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Реал - Мальорка онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 14 травня 2025, 22:30 - Сантьяго Бернабеу
Головний суддя: Хавьер Альберола Рохас
Реал
Мадрид
0 - 1
Оновити
41'
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Хід матчу
11' Valjent, Martin 39' Sanchez, Antonio
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Реал
45%
Нічия
20%
Мальорка
35%
П1: 1.30 Х: 5.33 П2: 9.50
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and RCD Mallorca when Real Madrid is playing at home is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and RCD Mallorca is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 23 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 16 times, there have been 2 draws while RCD Mallorca have won 5 times. The goal difference is 53-27 in favour of Real Madrid.
  • During the last 48 meetings, Real Madrid have won 28 times, there have been 7 draws while RCD Mallorca have won 13 times. The goal difference is 93-50 in favour of Real Madrid.
  • RCD Mallorca's last away win against Real Madrid was in 2009.
  • Last season Real Madrid won both games against RCD Mallorca (1-0 at home and 1-0 away).
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • Did you know that Real Madrid scores 25% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that RCD Mallorca scores 30% of their goals between the minutes 46-60?
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to RCD Mallorca in their last 8 encounters.
  • RCD Mallorca have received 6 red cards this season. This is the highest number in LaLiga.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 17 home matches in LaLiga this season.
  • RCD Mallorca haven't scored in 8 of their 17 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 14-1-2.
  • Kylian Mbappe is Real Madrid's top scorer with 24 goals. Vedat Muriqi has scored 7 times for RCD Mallorca.
  • Jude Bellingham has assisted the most goals for Real Madrid with 7. Dani Rodriguez is RCD Mallorca's biggest assister (7).
  • A year ago, RCD Mallorca were number 17 in the table with 32 points. Now they are number 10 with 44 points.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • RCD Mallorca have not managed to score in their last 3 matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 44% of their matches, RCD Mallorca in 20% of their matches.
  • Real Madrid wins 44% of halftimes, RCD Mallorca wins 20%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 3 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When RCD Mallorca leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When RCD Mallorca is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than RCD Mallorca.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than RCD Mallorca's.
  • RCD Mallorca has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against RCD Mallorca (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 3, RCD Mallorca won 1, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against RCD Mallorca.
  • RCD Mallorca have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 1.2 goals in a match against RCD Mallorca and RCD Mallorca scores 0.4 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and RCD Mallorca is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and RCD Mallorca is 0.4.
  • Real Madrid scores 2.66 goals when playing at home and RCD Mallorca scores 1.12 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Real Madrid scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Vinicius Junior has more yellow cards (8) than any other player at Real Madrid. Antonio Raillo has collected 7 for RCD Mallorca.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
11
Перемог
14
Ігор
2
Перемог
Мальорка
Суперкубок Іспанії 2025
09.01.2025 - 21:00 Реал 3 - 0 Завершено Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.08.2024 - 22:30 Мальорка 1 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.04.2024 - 19:30 Мальорка 0 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.01.2024 - 20:15 Реал 1 - 0 Завершено Мальорка
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
11.05.2025 - 17:15 Барселона 4 - 3 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
04.05.2025 - 15:00 Реал 3 - 2 Завершено Сельта В
Кубок Іспанії 2024/2025
26.04.2025 - 23:00 Барселона 3 - 2 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.04.2025 - 22:30 Хетафе 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.04.2025 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Атлетік В
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Останні матчі - Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.05.2025 - 19:30 Мальорка 2 - 1 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.05.2025 - 22:00 Жирона 1 - 0 Завершено Мальорка П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.04.2025 - 22:30 Барселона 1 - 0 Завершено Мальорка П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
12.04.2025 - 15:00 Реал Сосьєдад 0 - 2 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.04.2025 - 19:30 Мальорка 1 - 2 Завершено Сельта П
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Головні події
39'
Sanchez, Antonio
11'
Valjent, Martin ГООЛ!
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Реал
45%
Нічия
20%
Мальорка
35%
П1: 1.30 Х: 5.33 П2: 9.50
Склади команд
1
Тібо Куртуа
20
Garcia, Francisco
35
Asencio, Raul
31
Ramon, Jacobo
8
Федеріко Вальверде
5
Bellingham, Jude
19
Данiель Себальос
10
Лука Модрiч
15
Guler, Arda
9
Кіліан Мбаппе
16
Endrick
13
Roman, Leo
2
Morey, Mateu
24
Valjent, Martin
21
Raillo, Antonio
6
Copete, Jose
3
Lato Toni
18
Sanchez, Antonio
12
Costa, Samu
10
Серхi Дардер
17
Larin, Cyle
7
Muriqi, Vedat
Стартовий склад
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 16
    Endrick
    Півзахисник
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 15
    Guler, Arda
    Півзахисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 35
    Asencio, Raul
    Захисник
  • 31
    Ramon, Jacobo
    Захисник
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 17
    Larin, Cyle
    Форвард
  • 7
    Muriqi, Vedat
    Форвард
  • 18
    Sanchez, Antonio
    Півзахисник
    39
  • 12
    Costa, Samu
  • 10
    Серхi Дардер
    Півзахисник
  • 2
    Morey, Mateu
    Захисник
  • 24
    Valjent, Martin
    Захисник
    11
  • 21
    Raillo, Antonio
  • 6
    Copete, Jose
  • 3
    Lato Toni
    Захисник
  • 13
    Roman, Leo
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Ягоба Аррасате
Статистика матчу
61%
Володіння м'ячем
39%
1
Блоковано ударів
7
Кутові
Сейви
3
9
Штрафні
2
1
Офсайди
1
2
Фоли
9
ЖК
1
Трансляція
39'
Жовта картка
Санчес повалив на газон Себальйоса перед чужим штрафним і власними діями змусив арбітра вперше в цьому матчі дістати з кишені жовту картку
37'
Кутовий
Другий поспіль корнер господарі розіграли і після прострілу у штрафний суперники перехопили м'яч
36'
Кутовий
Кутовий виконали мадридці і після навісу на ближню стійку суперники перевели м'яч за межі поля
36'
Небезпечний момент
Модрич пробив з-за меж штрафного, але Роман встиг зреагувати та перевів м'яч за межі поля
36'
Мбаппе пробив з меж штрафного з-під суперника, проте м'яч полетів вище воріт
35'
Кутовий
Кутовий заробили господарі і після розіграшу та навісу суперники вибили м'яч
33'
Беллінгем виконав закидання у штрафний, але Роман випередив Гюлера та забрав м'яч у руки
32'
Ендрік пробив з лінії штрафного, але надто неточно і м'яч полетів на трибуни
31'
Офсайд
Спроба чергової атаки гостей закінчилася положенням поза грою в Ларіна
30'
Роман вибив м'яч від власних воріт і Мурікі непогано скинув на хід Ларіну, проте того випередив Куртуа та забрав м'яч на лінії власного штрафного
26'
Останні хвилини здебільшого Лос Бланкос контролюють м'яч, але поки без загострень
23'
Небезпечний момент
Другий поспіль кутовий вийшов також невдалим, адже після навісу Роман зіграв на виході та вибив м'яч кулаком
22'
Кутовий
Ще один корнер виконали мадридці і після навісу на ближню стійку суперники вибили м'яч за межі поля
19'
Кутовий
Кутовий заробили господарі і після розіграшу та навісу суперники зуміли вибити м'яч
18'
Небезпечний момент
Мбаппе віддав непогану передачу на Беллінгема у штрафний, той пробив з-під суперника, але Роман зумів парирувати удар
15'
Себальйос виконав закидання з правого флангу, проте суперники вибили м'яч
14'
Мбаппе увірвався у штрафний з лівого флангу та виконав передачу в район одинадцятиметрової позначки, але партнери не зуміли завдати удару
11'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вальєнт відкриває рахунок! Вальєнт на правому фланзі віддав передачу на Морей Бауса і почав забігання у штрафний, куди отримав передачу поміж трьох опонентів і точним ударом у дальній кут відправив м'яч у сітку! Рахунок стає 1:0 на користь Мальорки
8'
Поки на полі доволі рівна боротьба і гра здебільшого проходить у центрі поля
6'
Мбаппе пробив з меж штрафного, але суперники заблокували удар
4'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили мадридці і після навісу Роман спокійно забрав м'яч у руки
3'
Атака Лос Бланкос закінчилася падінням Ендріка у чужому штрафному, але свисток арбітра мовчить
1'
Свисток
Хав'єр Альберола Рохас дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Хав'єр Альберола Рохас
Головний тренер Мальорки: Хагоба Аррасате
На лаві запасних: Валері, Грейф, Доменек, Лопес, Маскарель, Маффео, Мохіка, Пічу Куельяр, Родрігес, Салас
Інфо
Стартовий склад Мальорки (5-3-2): Роман - Лато, Копете, Райльо, Вальєнт, Морей Бауса - Дардер, Саму Коста, Санчес - Мурікі, Ларін
Головний тренер Реал Мадриду: Карло Анчелотті
На лаві запасних: Андрес, Вальєхо, Гарсія, Местре, Муньйос, Рівас, Фран, Хіменес, Юсі
Інфо
Стартовий склад Реал Мадриду (4-2-3-1): Куртуа - Гарсія, Асенсіо, Рамон, Вальверде - Себальйос, Модрич - Мбаппе, Беллінгем, Гюлер - Ендрік
Напередодні матчу Реал Мадрид має в своєму активі 75 очок та розташовується на другій сходинці турнірної таблиці відстаючи від Барселони на сім балів. Мальорка наразі дев'ята з 47 очками і відстає від зони єврокубків лише за додатковими показниками
Поєдинок пройде у Мадриді на Сантьяго Барнабеу та розпочнеться о 22:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 36-го туру Ла Ліги, в якому Реал Мадрид прийме у гостях Мальорку
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Анонс матчу Реал - Мальорка 14.05.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 14.05.2025
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Реал (Мадрид) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Мальорка залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Мальорка у попередньому футбольному матчі 09.01.2025 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Ягоба Аррасате розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Мальорка можна подивитися 14.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Мальорка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти "Барселона" - 11.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре

Попередній матч команди Мальорка був зіграний проти Вальядолід - 10.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Мальорка.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Мальорка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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