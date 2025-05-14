Реал - Мальорка онлайн трансляція матчу

Напередодні матчу Реал Мадрид має в своєму активі 75 очок та розташовується на другій сходинці турнірної таблиці відстаючи від Барселони на сім балів. Мальорка наразі дев'ята з 47 очками і відстає від зони єврокубків лише за додатковими показниками