Реал - Мальорка онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 14.05.2025
Час початку матчу: 22:30
Історія протистоянь між Реал (Мадрид) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Мальорка залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Мальорка у попередньому футбольному матчі 09.01.2025 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Ягоба Аррасате розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти "Барселона" - 11.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".
Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре
Попередній матч команди Мальорка був зіграний проти Вальядолід - 10.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Мальорка.
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