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Еспаньол - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 15 травня 2025, 22:30 - Корнелья-Эль Прат
Головний суддя: Цесар Сото Градо
Еспаньол
Барселона
До початку
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
Хто переможе?
13 Користувачів зробило свій вибір
Еспаньол
31%
Нічия
23%
Барселона
46%
П1: 8.50 Х: 5.66 П2: 1.30
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Espanyol Barcelona and FC Barcelona when Espanyol Barcelona is playing at home is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Espanyol Barcelona and FC Barcelona is 0-2. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Espanyol Barcelona playing at home, Espanyol Barcelona have won 4 times, there have been 13 draws while FC Barcelona have won 15 times. The goal difference is 47-25 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 69 meetings, Espanyol Barcelona have won 6 times, there have been 20 draws while FC Barcelona have won 43 times. The goal difference is 133-47 in favour of FC Barcelona.
  • Espanyol Barcelona's last home win against FC Barcelona was in 2018.
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • Did you know that Espanyol Barcelona scores 21% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Barcelona scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Espanyol Barcelona haven't scored in 3 of their 17 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 17 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's away record this season: 12-3-2.
  • Javi Puado is Espanyol Barcelona's top scorer with 11 goals. Robert Lewandowski has scored 25 times for FC Barcelona.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 32 consecutive matches.
  • Espanyol Barcelona wins 1st half in 22% of their matches, FC Barcelona in 52% of their matches.
  • Espanyol Barcelona wins 22% of halftimes, FC Barcelona wins 52%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 2 goals.
  • When Espanyol Barcelona leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Espanyol Barcelona is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 54% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Espanyol Barcelona.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Espanyol Barcelona's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Espanyol Barcelona (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Espanyol Barcelona won 0, FC Barcelona won 3, 2 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Espanyol Barcelona.
  • Espanyol Barcelona have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Espanyol Barcelona scores 1.2 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.2 goals against Espanyol Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between Espanyol Barcelona and FC Barcelona is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Espanyol Barcelona and FC Barcelona is 1.8.
  • Both teams lost their last match.
  • Espanyol Barcelona scores 1.21 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.72 goals when playing away (on average).
  • Espanyol Barcelona have a losing streak of 3 matches in LaLiga.
  • Espanyol Barcelona have lost 3 matches in a row.
  • Espanyol Barcelona haven't won in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Еспаньол
1
Перемог
27
Ігор
20
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.11.2024 - 17:15 Барселона 3 - 1 Завершено Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.05.2023 - 22:00 Еспаньол 2 - 4 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
31.12.2022 - 15:00 Барселона 1 - 1 Завершено Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
13.02.2022 - 22:00 Еспаньол 2 - 2 Завершено Барселона
Останні матчі - Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2025/2026
11.05.2025 - 15:00 Леганес 3 - 2 Завершено Еспаньол П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
04.05.2025 - 19:30 Еспаньол 1 - 2 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
27.04.2025 - 17:15 Вільярреал 1 - 0 Завершено Еспаньол П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.04.2025 - 20:00 Валенсія 1 - 1 Завершено Еспаньол Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.04.2025 - 22:00 Еспаньол 1 - 0 Завершено Хетафе В
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
11.05.2025 - 17:15 Барселона 4 - 3 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.05.2025 - 22:00 Інтер 4 - 3 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.05.2025 - 22:00 Вальядолід 1 - 2 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
30.04.2025 - 22:00 Барселона 3 - 3 Завершено Інтер Н
Кубок Іспанії 2024/2025
26.04.2025 - 23:00 Барселона 3 - 2 Завершено Реал В
Показати більше
Хто переможе?
13 Користувачів зробило свій вибір
Еспаньол
31%
Нічия
23%
Барселона
46%
П1: 8.50 Х: 5.66 П2: 1.30
Трансляція
Інфо
Арбітр — Сезар Сото Градо.
Інфо
Стартовий склад Еспаньйола: Гарсія — Ромеро, Кабрера, Кумбулла, Ель-Хілалі — Гонсалес, Лосано — Пуадо (к), Еспосіто, Рока — Фернандес. Головний тренер — Маноло Гонсалес.
Інфо
Стартовий склад Барселони: Щенсний — Мартін, Крістенсен, Араухо (к), Гарсія — Педрі, де Йонг — Рафінья, Ольмо, Ямаль — Левандовський. Головний тренер — Гансі Флік.
Підопічні Фліка можуть стати чемпіонами за підсумками каталонського дербі. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 36-го туру Ла Ліги Еспаньйол – Барселона.
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Останні матчі
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Анонс матчу Еспаньол - "Барселона" 15.05.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Еспаньол (Барселона) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Корнелья-Эль Прат.

Дата проведення матчу: 15.05.2025
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Еспаньол (Барселона) та командою "Барселона" (Барселона):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Еспаньол залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Еспаньол у попередньому футбольному матчі 03.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Еспаньол - "Барселона" можна подивитися 15.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Еспаньол - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Еспаньол (Барселона)
Рік заснування Еспаньол (Барселона): 1900
Країна: Испания
Тренер: Диего Мартинес

Минулий поєдинок команди Еспаньол був зіграний проти "Леганес" - 11.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2025/2026 та закінчився перемогою команди "Леганес".

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Реал - 11.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Еспаньол - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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