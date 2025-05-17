Зоря - Полісся онлайн трансляція матчу

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Славутич-Арена.
Дата проведення матчу: 17.05.2025
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між клубами Зоря (Луганск) та командою Полісся (Житомир):
Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Полісся та Зоря у попередньому футбольному матчі 25.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль
Попередній матч команди Зоря був зіграний проти Шахтар - 09.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Попередній матч команди Полісся був зіграний проти Динамо - 09.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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