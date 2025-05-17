Зоря - Полісся онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Зоря - Полісся 17.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 17.05.2025

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Зоря (Луганск) та командою Полісся (Житомир):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Полісся та Зоря у попередньому футбольному матчі 25.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Зоря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Юрий Коваль



Попередній матч команди Зоря був зіграний проти Шахтар - 09.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полесье (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Сергей Шищенко



Попередній матч команди Полісся був зіграний проти Динамо - 09.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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