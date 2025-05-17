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Зоря - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 17 травня 2025, 13:00 - Славутич-Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Panchyshyn, Dmytro
Зоря
Луганск
До початку
00 : 00 : 00
Полісся
Житомир
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Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
29%
Нічия
35%
Полісся
35%
П1: 4.75 Х: 3.50 П2: 1.83
Цікаві факти
  • Last season's matches: 0-1 (FC Zorya Lugansk at home) and 1-1 (FC Polissya Zhytomyr at home).
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 23% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Polissya Zhytomyr haven't won in their last 5 games.
  • FC Polissya Zhytomyr have lost none of their last 5 away matches.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 4 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 2 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Denys Antiukh has assisted the most goals for FC Zorya Lugansk with 6. Oleksandr Nazarenko is FC Polissya Zhytomyr's biggest assister (4).
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 39% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 22% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 39% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 22%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya Zhytomyr's.
  • FC Polissya Zhytomyr have lost just 0 of their last 3 games against FC Zorya Lugansk (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Zorya Lugansk won 0, FC Polissya Zhytomyr won 1, 2 draws.
  • FC Polissya Zhytomyr have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Zorya Lugansk scores 0.67 goals in a match against FC Polissya Zhytomyr and FC Polissya Zhytomyr scores 1 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Polissya Zhytomyr is 1.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Polissya Zhytomyr is 0.67.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.26 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 1.22 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
1
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.11.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 13:00 Полісся 1 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 16:00 Зоря 0 - 1 Завершено Полісся
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
26.07.2022 - 18:00 Зоря 5 - 3 Завершено Полісся
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.05.2025 - 15:30 Зоря 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.05.2025 - 14:00 ЛНЗ 1 - 1 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2025/2026
30.04.2025 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.04.2025 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 13:00 Кривбас 3 - 0 Завершено Зоря П
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Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.05.2025 - 18:00 Полісся 0 - 0 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.05.2025 - 18:00 Полісся 1 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Полісся Н
Кубок України 2024/2025
23.04.2025 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 17:20 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Полісся Н
Показати більше
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
29%
Нічия
35%
Полісся
35%
П1: 4.75 Х: 3.50 П2: 1.83
LIVE
Трансляція матчу Зоря - Полісся
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Арбітр — Дмитро Панчишин.
Запасні: Мацапура (в), Турбаєвський (в), Білоцерковець, Горбач, Кирюханцев, Кораблін, Маткевич, Тронтель.
Інфо
Стартовий склад Зорі: Сапутін — Вантух, Джордан, Башич, Жуніньйо — Дришлюк, Попара, Мічин — Яцик, Будківський (к), Слесар. Головний тренер — Младен Бартулович.
Запасні: Кудрик (в), Брістрич, Бітон, Гонсалвеш, Віалле, Йосефі, Корнійчук, Лєднєв, Матич, Коста, Хадрой, Іванов.
Інфо
Стартовий склад Полісся: Волинець — Майсурадзе, Сарапій, Чоботенко, Михайліченко — Бабенко (к), Андрієвський — Крушинський, Караман, Гуцуляк — Батіста. В. о. головного тренера — Олександр Максимов.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 29-го раунду УПЛ між Зорею та Поліссям.
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Останні матчі
Завершено 22:15 - Вчора Челсі Челсі 1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0 Завершено 21:45 - Вчора Ливингстон Ливингстон 2 Партік Тісл Партік Тісл 0 Завершено 21:45 - Вчора Ауд-Хеверле Левен Ауд-Хеверле Левен 0 Вестерло Вестерло 2 Завершено 21:30 - Вчора Астон Вілла Астон Вілла 2 Тоттенхем Тоттенхем 0 Завершено 21:30 - Вчора Шльонськ Шльонськ 1 Ягеллонія Ягеллонія 1

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Анонс матчу Зоря - Полісся 17.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 17.05.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Зоря (Луганск) та командою Полісся (Житомир):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Полісся та Зоря у попередньому футбольному матчі 25.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Полісся можна подивитися 17.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Попередній матч команди Зоря був зіграний проти Шахтар - 09.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Попередній матч команди Полісся був зіграний проти Динамо - 09.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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