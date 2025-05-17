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ФК Олександрія - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 18 травня 2025, 15:30 - КСК Ника Стадион . Трансляція: MEGOGO
ФК Олександрія
Александрия
До початку
00 : 00 : 00
Верес
Ровно
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Хто переможе?
16 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
44%
Нічия
13%
Верес
44%
П1: 1.30 Х: 5.00 П2: 11.00
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, FC Oleksandriya have won 2 times, there have been 6 draws while Veres Rivne have won 0 times. The goal difference is 10-8 in favour of FC Oleksandriya.
  • Last season's matches: 1-0 (FC Oleksandriya at home) and 2-2 (Veres Rivne at home).
  • FC Oleksandriya have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Oleksandriya have 3 successive home wins.
  • Veres Rivne have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 31% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Veres Rivne scores 23% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Oleksandriya have a winning streak of 3 matches.
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 5 games.
  • Veres Rivne have lost 3 matches in a row.
  • When playing at home, FC Oleksandriya have not lost to Veres Rivne in their last 3 encounters.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 1 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 8 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's home record this season: 11-3-0.
  • Ivan Kalyuzhnyi has more yellow cards (9) than any other player at FC Oleksandriya. Giorgi Kutsia has collected 7 for Veres Rivne.
  • A year ago, Veres Rivne were number 14 in the table with 24 points. Now they are number 9 with 35 points.
  • FC Oleksandriya have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Veres Rivne have not managed to score in their last 3 matches.
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 47% of their matches, Veres Rivne in 33% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 47% of halftimes, Veres Rivne wins 33%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than Veres Rivne.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • Veres Rivne has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 2, Veres Rivne won 0, 3 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya scores 1.8 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 1.4 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and Veres Rivne is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and Veres Rivne is 1.8.
  • FC Oleksandriya scores 1.8 goals when playing at home and Veres Rivne scores 1 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Oleksandriya were number 10 in the table with 30 points. Now they are number 2 with 63 points.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
2
Перемог
8
Ігор
0
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Верес 2 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 15:00 Верес 2 - 2 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.05.2025 - 18:00 Карпати 2 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.05.2025 - 18:00 Полісся 1 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2025/2026
18.04.2025 - 14:28 Ворскла 1 - 3 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 15:30 Рух 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.05.2025 - 18:00 Рух 2 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.05.2025 - 18:00 Верес 0 - 2 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 13:00 Ворскла 3 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.04.2025 - 18:00 Зоря 1 - 2 Завершено Верес В
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Хто переможе?
16 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
44%
Нічия
13%
Верес
44%
П1: 1.30 Х: 5.00 П2: 11.00
LIVE
Трансляція матчу ФК Олександрія - Верес
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Запасні: Кулик, Стефанюк, Протасевич, Чечер, Сміян, Баран, Дахновський, Лепський, Годя, Венделл, Степанюк.
Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кльоц, Харатін, Кучеров — Гайдучик, Шарай, Луан.
Запасні: Долгий, Шевченко, Булеца, Кулаков, Мишньов, Ндіка, Шепелєв, Бєляєв, Шостак, Боль, Галоян.
Олександрія: Єрмаков — Скорко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Ващенко, Смирний — Козак, Філіппов, Цара.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Олександрії до "срібла" залишилось здобути два очки.
Інфо
У першому колі була нічия — 1:1.
Інфо
Верес іде дев'ятим із 9 перемогами, 8 нічиїми та 11 поразками — 35 очок.
Інфо
Олександрія йде другою з 19 перемогами, 6 нічиїми та 3 поразками — 63 очки.
Денис Шурман (Київська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 29-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону КСК Ніка (Олександрія, Україна) зіграють Олександрія та рівненський Верес.
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Анонс матчу ФК Олександрія - Верес 18.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 18.05.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Верес (Ровно):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Верес та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 24.11.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Верес можна подивитися 18.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Минулий поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Карпати - 11.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Попередній матч команди Верес був зіграний проти Рух - 10.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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