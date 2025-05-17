ФК Олександрія - Верес онлайн трансляція матчу

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні КСК Ника Стадион.
Дата проведення матчу: 18.05.2025
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Верес (Ровно):
Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Верес та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 24.11.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Верес можна подивитися 18.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Минулий поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Карпати - 11.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.
Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Попередній матч команди Верес був зіграний проти Рух - 10.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.
Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.