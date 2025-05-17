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Чорноморець - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 18 травня 2025, 15:30 - Черноморец . Трансляція: MEGOGO
Чорноморець
Одесса
До початку
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
36%
Нічия
11%
Динамо
54%
П1: 13.00 Х: 6.66 П2: 1.20
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Chernomorets Odessa and FC Dynamo Kyiv when FC Chernomorets Odessa is playing at home is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Chernomorets Odessa and FC Dynamo Kyiv is 0-2. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with FC Chernomorets Odessa playing at home, FC Chernomorets Odessa have won 2 times, there have been 4 draws while FC Dynamo Kyiv have won 9 times. The goal difference is 27-12 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 35 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 4 times, there have been 4 draws while FC Dynamo Kyiv have won 27 times. The goal difference is 84-29 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Last season's matches: 3-2 (FC Chernomorets Odessa at home) and 1-0 (FC Dynamo Kyiv at home).
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 47% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 5% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 20% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 22 games.
  • FC Dynamo Kyiv have lost none of their last 10 away matches.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 5 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 2 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv's away record this season: 9-5-0.
  • Denys Yanakov is FC Chernomorets Odessa's top scorer with 5 goals. Vladyslav Vanat has scored 17 times for FC Dynamo Kyiv.
  • Oleksiy Khoblenko has more yellow cards (5) than any other player at FC Chernomorets Odessa. Denys Popov has collected 6 for FC Dynamo Kyiv.
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 9 in the table with 32 points. Now they are number 16 with 21 points.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 12% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 52% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 12% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 52%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 2 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 2, FC Dynamo Kyiv won 3, 0 draws.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.4 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 2.2 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Dynamo Kyiv is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Dynamo Kyiv is 1.2.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.57 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 1.86 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чорноморець
4
Перемог
25
Ігор
18
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.11.2024 - 15:30 Динамо 3 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Динамо 1 - 0 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.08.2023 - 17:00 Чорноморець 3 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.05.2023 - 14:00 Динамо 2 - 3 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.05.2025 - 13:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.05.2025 - 13:00 Чорноморець 0 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 13:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 18:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Чорноморець П
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Останні матчі - Динамо
Кубок України 2024/2025
14.05.2025 - 18:30 Шахтар 2 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.05.2025 - 18:00 Полісся 0 - 0 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2025/2026
03.05.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 4 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 18:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо Н
Кубок України 2024/2025
23.04.2025 - 16:00 Буковина 1 - 4 Завершено Динамо В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
36%
Нічия
11%
Динамо
54%
П1: 13.00 Х: 6.66 П2: 1.20
LIVE
Трансляція матчу Чорноморець - Динамо
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу: Ігор Пасхал
Головний тренер Динамо: Олександр Шовковський
На лаві запасних: Моргун, Бражко, Волошин, Рубчинський, Анхель, Караваєв, Дячук, Лучкевич, Герреро, Біловар, Брагару, Піхальонок
Інфо
Стартовий склад Динамо (4-4-2): Нещерет - Вівчаренко, Михавко, Попов, Тимчик - Кабаєв, Шапаренко, Михайленко, Ярмоленко - Ванат, Буяльський
Головний тренер Чорноморця: Олександр Кучер
На лаві запасних: Вічний, Аніагбосо Чижиоке, Кисіль, Жаржу, Кратов, Габелок, Райс, Панчишин, Робакідзе, Янаков, Безбородько, Пшеничнюк
Інфо
Стартовий склад Чорноморця (3-5-2): Рудько - Ракіцький, Білошевський, Скиба - Єрмаков, Мустафаєв, Сігеєв, Когут, Бутко - Попов, Хобленко
Напередодні матчу Чорноморець займає останню сходинку турнірної таблиці маючи в своєму активі 21 бал відстаючи від зони перехідних матчів на два бали і на вісім від зони збереження прописки в Прем'єр-лізі. Динамо наразі лідирує в турнірній таблиці з 68 очками випереджаючи Олександрію на п'ять балів
Поєдинок пройде в Одесі на стадіоні Чорноморець та розпочнеться о 15:30
Вітаємо всіх шанувальників українського футболу на текстовій трансляції матчу 29-го туру Прем'єр-ліги, в якому Чорноморець прийме в гостях Динамо
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Останні матчі
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Анонс матчу Чорноморець - Динамо 18.05.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Чорноморець (Одесса) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 18.05.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Чорноморець (Одесса) та командою Динамо (Киев):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 23.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Динамо можна подивитися 18.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Попередній матч команди Чорноморець був зіграний проти Ворскла - 10.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній матч команди Динамо був зіграний проти Шахтар - 14.05.2025, у рамках чемпіонату Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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