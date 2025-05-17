Чорноморець - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Чорноморець - Динамо 18.05.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Чорноморець (Одесса) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 18.05.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Чорноморець (Одесса) та командою Динамо (Киев):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 23.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Попередній матч команди Чорноморець був зіграний проти Ворскла - 10.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Попередній матч команди Динамо був зіграний проти Шахтар - 14.05.2025, у рамках чемпіонату Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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