Кривбас - Оболонь онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Кривбас - Оболонь 17.05.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 17.05.2025

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Кривбас (Кривой Рог) та командою Оболонь (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Кривбас у попередньому футбольному матчі 24.11.2024 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Shyschenko, Sergey розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Попередній поєдинок команди Кривбас був зіграний проти Колос - 11.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Попередній матч команди Оболонь був зіграний проти ЛНЗ - 10.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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