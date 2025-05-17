Кривбас - Оболонь онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Металлург.
Дата проведення матчу: 17.05.2025
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між Кривбас (Кривой Рог) та командою Оболонь (Киев):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Кривбас у попередньому футбольному матчі 24.11.2024 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Shyschenko, Sergey розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Попередній поєдинок команди Кривбас був зіграний проти Колос - 11.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.
Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Попередній матч команди Оболонь був зіграний проти ЛНЗ - 10.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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