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Кривбас - Оболонь онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 17 травня 2025, 13:00 - Стадион Металлург . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Омельченко, Александр
Кривбас
Кривой Рог
До початку
00 : 00 : 00
Оболонь
Киев
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Хто переможе?
14 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
21%
Нічия
43%
Оболонь
36%
П1: 1.68 Х: 3.60 П2: 6.00
Цікаві факти
  • During the last 10 meetings, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 5 times, there have been 5 draws while FC Obolon Kyiv have won 0 times. The goal difference is 11-6 in favour of FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • Last season's matches: 1-0 (FC Kryvbas Kriviy Rih at home) and 0-0 (FC Obolon Kyiv at home).
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 28% of their goals between the minutes 61-75?
  • When playing at home, FC Kryvbas Kriviy Rih have not lost to FC Obolon Kyiv in their last 4 encounters.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 4 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 8 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Yegor Tverdokhlib is FC Kryvbas Kriviy Rih's top scorer with 13 goals. Rostyslav Taranukha has scored 3 times for FC Obolon Kyiv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 34% of their matches, FC Obolon Kyiv in 13% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 34% of halftimes, FC Obolon Kyiv wins 13%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 1 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Obolon Kyiv has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Obolon Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 0 of their last 5 games against FC Obolon Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 2, FC Obolon Kyiv won 0, 3 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.4 goals in a match against FC Obolon Kyiv and FC Obolon Kyiv scores 0 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Obolon Kyiv is 0.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Obolon Kyiv is 0.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.41 goals when playing at home and FC Obolon Kyiv scores 0.65 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have not managed to score in their last 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
4
Перемог
7
Ігор
1
Перемог
Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 1 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 18:31 Кривбас 1 - 0 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.08.2023 - 19:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Кривбас
Перша ліга України 2021/2022
01.10.2021 - 17:30 Оболонь 0 - 0 Завершено Кривбас
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.05.2025 - 14:38 Кривбас 0 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2025/2026
07.05.2025 - 13:00 Кривбас 4 - 0 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.05.2025 - 18:00 Рух 0 - 0 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 15:30 ЛНЗ 0 - 0 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 13:00 Кривбас 3 - 0 Завершено Зоря В
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Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.05.2025 - 15:30 Оболонь 0 - 0 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.05.2025 - 18:00 Верес 0 - 2 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 18:00 Оболонь 2 - 2 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.04.2025 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 18:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Показати більше
Хто переможе?
14 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
21%
Нічия
43%
Оболонь
36%
П1: 1.68 Х: 3.60 П2: 6.00
Склади команд
Стартовий склад
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 40
    Jurcec, Jan
    Півзахисник
  • 66
    Konate, Bakary
    Захисник
  • 3
    Romanchuk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 14
    Lunov, Maksym
    Форвард
  • 22
    Юрій Вакулко
    Півзахисник
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
  • 11
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 31
    Marchenko, Denis
    Воротар
  • 15
    Петро Стасюк
    Захисник
  • 37
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 3
    Владислав Приймак
    Захисник
  • 2
    Karas, Danylo
    Захисник
  • 79
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 95
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
  • 8
    Ростислав Тарануха
    Півзахисник
  • 9
    Ustymenko, Denys
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Shyschenko, Sergey
LIVE
Трансляція матчу Кривбас - Оболонь
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу: Олександр Омельченко
Головний тренер Оболоні: Сергій Шищенко
На лаві запасних: Федорівський, Осман, Грисьо, Ломницький, Мороз, Блізніченко, Слободян, Мединський, Груша, Суханов, Бичек, Теслюк
Інфо
Стартовий склад Оболоні (4-3-2): Марченко - Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ільїн - Черненко, Курко, Вітенчук - Тарануха, Устименко
Головний тренер Кривбасу: Юрій Вернидуб
На лаві запасних: Маханьков, Хома, Вілівальд, Бандейра, Плічко, Понєдєльнік, Ікенна, Іліч, Гонсалез, Каменський, Ндомбазі Нланду, Мулик
Інфо
Стартовий склад Кривбасу (4-2-3-1): Кліщук - Кузик, Романчук, Конате, Юрчец - Вакулко, Луньов - Микитишин, Твердохліб, Задерака - Соса
Напередодні матчу Кривбас має в своєму активі 43 очки та розташовується на шостій сходинці турнірної таблиці відстаючи від лідера на 25 балів. Оболонь наразі одинадцята з 29 очками випереджаючи зону перехідних матчів на виліт на чотири бали
Поєдинок пройде у Кривому Розі на стадіоні Гірник та розпочнеться о 13:00
Вітаємо всіх шанувальників українського футболу на текстовій трансляції матчу 29-го туру Прем'єр-ліги, в якому Кривбас прийме у гостях Оболонь
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Останні матчі
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Анонс матчу Кривбас - Оболонь 17.05.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 17.05.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Кривбас (Кривой Рог) та командою Оболонь (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Кривбас у попередньому футбольному матчі 24.11.2024 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Shyschenko, Sergey розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Оболонь можна подивитися 17.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Оболонь, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Попередній поєдинок команди Кривбас був зіграний проти Колос - 11.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Попередній матч команди Оболонь був зіграний проти ЛНЗ - 10.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - Оболонь онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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