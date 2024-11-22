Колос - Карпати онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Колос - Карпати 17.05.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Колос (Ковалевка) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 17.05.2025

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Колос (Ковалевка) та командою Карпати (Львов):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Карпати, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Карпати та Колос у попередньому футбольному матчі 22.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Kostyshin, Ruslan и Владислав Лупашко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Попередній матч команди Колос був зіграний проти Кривбас - 11.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Карпати (Львов)

Рік заснування Карпаты (Львов): 2021

Країна: Украина



Попередній матч команди Карпати був зіграний проти ФК Олександрія - 11.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

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