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Колос - Карпати онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 17 травня 2025, 13:00 - Колос . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Колос
Ковалевка
До початку
00 : 00 : 00
Карпати
Львов
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Хто переможе?
14 Користувачів зробило свій вибір
Колос
29%
Нічия
21%
Карпати
50%
П1: 3.40 Х: 3.25 П2: 2.28
Цікаві факти
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Karpaty Lviv scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Kolos Kovalivka haven't lost in their last 5 games.
  • Kolos Kovalivka have played 10 home matches in a row without winning.
  • Karpaty Lviv haven't lost in their last 10 games.
  • Karpaty Lviv have lost none of their last 5 away matches.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 8 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Karpaty Lviv haven't scored in 5 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's home record this season: 1-8-5.
  • Andriy Tsurikov is Kolos Kovalivka's top scorer with 5 goals. Ambrosiy Chachua has scored 9 times for Karpaty Lviv.
  • Maksym Tretyakov has assisted the most goals for Kolos Kovalivka with 2. Denis Miroshnichenko is Karpaty Lviv's biggest assister (4).
  • Eduard Kozik has more yellow cards (6) than any other player at Kolos Kovalivka. Denis Miroshnichenko has collected 8 for Karpaty Lviv.
  • Karpaty Lviv have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Karpaty Lviv have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 22% of their matches, Karpaty Lviv in 40% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 22% of halftimes, Karpaty Lviv wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Karpaty Lviv.
  • On their last meeting Karpaty Lviv won by 1 goals.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 33% of their matches.
  • When Karpaty Lviv leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Karpaty Lviv has better performance than Kolos Kovalivka.
  • Karpaty Lviv's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • Kolos Kovalivka have lost just 1 of their last 3 games against Karpaty Lviv (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Kolos Kovalivka won 2, Karpaty Lviv won 1, 0 draws.
  • Kolos Kovalivka have lost just 1 of their last 3 Premier League games against Karpaty Lviv.
  • Karpaty Lviv have won just 1 of their last 3 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka scores 1.33 goals in a match against Karpaty Lviv and Karpaty Lviv scores 1 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and Karpaty Lviv is 2.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and Karpaty Lviv is 2.
  • Kolos Kovalivka scores 0.4 goals when playing at home and Karpaty Lviv scores 0.94 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Колос
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.11.2024 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено Колос
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.05.2025 - 14:38 Кривбас 0 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.05.2025 - 15:30 Колос 0 - 0 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 18:00 Шахтар 2 - 4 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.04.2025 - 15:30 Лівий Берег 0 - 2 Завершено Колос В
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Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.05.2025 - 18:00 Карпати 2 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.05.2025 - 15:30 Лівий Берег 2 - 3 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 18:00 Оболонь 2 - 2 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 13:00 Карпати 3 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.04.2025 - 15:30 Інгулець 1 - 2 Завершено Карпати В
Показати більше
Хто переможе?
14 Користувачів зробило свій вибір
Колос
29%
Нічия
21%
Карпати
50%
П1: 3.40 Х: 3.25 П2: 2.28
Склади команд
Стартовий склад
  • 6
    Микита Бурда
    Захисник
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 16
    Ilir, Krasnichy
    Захисник
  • 32
    Kozik, Eduard
    Захисник
  • 31
    Vladyslavovich, Pakholiuk Ivan
    Воротар
  • 55
    Trevizan Telles, Elias Miguel
    Півзахисник
  • 20
    Gagnidze, Nika
    Півзахисник
  • 99
    Rrapaj, Arinaldo
    Півзахисник
  • 19
    Alefirenko, Daniil
    Півзахисник
  • 17
    Sydorov, Oleksii
    Форвард
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Півзахисник
  • 1
    Kinareykin, Yakiv
    Воротар
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 21
    Tanda, Patricio
    Півзахисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 28
    Polegenko, Pavlo
    Захисник
  • 23
    Alvarez, Pablo
    Півзахисник
  • 37
    Bruninho
    Півзахисник
  • 8
    Амбросій Чачуа
    Захисник
  • 33
    Artur, Shakh
    Півзахисник
  • 26
    Kostenko, Yan
    Півзахисник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Kostyshin, Ruslan
  • Владислав Лупашко
LIVE
Трансляція матчу Колос - Карпати
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Запасні: Кемкін, Домчак, Киричок, Підлепенець, Ігор, Квасниця, Федор, Клименко, Чабан.
Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Адамюк, Танда, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Костенко, Краснопір, Шах.
Запасні: Горох, Мисак, Сухар, Владою, Поправка, Демченко, Криворучко, Оріховський, Безручук, Гусол, Ковталюк.
Колос: Пахолюк — Козік, Бурда, Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, Ррапай — Алефіренко, Сидоров, Велетень.
Свисток
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі перемогли Карпати — 1:0.
Інфо
Карпати йдуть четвертими з 13 перемогами, 7 нічиїми та 8 поразками — 46 очок.
Інфо
Колос іде десятим із 7 перемогами, 11 нічиїми та 10 поразками — 32 очки.
Андрій Коваленко (Полтава, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 29-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Колос (с. Ковалівка, Україна) зіграють ковалівський Колос та львівські Карпати.
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Анонс матчу Колос - Карпати 17.05.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Колос (Ковалевка) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 17.05.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Колос (Ковалевка) та командою Карпати (Львов):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Карпати, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Карпати та Колос у попередньому футбольному матчі 22.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Kostyshin, Ruslan и Владислав Лупашко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Попередній матч команди Колос був зіграний проти Кривбас - 11.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпаты (Львов): 2021
Країна: Украина

Попередній матч команди Карпати був зіграний проти ФК Олександрія - 11.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

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