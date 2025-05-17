Лівий Берег - Рух онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Лівий Берег - Рух 18.05.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Лівий Берег (Киев) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Stadium Livyi Bereh.

Дата проведення матчу: 18.05.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Лівий Берег (Киев) та командою Рух (Львов):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Рух, тоді як команда Лівий Берег залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Лівий Берег у попередньому футбольному матчі 24.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)

Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017

Країна: Украина



Попередній поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Інгулець - 12.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Попередній поєдинок команди Рух був зіграний проти Верес - 10.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

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