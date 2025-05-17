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Лівий Берег - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 18 травня 2025, 15:30 - Stadium Livyi Bereh . Трансляція: MEGOGO
Лівий Берег
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Рух
Львов
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
11 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
36%
Нічия
36%
Рух
27%
П1: 1.90 Х: 3.50 П2: 4.00
Цікаві факти
  • Did you know that FC Levy Bereg Kyiv scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 31% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't won in their last 8 games.
  • FC Levy Bereg Kyiv have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 8 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 4 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Diego Henrique Souza da Silva has assisted the most goals for FC Levy Bereg Kyiv with 2. Yaroslav Karabin is FC Rukh Lviv's biggest assister (6).
  • Yevhen Banada has more yellow cards (8) than any other player at FC Levy Bereg Kyiv. Roman Didyk has collected 7 for FC Rukh Lviv.
  • FC Levy Bereg Kyiv have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 1st half in 17% of their matches, FC Rukh Lviv in 32% of their matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 17% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 32%.
  • The winner of their last meeting was FC Rukh Lviv.
  • On their last meeting FC Rukh Lviv won by 1 goals.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Levy Bereg Kyiv.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Levy Bereg Kyiv's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Levy Bereg Kyiv scores 0.94 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.25 goals when playing away (on average).
  • FC Levy Bereg Kyiv have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Levy Bereg Kyiv have lost 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лівий Берег
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено Лівий Берег
Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.05.2025 - 15:30 Інгулець 2 - 1 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2025/2026
07.05.2025 - 13:00 Кривбас 4 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.05.2025 - 15:30 Лівий Берег 2 - 3 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.04.2025 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 17:20 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Полісся Н
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.05.2025 - 18:00 Рух 2 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.05.2025 - 18:00 Рух 0 - 0 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 13:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 13:00 Карпати 3 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 15:30 Рух 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Показати більше
Хто переможе?
11 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
36%
Нічия
36%
Рух
27%
П1: 1.90 Х: 3.50 П2: 4.00
LIVE
Трансляція матчу Лівий Берег - Рух
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Запасні Руха: Герета, Ледвій, Горін, Ременяк, Заліпка, Рябов, Джурабаєв, Притула, Денисов, Слива, Лях
Інфо
Стартовий склад Руху: Клименко, Слюбик, Холод, Кітела, Роман, Підгурський, Дідик, Пастух, Карабін, Руніч, Фаал
Інфо
Запасні Лівого Берега: Сташков, Караващенко, Іван Когут, Семенов, Приходько, Синиця, Кобзар, Різник, Гереш
Інфо
Стартовий склад Лівого Берега: Механів, Сідней, Якимів, Самар, Соколов, Банада, Косовський, Шастал, Микола Когут, Дієго, Сухоручко
Лівий Берег у серйозній кризі. Команда не виграє 8 матчів поспіль і бореться за виживання. Лелеки на 15-му місці в таблиці з 23 очками
Рух уже виконав усі свої турнірні завдання. Команда не вилетить та не претендує на єврокубки. У львів'ян 37 очок та 7-е місце у таблиці
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Олександр Солов'ян!
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 29-го туру УПЛ, в якому Лівий Берег прийме Рух!
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Останні матчі
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Анонс матчу Лівий Берег - Рух 18.05.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Лівий Берег (Киев) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Stadium Livyi Bereh.

Дата проведення матчу: 18.05.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Лівий Берег (Киев) та командою Рух (Львов):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Рух, тоді як команда Лівий Берег залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Лівий Берег у попередньому футбольному матчі 24.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лівий Берег - Рух можна подивитися 18.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Лівий Берег - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Попередній поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Інгулець - 12.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Попередній поєдинок команди Рух був зіграний проти Верес - 10.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Слідкуйте за результатами матчу Лівий Берег - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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