Інгулець - Шахтар онлайн трансляція матчу

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Ингулец.
Дата проведення матчу: 18.05.2025
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між командами Інгулець (Петрово) та командою Шахтар (Донецк):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Інгулець у попередньому футбольному матчі 23.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 6:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Попередній поєдинок команди Інгулець був зіграний проти Лівий Берег - 12.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Інгулець.
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Динамо - 14.05.2025, у рамках турніру Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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