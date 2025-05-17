Інгулець - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Інгулець - Шахтар 18.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 18.05.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Інгулець (Петрово) та командою Шахтар (Донецк):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Інгулець у попередньому футбольному матчі 23.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 6:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Ковалец



Попередній поєдинок команди Інгулець був зіграний проти Лівий Берег - 12.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Динамо - 14.05.2025, у рамках турніру Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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