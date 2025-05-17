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Інгулець - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 18 травня 2025, 15:30 - Стадион Ингулец . Трансляція: MEGOGO
Інгулець
Петрово
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
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Хто переможе?
11 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
45%
Нічия
27%
Шахтар
27%
П1: 17.00 Х: 7.50 П2: 1.15
Цікаві факти
  • FC Shakhtar Donetsk have previously won 5 of 8 matches against FC Ingulets Petrove.
  • During the last 8 meetings, FC Ingulets Petrove have won 0 times, there have been 0 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 8 times. The goal difference is 22-1 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 37% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 6 games.
  • FC Ingulets Petrove have played 5 home matches in a row without winning.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 5 games.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost none of their last 7 away matches.
  • FC Ingulets Petrove haven't won any of their last 8 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 6 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 3 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Oleksandr Pyatov is FC Ingulets Petrove's top scorer with 3 goals. Georgiy Sudakov has scored 11 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • Oleh Pushkarov has more yellow cards (4) than any other player at FC Ingulets Petrove. Mykola Matvienko has collected 5 for FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Ingulets Petrove have not managed to score in their last 3 matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 20% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 35% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 20% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 35%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 6 goals.
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • FC Ingulets Petrove has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Ingulets Petrove won 0, FC Shakhtar Donetsk won 5, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.2 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 2.8 goals against FC Ingulets Petrove (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Shakhtar Donetsk is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Shakhtar Donetsk is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.64 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.42 goals when playing away (on average).
  • Oleh Pushkarov has assisted the most goals for FC Ingulets Petrove with 2. Artem Bondarenko is FC Shakhtar Donetsk's biggest assister (6).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інгулець
0
Перемог
7
Ігор
7
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 24-26
23.11.2024 - 18:00 Шахтар 6 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2021/2022
28.11.2021 - 14:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Шахтар
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.05.2025 - 15:30 Інгулець 2 - 1 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2025/2026
03.05.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 4 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2025/2026
30.04.2025 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 0 Завершено ЛНЗ Н
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Останні матчі - Шахтар
Кубок України 2024/2025
14.05.2025 - 18:30 Шахтар 2 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.05.2025 - 15:30 Зоря 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.05.2025 - 13:00 Чорноморець 0 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 18:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо Н
Кубок України 2024/2025
23.04.2025 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Шахтар В
Показати більше
Хто переможе?
11 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
45%
Нічия
27%
Шахтар
27%
П1: 17.00 Х: 7.50 П2: 1.15
LIVE
Трансляція матчу Інгулець - Шахтар
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Інфо
Інфо
Стартовий склад Інгульця: Жилкін — Катрич, Малиш (к), Жовтенко, Дубілей — Лосенко — Могильний, Пʼятов, Волохатий, Фарасеєнко — Пушкарьов. Головний тренер — Василь Кобін.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Твардовський — Азаров, Фарина, Бондар, Тобіас — Криськів — Невертон, Судаков (к), Бондаренко, Аліссон — Еліас. Головний тренер — Маріно Пушич.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 29-го туру УПЛ Інгулець – Шахтар.
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Анонс матчу Інгулець - Шахтар 18.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 18.05.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Інгулець (Петрово) та командою Шахтар (Донецк):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Інгулець у попередньому футбольному матчі 23.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 6:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Шахтар можна подивитися 18.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Попередній поєдинок команди Інгулець був зіграний проти Лівий Берег - 12.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Динамо - 14.05.2025, у рамках турніру Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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