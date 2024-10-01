Арсенал - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Арсенал (Лондон) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 29.04.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між командами Арсенал (Лондон) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 01.10.2024 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Луис Энрике розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти "Крістал Пелес" - 23.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике
Попередній матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Ніцца - 25.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ніцца.
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