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Арсенал - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 29 квітня 2025, 22:00 - Эмирейтс . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Винчич, Славко
Арсенал
Лондон
0 - 1
Оновити
30'
Парі Сен-Жермен
Париж
Дивитись трансляцію
Хід матчу
4' Усман Дембеле 10' Trossard, Leandro
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
50%
Нічия
28%
Парі Сен-Жермен
22%
П1: 2.17 Х: 3.55 П2: 3.48
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Arsenal FC have won 3 times, there have been 2 draws while Paris Saint-Germain have won 0 times. The goal difference is 12-5 in favour of Arsenal FC.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 12 games.
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Paris Saint-Germain in their last 3 encounters.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 55% of their matches, Paris Saint-Germain in 50% of their matches.
  • Arsenal FC wins 55% of halftimes, Paris Saint-Germain wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 2 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 1-0 away, they win 45% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Arsenal FC has better performance than Paris Saint-Germain.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against Paris Saint-Germain (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 3, Paris Saint-Germain won 0, 2 draws.
  • Arsenal FC scores 2.4 goals in a match against Paris Saint-Germain and Paris Saint-Germain scores 1 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Paris Saint-Germain is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Paris Saint-Germain is 1.4.
  • Arsenal FC scores 2.12 goals when playing at home and Paris Saint-Germain scores 2.48 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Paris Saint-Germain's.
Особисті зустрічі
Арсенал
1
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
23.11.2016 - 21:45 Арсенал 2 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
13.09.2016 - 21:45 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.04.2025 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.04.2025 - 16:00 Ипсвич Таун 0 - 4 Завершено Арсенал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
16.04.2025 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 19:30 Арсенал 1 - 1 Завершено Брентфорд Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
08.04.2025 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Реал В
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Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2024/2025
25.04.2025 - 21:45 Парі Сен-Жермен 1 - 3 Завершено Ніцца П
Чемпіонат Франції 2024/2025
22.04.2025 - 21:45 Нант 1 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен Н
Чемпіонат Франції 2024/2025
19.04.2025 - 18:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Гавр В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
15.04.2025 - 22:00 Астон Вілла 3 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
09.04.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 3 - 1 Завершено Астон Вілла В
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Головні події
Trossard, Leandro
10'
4'
Усман Дембеле ГООЛ!
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
50%
Нічия
28%
Парі Сен-Жермен
22%
П1: 2.17 Х: 3.55 П2: 3.48
Склади команд
22
Raya, David
49
Lewis-Skelly, Myles
15
Kiwior, Jakub
2
Saliba, William
12
Timber, Jurrien
23
Мікель Меріно
41
Rice, Declan
8
Odegaard, Martin
11
Martinelli, Gabriel
19
Trossard, Leandro
7
Saka, Bukayo
1
Джанлуїджі Доннарумма
2
Hakimi, Achraf
5
Маркіньйос
51
Pacho, Willian
25
Mendes, Nuno
87
Neves, Joao
17
Vitinha
8
Ruiz, Fabian
14
Doue, Desire
10
Усман Дембеле
7
Kvaratskhelia, Khvicha
Стартовий склад
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
    10
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 23
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 49
    Lewis-Skelly, Myles
    Півзахисник
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 14
    Doue, Desire
    Півзахисник
  • 10
    Усман Дембеле
    Форвард
    4
  • 7
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 87
    Neves, Joao
    Півзахисник
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 5
    Маркіньйос
    Захисник
  • 51
    Pacho, Willian
    Півзахисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 1
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Луис Энрике
Статистика матчу
72%
Володіння м'ячем
28%
8
Штрафні
3
3
Фоли
8
ЖК
1
1
Кутові
1
1
Блоковано ударів
1
1
Сейви
2
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Парі Сен-Жермен"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
27'
Доннаруммі на ближній дістався простріл Троссара з лівого флангу штрафного.
26'
Небезпечний момент
Хвіча отримав передачу до лівого флангу штрафного від Вітіньї, але низом пробив у дальній до рук Раї.
24'
Штрафний у глибині лівого флангу завершився подачею на голову Ківьору до центру штрафного, який просто скинув до рук Доннарумми.
22'
Вибили на ближній простріл Мартінеллі з лівого флангу штрафного.
20'
Сфолив проти Хвічі Тімбер на правому фланзі атаки.
18'
Гра в пас від ПСЖ на чужій половині.
16'
Хвіча впав на лівому фланзі штрафного під час дриблінгу, але арбітр мовчить.
14'
Небезпечний момент
Подачу від Хакімі з правого кута штрафного Маркіньйос у центрі завершив ударом головою до рук воротаря.
13'
Саліба блокував у аут простріл Хвічі з лівого флангу.
10'
Жовта картка
Хакімі прокинув м'яч до лівого флангу контратаки, а Троссар проти нього сфолив.
9'
На кутовий перевів простріл Мартінеллі з лівого флангу штрафного Хакімі.
7'
Тримає м'яч ПСЖ у центрі поля. Усе спокійно.
5'
На правому фланзі атаки Дуе сфолив проти Скеллі.
4'
Гоооол!!!
ГОЛ! Хвіча отримав пас Дембеле на лівому фланзі, зайшов до штрафного, покотив партнеру назад у центр, а той вгатив під дальню стійку.
1'
Парижан пішли тиснути на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У основному раунді восени на Емірейтс переміг Арсенал — 2:0.
Інфо
ПСЖ до цього вибив Брест, Ліверпуль та Астон Віллу.
Інфо
Арсенал до цього вибив ПСВ та Реал.
Запасні: сафонов, Тенас, Кімпембе, Рамуш, Кан Ін, Ернандес, Маюлю, Баркола, Заїр-Емері, Бералдо, Мбає.
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Дуе, Дембеле, Кварацхелія.
Запасні: Нето, Сетфорд, Тірні, Вайт, Зінченко, Стерлінг, Батлер-Оєдеджі, Генрі-Френсіс, Кабія, Нванері.
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі — Едегор, Райс, Меріно — Сака, Троссар, Мартінеллі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Славко Вінчич (Словенія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку поєдинку півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Емірейтс (Лондон, Англія) зіграють лондонський Арсенал та ПСЖ.
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Останні матчі
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Анонс матчу Арсенал - "Парі Сен-Жермен" 29.04.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою Арсенал (Лондон) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 29.04.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Арсенал (Лондон) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 01.10.2024 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Луис Энрике розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Парі Сен-Жермен" можна подивитися 29.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Парі Сен-Жермен", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти "Крістал Пелес" - 23.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике

Попередній матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Ніцца - 25.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ніцца.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Парі Сен-Жермен" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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