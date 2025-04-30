Барселона - Інтер онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Барселона" - "Інтер" 30.04.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 30.04.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою "Інтер" (Милан):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Барселона" та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 12.10.2022 закінчилось з рахунком: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти Реал - 26.04.2025, у рамках чемпіонату Кубок Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)

Рік заснування "Интер" (Милан): 1908

Країна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Попередній поєдинок команди "Інтер" був зіграний проти Рома - 27.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

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