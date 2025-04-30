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Барселона - Інтер онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 30 квітня 2025, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Барселона
Барселона
До початку
00 : 00 : 00
Інтер
Милан
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
50%
Нічия
23%
Інтер
28%
П1: 1.61 Х: 4.20 П2: 5.00
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 6 times, there have been 1 draws while Inter Milano have won 0 times. The goal difference is 18-4 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 13 meetings, FC Barcelona have won 7 times, there have been 4 draws while Inter Milano have won 2 times. The goal difference is 22-10 in favour of FC Barcelona.
  • FC Barcelona have won 4 home matches in a row.
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 15 home matches.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Inter Milano in their last 7 encounters.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 29 consecutive matches.
  • Inter Milano have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 56% of their matches, Inter Milano in 48% of their matches.
  • FC Barcelona wins 56% of halftimes, Inter Milano wins 48%.
  • Their last meeting was a draw. (3-3)
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Inter Milano has better performance than FC Barcelona.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Inter Milano's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Inter Milano (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 2, Inter Milano won 1, 2 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 4 UEFA Champions League games against Inter Milano.
  • Inter Milano have won just 1 of their last 4 UEFA Champions League games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 1.6 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 1.4 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Inter Milano is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Inter Milano is 1.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • FC Barcelona scores 2.84 goals when playing at home and Inter Milano scores 1.76 goals when playing away (on average).
  • Inter Milano has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
3
Перемог
6
Ігор
1
Перемог
Інтер
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Барселона 3 - 3 Завершено Інтер
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
10.12.2019 - 22:00 Інтер 1 - 2 Завершено Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
02.10.2019 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Інтер
Останні матчі - Барселона
Кубок Іспанії 2024/2025
26.04.2025 - 23:00 Барселона 3 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.04.2025 - 22:30 Барселона 1 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.04.2025 - 17:15 Барселона 4 - 3 Завершено Сельта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
15.04.2025 - 22:00 Боруссія 3 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2025/2026
12.04.2025 - 22:00 Леганес 0 - 1 Завершено Барселона В
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Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2024/2025
27.04.2025 - 16:00 Інтер 0 - 1 Завершено Рома П
Кубок Італії 2024/2025
23.04.2025 - 22:00 Інтер 0 - 3 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2024/2025
20.04.2025 - 19:00 Болонья 1 - 0 Завершено Інтер П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
16.04.2025 - 22:00 Інтер 2 - 2 Завершено Баварія Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
12.04.2025 - 19:00 Інтер 3 - 1 Завершено Кальярі В
Показати більше
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
50%
Нічия
23%
Інтер
28%
П1: 1.61 Х: 4.20 П2: 5.00
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - "Інтер"
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу з Франції: Клеман Тюрпен
Головний тренер Інтеру: Сімоне Індзагі
На лаві запасних: Арнаутович, Аслані, Дарміан, Де Врей, Ді Дженнаро, Залевський, Зелінський, Карлос Аугусто, Мартінес, Ре Чекконі, Таремі, Фраттезі
Стартовий склад Інтеру (3-5-2): Зоммер - Бастоні, Ачербі, Бісек - Дімарко, Мхітарян, Чалханоглу, Барелла, Дюмфріс - Тюрам, Мартінес
Головний тренер Барселони: Ганзі Флік
На лаві запасних: Араухо, Астралага, Віктор, Гаві, Гарсія, Крістенсен, Лопес, Пенья, Торре, Фаті, Форт
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-2-3-1): Щенсний - Мартін, Мартінес, Кубарсі, Кунде - Педрі, де Йонг - Рафінья, Ольмо, Ямаль - Торрес
Барселона на Етапі ліг фінішувала на другій сходинці, а в плей-офф зуміла пройти Бенфіку (1:0, 3:1) та Боруссію Дортмунд (4:0, 1:3). Інтер вийшов у плей-офф з четвертої сходинки і далі зумів пройти Феєнорд (2:0, 2:1) та Баварію Мюнхен (2:1, 2:2)
Поєдинок пройде у Барселоні на Естадіо Олімпіко та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції першого півфінального матчу Ліги чемпіонів, в якому Барселона прийме у гостях Інтер
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Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні Інгулець Інгулець 1 Зоря Зоря 0 Завершено 22:00 - Вчора Арсенал Арсенал 0 Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен 1 Завершено 21:45 - Вчора Бертон Альбіон Бертон Альбіон 1 Віган Атлетік Віган Атлетік 1 Завершено 22:00 - 28.04.2025 Лідс Юнайтед Лідс Юнайтед 4 Брістоль Сіті Брістоль Сіті 0 Завершено 21:45 - 28.04.2025 Еллас Верона Еллас Верона 0 Кальярі Кальярі 2

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Анонс матчу "Барселона" - "Інтер" 30.04.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 30.04.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою "Інтер" (Милан):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Барселона" та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 12.10.2022 закінчилось з рахунком: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - "Інтер" можна подивитися 30.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти Реал - 26.04.2025, у рамках чемпіонату Кубок Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Попередній поєдинок команди "Інтер" був зіграний проти Рома - 27.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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