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Парі Сен-Жермен - Арсенал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 07 травня 2025, 22:00 - Парк-де-Пренс . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Феликс Цвайер
Парі Сен-Жермен
Париж
До початку
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
35%
Нічия
19%
Арсенал
46%
П1: 2.05 Х: 3.66 П2: 3.33
Цікаві факти
  • Arsenal FC have previously won 4 of 6 matches against Paris Saint-Germain.
  • During the last 6 meetings, Paris Saint-Germain have won 1 times, there have been 2 draws while Arsenal FC have won 3 times.
  • Arsenal FC have lost none of their last 7 away matches.
  • The result of the first leg: Arsenal FC - Paris Saint-Germain 0-1.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain wins 1st half in 50% of their matches, Arsenal FC in 53% of their matches.
  • Paris Saint-Germain wins 50% of halftimes, Arsenal FC wins 53%.
  • The winner of their last meeting was Paris Saint-Germain.
  • On their last meeting Paris Saint-Germain won by 1 goals.
  • When Paris Saint-Germain leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Arsenal FC has better performance than Paris Saint-Germain.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Paris Saint-Germain's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Paris Saint-Germain (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Paris Saint-Germain won 1, Arsenal FC won 2, 2 draws.
  • Paris Saint-Germain scores 1 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2 goals against Paris Saint-Germain (on average).
  • Average number of goals in meetings between Paris Saint-Germain and Arsenal FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Paris Saint-Germain and Arsenal FC is 1.4.
  • Paris Saint-Germain scores 2.35 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.89 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Парі Сен-Жермен
1
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.04.2025 - 22:00 Арсенал 0 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
23.11.2016 - 21:45 Арсенал 2 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
13.09.2016 - 21:45 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2024/2025
03.05.2025 - 18:00 Страсбур 2 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.04.2025 - 22:00 Арсенал 0 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2024/2025
25.04.2025 - 21:45 Парі Сен-Жермен 1 - 3 Завершено Ніцца П
Чемпіонат Франції 2024/2025
22.04.2025 - 21:45 Нант 1 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен Н
Чемпіонат Франції 2024/2025
19.04.2025 - 18:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Гавр В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.05.2025 - 19:30 Арсенал 1 - 2 Завершено Борнмут П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.04.2025 - 22:00 Арсенал 0 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.04.2025 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.04.2025 - 16:00 Ипсвич Таун 0 - 4 Завершено Арсенал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
16.04.2025 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершено Арсенал В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
35%
Нічия
19%
Арсенал
46%
П1: 2.05 Х: 3.66 П2: 3.33
LIVE
Трансляція матчу "Парі Сен-Жермен" - Арсенал
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Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу з Німеччини: Фелікс Цваєр
Головний тренер Арсеналу: Мікель Артета
На лаві запасних: Батлер-Оєдеджі, Вайт, Генрі-Френсіс, Жоржинью, Зінченко, Калафіорі, Нванері, Нету, Сетфорд, Стерлінг, Троссард, Тірні
Інфо
Стартовий склад Арсеналу (4-3-3): Рая - Льїс-Скеллі, Ківьор, Саліба, Тімбер - Райс, Парті, Едегор - Мартінеллі, Меріно, Сака
Головний тренер Парі Сен-Жермен: Луїс Енріке
На лаві запасних: Баральдо, Таре, Дембеле, Ернандес, Заїр-Емері, Лі Кан Ін, Маюлу, Мбає, Рамос, Сафонов, Тенас
Інфо
Стартовий склад Парі Сен-Жермен (4-3-3): Доннарумма - Мендеш, Пачо, Маркіньйос, Хакімі - Руїс, Вітінья, Невес - Кварцхелія, Дуе, Барколя
Нагадаємо, що попередній матч закінчився з рахунком 1:0 на користь парижан, а переможець цього протистояння у фіналі зустрінеться з Інтером
Поєдинок пройде у Парижі на Парк де Пренс та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції півфінального матчу-відповіді Ліги чемпіонів, у якому Парі Сен-Жермен прийме у гостях Арсенал
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Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні Кривбас Кривбас 4 Лівий Берег Лівий Берег 0 Завершено 03:30 - Сьогодні Форталеза Форталеза 4 Colo-Colo Colo-Colo 0 Завершено 22:00 - Вчора Інтер Інтер 4 Барселона Барселона 3 Завершено 20:00 - Вчора Івердон Івердон 1 St. Gallen St. Gallen 1 Завершено 22:00 - 05.05.2025 Крістал Пелес Крістал Пелес 1 Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 1

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Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - Арсенал 07.05.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 07.05.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Арсенал (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Парі Сен-Жермен", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 29.04.2025 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - Арсенал можна подивитися 07.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике

Попередній матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Страсбур - 03.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди Страсбур.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Борнмут" - 03.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Слідкуйте за результатами матчу "Парі Сен-Жермен" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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