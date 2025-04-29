Парі Сен-Жермен - Арсенал онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Парк-де-Пренс.
Дата проведення матчу: 07.05.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між клубами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Арсенал (Лондон):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Парі Сен-Жермен", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 29.04.2025 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике
Попередній матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Страсбур - 03.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди Страсбур.
Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Борнмут" - 03.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".
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