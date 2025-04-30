Інтер - Барселона онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Інтер" (Милан) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Джузеппе Меацца.
Дата проведення матчу: 06.05.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між "Інтер" (Милан) та командою "Барселона" (Барселона):
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Барселона" та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 30.04.2025 закінчилось з такими результатами: 3:3 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Минулий поєдинок команди "Інтер" був зіграний проти Еллас Верона - 03.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти Вальядолід - 03.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".
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