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Інтер - Барселона онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 06 травня 2025, 22:00 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Шимон Марчиняк
Інтер
Милан
1 - 0
Оновити
28'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
21' Martinez, Lautaro
Хто переможе?
49 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
27%
Нічия
20%
Барселона
53%
П1: 3.17 Х: 3.94 П2: 2.17
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Inter Milano playing at home, Inter Milano have won 2 times, there have been 3 draws while FC Barcelona have won 1 times. The goal difference is 6-4 in favour of Inter Milano.
  • During the last 14 meetings, Inter Milano have won 2 times, there have been 5 draws while FC Barcelona have won 7 times. The goal difference is 25-13 in favour of FC Barcelona.
  • Inter Milano have lost 3 matches in a row.
  • Inter Milano haven't won in their last 5 games.
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches.
  • The result of the first leg: FC Barcelona - Inter Milano 3-3.
  • Inter Milano have not managed to score in their last 3 matches.
  • Inter Milano have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 30 consecutive matches.
  • Inter Milano wins 1st half in 47% of their matches, FC Barcelona in 54% of their matches.
  • Inter Milano wins 47% of halftimes, FC Barcelona wins 54%.
  • Their last meeting was a draw. (3-3)
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 55% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Inter Milano has better performance than FC Barcelona.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Inter Milano's.
  • Inter Milano has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Inter Milano (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Inter Milano won 1, FC Barcelona won 2, 2 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 UEFA Champions League games against Inter Milano.
  • Inter Milano have won just 1 of their last 5 UEFA Champions League games against FC Barcelona.
  • Inter Milano scores 1.8 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2 goals against Inter Milano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Inter Milano and FC Barcelona is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Inter Milano and FC Barcelona is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Inter Milano scores 2 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.73 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona haven't lost in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Інтер
1
Перемог
7
Ігор
3
Перемог
Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
30.04.2025 - 22:00 Барселона 3 - 3 Завершено Інтер
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Барселона 3 - 3 Завершено Інтер
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
10.12.2019 - 22:00 Інтер 1 - 2 Завершено Барселона
Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2024/2025
03.05.2025 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Еллас Верона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
30.04.2025 - 22:00 Барселона 3 - 3 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
27.04.2025 - 16:00 Інтер 0 - 1 Завершено Рома П
Кубок Італії 2024/2025
23.04.2025 - 22:00 Інтер 0 - 3 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2024/2025
20.04.2025 - 19:00 Болонья 1 - 0 Завершено Інтер П
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.05.2025 - 22:00 Вальядолід 1 - 2 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
30.04.2025 - 22:00 Барселона 3 - 3 Завершено Інтер Н
Кубок Іспанії 2024/2025
26.04.2025 - 23:00 Барселона 3 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.04.2025 - 22:30 Барселона 1 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.04.2025 - 17:15 Барселона 4 - 3 Завершено Сельта В
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Головні події
ГООЛ! Martinez, Lautaro
21'
Хто переможе?
49 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
27%
Нічия
20%
Барселона
53%
П1: 3.17 Х: 3.94 П2: 2.17
Склади команд
1
Sommer, Yann
95
Алессандро Бастоні
15
Франческо Ачербі
31
Bisseck, Yann
32
Федеріко Дімарко
22
Генріх Мхітарян
20
Хакан Чалханоглу
23
Ніколо Барелла
2
Dumfries, Denzel
9
Thuram, Marcus
10
Martinez, Lautaro
25
Войцех Щенсни
24
Garcia, Eric
2
Cubarsi, Pau
5
Martinez, Inigo
35
Martin, Gerard
21
De Jong, Frenkie
8
Pedri
19
Yamal, Lamine
20
Olmo, Dani
11
Raphinha
7
Torres, Ferran
Стартовий склад
  • 9
    Thuram, Marcus
  • 10
    Martinez, Lautaro
    Форвард
    21
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 2
    Dumfries, Denzel
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 31
    Bisseck, Yann
    Захисник
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 20
    Olmo, Dani
    Півзахисник
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 24
    Garcia, Eric
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 35
    Martin, Gerard
    Захисник
  • 25
    Войцех Щенсни
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Симоне Индзаги
  • Flick, Hansi
Статистика матчу
34
Володіння м'ячем
34
2
Штрафні
2
2
Фоли
2
1
Офсайди
1
1
Сейви
1
3
Кутові
3
1
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу "Інтер" - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
21'
Гоооол!!!
Інтер відкриває рахунок! Дімарко накрив де Йонга в центрі поля й передачею між лініями вивів Думфріса разом із Мартінесом на ворота. Дензел викотив м’яч партнеру під удар у порожні, і той розписався у воротах суперника.
17'
В Інтера було кілька перспективних підходів до воріт, але в першому випадку не вистачило якісного удару від Тюрама, а в другому — останньої передачі від Мхітаряна.
13'
Офсайд
Мартінес помітив відкривання Тюрама і запустив його віч-на-віч, але було запізно. Француз заліз в офсайд.
10'
Думфріс просто знищив Мартіна і за швидкістю, і в силовій боротьбі, але коли позбавився опіки вже в карному, віддати передачу було нікому. В підсумку нідерландця просто накрили.
5'
Навіс Ямаля на дальню стійку під вривання Рафіньї виявився неточним.
1'
Ямаль фірмовою трівелою ледь не вивів Торреса на небезпечну позицію, Бісек відпрацював до кінця і завадив Феррану.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Перший матч завершився з рахунком 3-3.
Інфо
Арбітр — Шимон Марчиньяк (Польща).
Запасні: Ді Дженнаро (в), Мартінес (в), Асллані, Дарміан, Де Врей, Залевський, Зелінський, Карлос Аугусто, Ре Чекконі, Таремі, Фраттезі.
Інфо
Стартовий склад Інтера: Зоммер — Бастоні, Ачербі, Бісек — Дімарко, Мхітарян, Чалханоглу, Барелла, Думфріс — Тюрам, Мартінес. Головний тренер — Сімоне Індзагі.
Запасні: Астралага (в), Пенья (в), Фарре, Араухо, Віктор, Гаві, Дарвіх, Крістенсен, Левандовський, Лопес, Фаті, Форт.
Інфо
Стартовий склад Барселони: Щенсний — Мартін, Мартінес, Кубарсі, Гарсія — Педрі, де Йонг (к) — Рафінья, Ольмо, Ямаль — Торрес. Головний тренер — Гансі Флік.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Інтером і Барселоною.
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Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Івердон Івердон 1 St. Gallen St. Gallen 1 Завершено 22:00 - Вчора Крістал Пелес Крістал Пелес 1 Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 1 Завершено 22:00 - Вчора Жирона Жирона 1 Мальорка Мальорка 0 Завершено 21:45 - Вчора Дженоа Дженоа 1 Мілан Мілан 2 Завершено 20:30 - Вчора Маккабі Маккабі 1 Хапоель Хапоель 1

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Анонс матчу "Інтер" - "Барселона" 06.05.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Інтер" (Милан) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 06.05.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Інтер" (Милан) та командою "Барселона" (Барселона):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Барселона" та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 30.04.2025 закінчилось з такими результатами: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - "Барселона" можна подивитися 06.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Минулий поєдинок команди "Інтер" був зіграний проти Еллас Верона - 03.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти Вальядолід - 03.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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