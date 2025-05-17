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Арсенал - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 18 травня 2025, 18:30 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Ньюкасл
Ньюкасл
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Хто переможе?
8 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
50%
Нічия
25%
Ньюкасл
25%
П1: 1.96 Х: 3.66 П2: 3.60
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Newcastle United when Arsenal FC is playing at home is 3-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Newcastle United is 1-0. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 24 times, there have been 4 draws while Newcastle United have won 5 times. The goal difference is 70-21 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 65 meetings, Arsenal FC have won 38 times, there have been 12 draws while Newcastle United have won 15 times. The goal difference is 105-50 in favour of Arsenal FC.
  • Last season's matches: 4-1 (Arsenal FC at home) and 1-0 (Newcastle United at home).
  • Did you know that Arsenal FC scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Newcastle United scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Arsenal FC have lost 3 matches in a row.
  • Arsenal FC haven't won in their last 4 games.
  • Arsenal FC have played 4 home matches in a row without winning.
  • Arsenal FC haven't won any of their last 3 games against Newcastle United.
  • Arsenal FC have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • Newcastle United haven't scored in 3 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 10-6-2.
  • Kai Havertz is Arsenal FC's top scorer with 9 goals. Alexander Isak has scored 23 times for Newcastle United.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 10. Jacob Murphy is Newcastle United's biggest assister (11).
  • A year ago, Newcastle United were number 8 in the table with 56 points. Now they are number 3 with 66 points.
  • Newcastle United have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 52% of their matches, Newcastle United in 55% of their matches.
  • Arsenal FC wins 52% of halftimes, Newcastle United wins 55%.
  • The winner of their last meeting was Newcastle United.
  • On their last meeting Newcastle United won by 2 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 31% of their matches.
  • In Premier League, Newcastle United has better performance than Arsenal FC.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Newcastle United have lost just 1 of their last 5 games against Arsenal FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 1, Newcastle United won 4, 0 draws.
  • Arsenal FC scores 0.8 goals in a match against Newcastle United and Newcastle United scores 1.4 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Newcastle United is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Newcastle United is 1.
  • Arsenal FC scores 2 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.68 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
20
Перемог
27
Ігор
6
Перемог
Ньюкасл
Кубок англійської ліги 2024/2025
05.02.2025 - 22:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Арсенал
Кубок англійської ліги 2024/2025
07.01.2025 - 22:00 Арсенал 0 - 2 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 14:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 22:00 Арсенал 4 - 1 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
11.05.2025 - 18:30 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
07.05.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.05.2025 - 19:30 Арсенал 1 - 2 Завершено Борнмут П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.04.2025 - 22:00 Арсенал 0 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.04.2025 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Крістал Пелес Н
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Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2024/2025
11.05.2025 - 14:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.05.2025 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.04.2025 - 17:00 Ньюкасл 3 - 0 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 19:30 Астон Вілла 4 - 1 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.04.2025 - 21:30 Ньюкасл 5 - 0 Завершено Крістал Пелес В
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Хто переможе?
8 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
50%
Нічия
25%
Ньюкасл
25%
П1: 1.96 Х: 3.66 П2: 3.60
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Ньюкасл"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Обидві команди борються за зону Ліги чемпіонів. Арсенал на 2-му місці із 68 очками. Ньюкасл на 3-й позиції і відстає від канонірів на 2 очки
Інфо
Матч розпочнеться о 18:30, судити гру буде Саймон Хупер
Доброго вечора всім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 37-го туру АПЛ, в якому Арсенал прийме Ньюкасл
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Анонс матчу Арсенал - "Ньюкасл" 18.05.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 18.05.2025
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Арсенал (Лондон) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Ньюкасл", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення "Ньюкасл" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 05.02.2025 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Ньюкасл" можна подивитися 18.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Ньюкасл", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Ліверпуль" - 11.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Минулий матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Челсі" - 11.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Ньюкасл" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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