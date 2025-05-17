Арсенал - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - "Ньюкасл" 18.05.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 18.05.2025

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Арсенал (Лондон) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Ньюкасл", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення "Ньюкасл" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 05.02.2025 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Ліверпуль" - 11.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)

Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892

Країна: Англия

Тренер: Эдди Хау



Минулий матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Челсі" - 11.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

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