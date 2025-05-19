  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Брайтон енд Хоув Альбіон - Ліверпуль Дивитися онлайн

У тренді

Брайтон енд Хоув Альбіон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 травня 2025, 22:00 - Фолмер Amex Стэдиум . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Энди Медли
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
До початку
00 : 00 : 00
Ліверпуль
Ливерпуль
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
11 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
27%
Нічия
27%
Ліверпуль
45%
П1: 2.57 Х: 3.80 П2: 2.45
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Brighton & Hove Albion and Liverpool FC is 1-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with Brighton & Hove Albion playing at home, Brighton & Hove Albion have won 2 times, there have been 2 draws while Liverpool FC have won 6 times. The goal difference is 20-13 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 19 meetings, Brighton & Hove Albion have won 3 times, there have been 4 draws while Liverpool FC have won 12 times. The goal difference is 42-23 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 2-2 (Brighton & Hove Albion at home) and 2-1 (Liverpool FC at home).
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Liverpool FC scores 22% of their goals between the minutes 61-75?
  • Brighton & Hove Albion haven't won any of their last 3 games against Liverpool FC.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 4 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion's home record this season: 7-8-3.
  • Liverpool FC's away record this season: 11-5-2.
  • Joao Pedro has assisted the most goals for Brighton & Hove Albion with 6. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (18).
  • Brighton & Hove Albion have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 1st half in 43% of their matches, Liverpool FC in 49% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 43% of halftimes, Liverpool FC wins 49%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Brighton & Hove Albion leads 1-0 at home, they win in 58% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Brighton & Hove Albion.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Brighton & Hove Albion (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Brighton & Hove Albion won 1, Liverpool FC won 3, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Brighton & Hove Albion.
  • Brighton & Hove Albion have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Brighton & Hove Albion scores 1.6 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2 goals against Brighton & Hove Albion (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brighton & Hove Albion and Liverpool FC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brighton & Hove Albion and Liverpool FC is 1.6.
  • Brighton & Hove Albion scores 1.75 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.07 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брайтон енд Хоув Альбіон
3
Перемог
18
Ігор
10
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.03.2024 - 16:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2023/2024
08.10.2023 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 2 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.05.2025 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.05.2025 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.04.2025 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 17:00 Брентфорд 4 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 2 Завершено Лестер Сіті Н
Показати більше
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
11.05.2025 - 18:30 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.05.2025 - 18:30 Челсі 3 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.04.2025 - 18:30 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.04.2025 - 18:30 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
13.04.2025 - 16:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Показати більше
Новини команд
Брайтон – Ліверпуль. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ 19.05.2025 в 13:39 Брайтон – Ліверпуль. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ Брайтон – Ліверпуль: Дивитися онлайн трансляцію матчу ⋉ 19.05.25 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Брайтон – Ліверпуль. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ 18.05.2025 в 22:49 Брайтон – Ліверпуль. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ Брайтон – Ліверпуль. Де і коли дивитись онлайн трансляцію матчу ⋉ 19.05.2025 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Брайтон – Ліверпуль. Анонс та прогноз матчу 37-го туру АПЛ на 19.05.2025 19.05.2025 в 18:53 Брайтон – Ліверпуль. Анонс та прогноз матчу 37-го туру АПЛ на 19.05.2025 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Брайтоном" та "Ліверпулем" у рамках чемпіонату Англії
Одним конкурентом менше. Топ-клуб АПЛ вийшов із боротьби за трансфер зірки Баєра 19.05.2025 в 17:41 Одним конкурентом менше. Топ-клуб АПЛ вийшов із боротьби за трансфер зірки Баєра Втім у гонці за його підписання досі немає очевидного фаворита
Хто переможе?
11 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
27%
Нічия
27%
Ліверпуль
45%
П1: 2.57 Х: 3.80 П2: 2.45
LIVE
Трансляція матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль"
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
У першому колі переміг Ліверпуль — 2:1.
Інфо
Брайтон немає шансів на єврокубки чи виліт.
Інфо
Брайтон іде дев'ятим із 14 перемогами, 13 нічиїми та 9 поразками — 55 очок.
Інфо
Ліверпуль — чемпіон Англії.
Запасні: Келлегер, Дж. Гомес, Ендо, ван Дейк, Діас, Нуньєс, Джонс, Робертсон, Александер-Арнольд.
Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Кванса, Конате, Цимікас — Елліотт, Гравенберх, Собослаї — Салах, К'єза, Гакпо.
Запасні: Рашворт, Ігор, Данк, Мітома, Д. Гомес, О’Райлі, Велтман, Гіншелвуд, Говелл.
Брайтон: Вербрюгген — Віффер, Вебстер, ван Геке, Еступіньян — Балеба, Аярі — Мінте, Груда, Адінгра — Велбек.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Енді Медлі (Йорк, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Amex Стедіум (Брайтон, Англія) зіграють Брайтон та Ліверпуль.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 04:00 - Сьогодні Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі 2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2 Завершено 02:00 - Сьогодні Інтер Маямі Інтер Маямі 0 Орландо Сіті Орландо Сіті 3 Завершено 21:45 - Вчора Рома Рома 3 Мілан Мілан 1 Завершено 21:45 - Вчора Parma Parma 0 Наполі Наполі 0 Завершено 21:45 - Вчора Монца Монца 1 Емполі Емполі 3

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 225 000 На сайт
2 100 000 На сайт
3 150 000 На сайт
4 5 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль" 19.05.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 19.05.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 02.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль" можна подивитися 19.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Попередній поєдинок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Вулверхемптон" - 10.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Арсенал - 11.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.