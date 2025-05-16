  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Челсі - Манчестер Юнайтед Дивитися онлайн

У тренді

Челсі - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 16 травня 2025, 22:15 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Крис Кавана
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
10 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
40%
Нічия
30%
Манчестер Юнайтед
30%
П1: 1.35 Х: 5.33 П2: 7.50
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Manchester United when Chelsea FC is playing at home is 1-0. 8 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Manchester United is 1-1. 16 matches have ended with this result.
  • During the last 38 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 15 times, there have been 14 draws while Manchester United have won 9 times. The goal difference is 53-43 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 81 meetings, Chelsea FC have won 24 times, there have been 33 draws while Manchester United have won 24 times. The goal difference is 103-100 in favour of Manchester United.
  • Manchester United's last away win against Chelsea FC was in 2020.
  • Last season's matches: 4-3 (Chelsea FC at home) and 2-1 (Manchester United at home).
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Chelsea FC scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester United scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC have a winning streak of 5 matches.
  • Chelsea FC have won 3 home matches in a row.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Manchester United in their last 4 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 6 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC's home record this season: 11-5-2.
  • Cole Palmer is Chelsea FC's top scorer with 15 goals. Bruno Fernandes has scored 8 times for Manchester United.
  • Cole Palmer has assisted the most goals for Chelsea FC with 8. Bruno Fernandes is Manchester United's biggest assister (9).
  • Moises Caicedo has more yellow cards (10) than any other player at Chelsea FC. Manuel Ugarte has collected 10 for Manchester United.
  • A year ago, Manchester United were number 6 in the table with 57 points. Now they are number 15 with 39 points.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 42% of their matches, Manchester United in 22% of their matches.
  • Chelsea FC wins 42% of halftimes, Manchester United wins 22%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 56% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Manchester United.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 1, Manchester United won 2, 2 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Chelsea FC scores 1.6 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 2.2 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Manchester United is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Manchester United is 1.6.
  • Chelsea FC scores 2.29 goals when playing at home and Manchester United scores 1.42 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
9
Перемог
31
Ігор
9
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.11.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.04.2024 - 22:15 Челсі 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 22:20 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.05.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
11.05.2025 - 14:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Челсі П
Ліга конференцій 2025/2026
08.05.2025 - 22:00 Челсі 1 - 0 Завершено Юргорден В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.05.2025 - 18:30 Челсі 3 - 1 Завершено Ліверпуль В
Ліга конференцій 2025/2026
01.05.2025 - 22:00 Юргорден 1 - 4 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.04.2025 - 14:30 Челсі 1 - 0 Завершено Евертон В
Показати більше
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
11.05.2025 - 16:15 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
08.05.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.05.2025 - 16:00 Брентфорд 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
01.05.2025 - 22:00 Атлетік 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.04.2025 - 16:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Показати більше
Хто переможе?
10 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
40%
Нічия
30%
Манчестер Юнайтед
30%
П1: 1.35 Х: 5.33 П2: 7.50
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - "Манчестер Юнайтед"
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
"МЮ": Онана, Ліндельоф, Мазрауї, Магуайр, Маунт, Фернандеш (к), Хейлунд, Доргу, Діалло, Каземіро, Шоу
Інфо
"Челсі": Санчес, Джеймс (к), Тосін, Колвілл, Кукурелья, Кайседо, Енцо, Мадуеке, Палмер, Нету, Джордж
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Центральний матч 37-го туру АПЛ. «Челсі» (5-те місце, 63 очки) прагне потрапити в зону ЛЧ, тому «синім» потрібно обіграти «МЮ» (16-та сходинка, 39 балів).
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:15 - Сьогодні Kecskemeti TE Kecskemeti TE 0 Академія Пушкаша Академія Пушкаша 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Сталь Сталь 2 Радомяк Радомяк 2 Завершено 19:00 - Сьогодні Істра Істра 3 Шибеник Шибеник 0 Завершено 12:00 - Сьогодні Прикарпаття Прикарпаття 0 Вікторія Вікторія 1 Завершено 03:30 - Сьогодні Рівер Плейт Рівер Плейт 6 Independiente del Valle Independiente del Valle 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 225 000 На сайт
2 100 000 На сайт
3 150 000 На сайт
4 5 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Челсі" - "Манчестер Юнайтед" 16.05.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 16.05.2025
Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Челсі" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 03.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 16.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Ньюкасл" - 11.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 11.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.