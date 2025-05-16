Челсі - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.
Дата проведення матчу: 16.05.2025
Час початку матчу: 22:15
Історія протистоянь між "Челсі" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 03.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Ньюкасл" - 11.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".
Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 11.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".
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