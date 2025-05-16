Челсі - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

16.05.2025 в 10:03 Челсі – Манчестер Юнайтед. Анонс та прогноз матчу 37-го туру АПЛ на 16.05.2025 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Челсі" та "Манчестер Юнайтед" у рамках чемпіонату Англії