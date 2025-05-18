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Барселона - Вільярреал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 18 травня 2025, 20:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Барселона
Барселона
До початку
00 : 00 : 00
Вільярреал
Вильярреаль
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Хто переможе?
10 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
60%
Нічия
20%
Вільярреал
20%
П1: 1.84 Х: 4.00 П2: 3.75
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Villarreal CF when FC Barcelona is playing at home is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Villarreal CF is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 17 times, there have been 4 draws while Villarreal CF have won 5 times. The goal difference is 63-30 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 53 meetings, FC Barcelona have won 33 times, there have been 10 draws while Villarreal CF have won 10 times. The goal difference is 117-67 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 3-5 (FC Barcelona at home) and 3-4 (Villarreal CF at home).
  • FC Barcelona have a winning streak of 5 matches in LaLiga.
  • In LaLiga, FC Barcelona have 3 successive home wins.
  • Villarreal CF have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • Did you know that FC Barcelona scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Villarreal CF scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 17 home matches.
  • Villarreal CF have a winning streak of 4 matches.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 18 home matches in LaLiga this season.
  • Villarreal CF haven't scored in 5 of their 18 away matches in LaLiga this season.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 25 goals. Ayoze Perez has scored 18 times for Villarreal CF.
  • Lamine Yamal has assisted the most goals for FC Barcelona with 12. Alex Baena is Villarreal CF's biggest assister (10).
  • A year ago, Villarreal CF were number 9 in the table with 48 points. Now they are number 5 with 61 points.
  • FC Barcelona have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 33 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 52% of their matches, Villarreal CF in 34% of their matches.
  • FC Barcelona wins 52% of halftimes, Villarreal CF wins 34%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 4 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Villarreal CF leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Villarreal CF is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Villarreal CF.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Villarreal CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, Villarreal CF won 1, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Villarreal CF.
  • Villarreal CF have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 3.2 goals in a match against Villarreal CF and Villarreal CF scores 1.8 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Villarreal CF is 5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Villarreal CF is 2.4.
  • FC Barcelona scores 2.91 goals when playing at home and Villarreal CF scores 1.48 goals when playing away (on average).
  • Inigo Martinez has more yellow cards (5) than any other player at FC Barcelona. Sergi Cardona has collected 11 for Villarreal CF.
  • Villarreal CF's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
20
Перемог
27
Ігор
2
Перемог
Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.09.2024 - 19:30 Вільярреал 1 - 5 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.01.2024 - 19:30 Барселона 3 - 5 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.08.2023 - 18:30 Вільярреал 3 - 4 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.02.2023 - 22:00 Вільярреал 0 - 1 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.05.2025 - 22:30 Еспаньол 0 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
11.05.2025 - 17:15 Барселона 4 - 3 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.05.2025 - 22:00 Інтер 4 - 3 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.05.2025 - 22:00 Вальядолід 1 - 2 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
30.04.2025 - 22:00 Барселона 3 - 3 Завершено Інтер Н
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Останні матчі - Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.05.2025 - 19:30 Жирона 0 - 1 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.05.2025 - 17:15 Вільярреал 4 - 2 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
27.04.2025 - 17:15 Вільярреал 1 - 0 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.04.2025 - 20:00 Сельта 3 - 0 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.04.2025 - 17:15 Вільярреал 2 - 2 Завершено Реал Сосьєдад Н
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Хто переможе?
10 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
60%
Нічия
20%
Вільярреал
20%
П1: 1.84 Х: 4.00 П2: 3.75
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Вільярреал
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Арбітр — Хосе Луїс Мунуера Монтеро.
Інфо
Стартовий склад Барселони: тер Штеген (к) — Мартін, Іньїго, Кубарсі, Гарсія — Педрі, Гаві — Рафінья, Лопес, Ямаль — Левандовський. Головний тренер — Гансі Флік.
Інфо
Стартовий склад Вільярреала: Рейс — Кардона, Коста, Фойт, Наварро — Парехо (к), Комесанья — Піно, Баена, Пепе — Перес. Головний тренер — Марселіно.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 37-го раунду Ла Ліги між Барселоною та Вільярреалом.
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Анонс матчу "Барселона" - Вільярреал 18.05.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою "Барселона" (Барселона) та командою Вільярреал (Вильярреаль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 18.05.2025
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою Вільярреал (Вильярреаль):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Вільярреал залишилася з поразкою . Зіткнення Вільярреал та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 22.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Вільярреал можна подивитися 18.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Вільярреал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти Еспаньол - 15.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль

Попередній поєдинок команди Вільярреал був зіграний проти Жирона - 10.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Вільярреал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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