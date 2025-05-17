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Реал Сосьєдад - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 18 травня 2025, 20:00 - Reale Arena . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Мигель Ангел Ортиз Ариас
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
До початку
00 : 00 : 00
Жирона
Жирона
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
7 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
29%
Нічия
43%
Жирона
29%
П1: 2.10 Х: 3.00 П2: 4.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Sociedad San Sebastian and Girona FC is 0-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Real Sociedad San Sebastian playing at home, Real Sociedad San Sebastian have won 2 times, there have been 4 draws while Girona FC have won 0 times. The goal difference is 12-5 in favour of Real Sociedad San Sebastian.
  • During the last 13 meetings, Real Sociedad San Sebastian have won 4 times, there have been 8 draws while Girona FC have won 1 times. The goal difference is 19-10 in favour of Real Sociedad San Sebastian.
  • Real Sociedad San Sebastian's last home win against Girona FC was in 2018.
  • Last season's matches: 1-1 (Real Sociedad San Sebastian at home) and 0-0 (Girona FC at home).
  • Did you know that Real Sociedad San Sebastian scores 34% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Girona FC scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Real Sociedad San Sebastian haven't won in their last 5 games.
  • Girona FC haven't won any of their last 8 away matches.
  • When playing at home, Real Sociedad San Sebastian have not lost to Girona FC in their last 6 encounters.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't scored in 7 of their 17 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 5 of their 17 away matches in LaLiga this season.
  • Mikel Oyarzabal is Real Sociedad San Sebastian's top scorer with 8 goals. Cristhian Stuani has scored 9 times for Girona FC.
  • Sergio Gomez has assisted the most goals for Real Sociedad San Sebastian with 5. Miguel Gutierrez is Girona FC's biggest assister (5).
  • Jon Aramburu has more yellow cards (8) than any other player at Real Sociedad San Sebastian. Yangel Herrera has collected 10 for Girona FC.
  • A year ago, Real Sociedad San Sebastian were number 7 in the table with 54 points. Now they are number 12 with 43 points.
  • A year ago, Girona FC were number 3 in the table with 75 points. Now they are number 15 with 38 points.
  • Real Sociedad San Sebastian have not managed to score in their last 3 matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 1st half in 33% of their matches, Girona FC in 27% of their matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 33% of halftimes, Girona FC wins 27%.
  • The winner of their last meeting was Real Sociedad San Sebastian.
  • On their last meeting Real Sociedad San Sebastian won by 1 goals.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Real Sociedad San Sebastian.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Real Sociedad San Sebastian's.
  • Real Sociedad San Sebastian has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Real Sociedad San Sebastian have lost just 0 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Sociedad San Sebastian won 2, Girona FC won 0, 3 draws.
  • Real Sociedad San Sebastian have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Sociedad San Sebastian.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 1.8 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1.2 goals against Real Sociedad San Sebastian (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Sociedad San Sebastian and Girona FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Sociedad San Sebastian and Girona FC is 2.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 1.32 goals when playing at home and Girona FC scores 0.9 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал Сосьєдад
3
Перемог
9
Ігор
0
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.10.2024 - 19:30 Жирона 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.02.2024 - 22:00 Жирона 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.08.2023 - 18:00 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 15:00 Реал Сосьєдад 2 - 2 Завершено Жирона
Останні матчі - Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
13.05.2025 - 21:00 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Сельта П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.05.2025 - 22:00 Атлетіко 4 - 0 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
04.05.2025 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 0 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.04.2025 - 22:30 Алавес 1 - 0 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.04.2025 - 17:15 Вільярреал 2 - 2 Завершено Реал Сосьєдад Н
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
13.05.2025 - 20:00 Вальядолід 0 - 1 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.05.2025 - 19:30 Жирона 0 - 1 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.05.2025 - 22:00 Жирона 1 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2025/2026
24.04.2025 - 20:00 Леганес 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.04.2025 - 22:00 Жирона 1 - 3 Завершено Бетіс П
Показати більше
Хто переможе?
7 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
29%
Нічия
43%
Жирона
29%
П1: 2.10 Х: 3.00 П2: 4.00
LIVE
Трансляція матчу Реал Сосьєдад - Жирона
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Запасні: Карлос, Гассаніга, Д. Лопес, Руїс, Данжума, Артур, Ромеу, Хуанпе, Міовські, Порту.
Жирона: Крапивцов — А. Мартінес, Франсес, Крейчі, Блінд — Еррера, Соліс, Мартін — Циганков, Стуані, Аспрілья.
Запасні: Марерро, Арана, Одріосола, захарян, Оласагасті, Гомес, Арамбуру, Пачеко, Турр’єнтес, Сучич, Х. Мартін, Маріезкуррена.
Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Елустондо, Субельдія, Лопес — Мендес, Марін, Субіменді, Барренечеа — Кубо, Оярсабаль.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі переміг Реал Сосьєдад — 1:0.
Інфо
Жирона йде тринадцятою з 11 перемогами, 8 нічиїми та 17 поразками — 41 очко.
Інфо
Реал Сосьєдад іде дванадцятим із 12 перемогами, 7 нічиїми та 17 поразками — 43 очки.
Мігель Анхель Ортіс Арьяс (Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 37-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Аноета (Сан-Себастьян, Іспанія) зіграють баскський Реал Сосьєдад та каталонська Жирона.
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Анонс матчу Реал Сосьєдад - Жирона 18.05.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Reale Arena.

Дата проведення матчу: 18.05.2025
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Жирона (Жирона):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал Сосьєдад, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 19.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал Сосьєдад - Жирона можна подивитися 18.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал Сосьєдад - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Минулий матч команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Сельта - 13.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Сельта.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Попередній поєдинок команди Жирона був зіграний проти Вальядолід - 13.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу Реал Сосьєдад - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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