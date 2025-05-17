Реал Сосьєдад - Жирона онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Reale Arena.
Дата проведення матчу: 18.05.2025
Час початку матчу: 20:00
Історія протистоянь між Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Жирона (Жирона):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал Сосьєдад, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 19.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил
Минулий матч команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Сельта - 13.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Сельта.
Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Попередній поєдинок команди Жирона був зіграний проти Вальядолід - 13.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Жирона.
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