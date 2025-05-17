Реал Сосьєдад - Жирона онлайн трансляція матчу

17.05.2025 в 16:11 Реал Сосьєдад - Жирона. Анонс та прогноз на матч Ла Ліги на 18.05.2025 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між Реал Сосьєдадом і Жироною у рамках 37 туру Прімери