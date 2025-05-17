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Севілья - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 18 травня 2025, 20:00 - Рамон Санчес Писхуан . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Busquets Ferrer, Mateo
Севілья
Севилья
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
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Хто переможе?
10 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
20%
Нічия
20%
Реал
60%
П1: 4.33 Х: 4.00 П2: 1.72
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Sevilla FC and Real Madrid when Sevilla FC is playing at home is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Sevilla FC and Real Madrid is 0-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Sevilla FC playing at home, Sevilla FC have won 13 times, there have been 4 draws while Real Madrid have won 15 times. The goal difference is 59-51 in favour of Real Madrid.
  • During the last 67 meetings, Sevilla FC have won 16 times, there have been 7 draws while Real Madrid have won 44 times. The goal difference is 158-89 in favour of Real Madrid.
  • Sevilla FC's last home win against Real Madrid was in 2018.
  • Last season's matches: 1-1 (Sevilla FC at home) and 1-0 (Real Madrid at home).
  • Did you know that Sevilla FC scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Real Madrid scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Sevilla FC haven't won in their last 8 games.
  • Sevilla FC have played 8 home matches in a row without winning.
  • Sevilla FC have received 6 red cards this season. This is the highest number in LaLiga.
  • Sevilla FC haven't scored in 3 of their 18 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 18 away matches in LaLiga this season.
  • Dodi Lukebakio is Sevilla FC's top scorer with 11 goals. Kylian Mbappe has scored 28 times for Real Madrid.
  • Saul Niguez has assisted the most goals for Sevilla FC with 6. Jude Bellingham is Real Madrid's biggest assister (7).
  • A year ago, Sevilla FC were number 12 in the table with 41 points. Now they are number 16 with 38 points.
  • Sevilla FC have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Sevilla FC wins 1st half in 27% of their matches, Real Madrid in 42% of their matches.
  • Sevilla FC wins 27% of halftimes, Real Madrid wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Sevilla FC leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Sevilla FC.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Sevilla FC's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Sevilla FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Sevilla FC won 0, Real Madrid won 4, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Sevilla FC.
  • Sevilla FC have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Sevilla FC scores 1 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2.2 goals against Sevilla FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Sevilla FC and Real Madrid is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Sevilla FC and Real Madrid is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
  • Sevilla FC scores 0.95 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.76 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Севілья
6
Перемог
31
Ігор
22
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.12.2024 - 17:15 Реал 4 - 2 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.02.2024 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.10.2023 - 19:30 Севілья 1 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
27.05.2023 - 20:00 Севілья 1 - 2 Завершено Реал
Останні матчі - Севілья
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
13.05.2025 - 22:30 Севілья 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.05.2025 - 17:15 Сельта 3 - 2 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2025/2026
04.05.2025 - 17:15 Севілья 2 - 2 Завершено Леганес Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.04.2025 - 20:00 Осасуна 1 - 0 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.04.2025 - 19:30 Севілья 1 - 1 Завершено Алавес Н
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.05.2025 - 22:30 Реал 2 - 1 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
11.05.2025 - 17:15 Барселона 4 - 3 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
04.05.2025 - 15:00 Реал 3 - 2 Завершено Сельта В
Кубок Іспанії 2024/2025
26.04.2025 - 23:00 Барселона 3 - 2 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.04.2025 - 22:30 Хетафе 0 - 1 Завершено Реал В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
10 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
20%
Нічия
20%
Реал
60%
П1: 4.33 Х: 4.00 П2: 1.72
LIVE
Трансляція матчу "Севілья" - Реал
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В ефірі
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Інфо
Головний арбітр матчу: Матео Бускетс Феррер
Головний тренер Реал Мадриду: Карло Анчелотті
На лаві запасних: Юсі, Андрес, Гарсія, Куртуа, Лукас, Местре, Муньйос, Рівас, Себальйос
Інфо
Стартовий склад Реал Мадриду (4-2-3-1): Лунін - Гарсія, Вальєхо, Рамон, Вальверде - Модрич, Чуамені - Мбаппе, Беллінгем, Гюлер - Ендрік
Головний тренер Севільї: Хоакін Капаррос Каміно
На лаві запасних: Буено, Еджуке, Локонга, Марка, Мартінес, Мехія, Осо, Педроса, Пеке, Ромеро, Фернандес, Ідумбо
Інфо
Стартовий склад Севільї (4-2-3-1): Нюланд - Кармона, Салас, Баде, Санчес - Гудель, Агуме - Лукебакіо, Соу, Сусо - Паскуаль
Напередодні матчу Севілья займає чотирнадцяту сходинку турнірної таблиці маючи в своєму активі 41 бал і гарантувавши собі збереження прописки у Ла Лізі. Реал Мадрид наразі другий з 78 балами випереджаючи Атлетіко Мадрид на три очки
Поєдинок пройде у Севільї на Естадіо Рамон Санчес Пісхуан та розпочнеться о 20:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 37-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Севілья прийме у гостях Реал Мадрид
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Анонс матчу "Севілья" - Реал 18.05.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою "Севілья" (Севилья) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведення матчу: 18.05.2025
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Севілья" (Севилья) та командою Реал (Мадрид):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Севілья" у попередньому футбольному матчі 22.12.2024 закінчилось з такими результатами: 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Севілья" - Реал можна подивитися 18.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Севілья" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севілья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес

Минулий матч команди "Севілья" був зіграний проти Лас-Пальмас - 13.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Севілья".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній матч команди Реал був зіграний проти Мальорка - 14.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

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