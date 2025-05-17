Севілья - Реал онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Севілья" (Севилья) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Рамон Санчес Писхуан.
Дата проведення матчу: 18.05.2025
Час початку матчу: 20:00
Історія протистоянь між клубами "Севілья" (Севилья) та командою Реал (Мадрид):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Севілья" у попередньому футбольному матчі 22.12.2024 закінчилось з такими результатами: 4:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу "Севілья" - Реал можна подивитися 18.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Севілья" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севілья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес
Минулий матч команди "Севілья" був зіграний проти Лас-Пальмас - 13.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Севілья".
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Попередній матч команди Реал був зіграний проти Мальорка - 14.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.
Слідкуйте за результатами матчу "Севілья" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.