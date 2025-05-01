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Атлетік - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 01 травня 2025, 22:00 - Сан-Мамес . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Эспен А. Эскас
Атлетік
Бильбао
0 - 0
Оновити
14'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Атлетік
30%
Нічия
43%
Манчестер Юнайтед
27%
П1: 1.96 Х: 3.33 П2: 4.00
Цікаві факти
  • Athletic Bilbao have won 3 home matches in a row.
  • Athletic Bilbao haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Athletic Bilbao wins 1st half in 36% of their matches, Manchester United in 22% of their matches.
  • Athletic Bilbao wins 36% of halftimes, Manchester United wins 22%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Athletic Bilbao leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Athletic Bilbao is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Manchester United has better performance than Athletic Bilbao.
  • Athletic Bilbao's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Athletic Bilbao have lost just 0 of their last 3 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Athletic Bilbao won 2, Manchester United won 0, 1 draws.
  • Athletic Bilbao scores 2 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.33 goals against Athletic Bilbao (on average).
  • Average number of goals in meetings between Athletic Bilbao and Manchester United is 3.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Athletic Bilbao and Manchester United is 1.33.
  • Athletic Bilbao scores 1.89 goals when playing at home and Manchester United scores 1.29 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Атлетік
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2011/2012
15.03.2012 - 20:00 Атлетік 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2011/2012
08.03.2012 - 22:05 Манчестер Юнайтед 2 - 3 Завершено Атлетік
Останні матчі - Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.04.2025 - 20:00 Атлетік 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.04.2025 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Атлетік П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
17.04.2025 - 22:00 Атлетік 2 - 0 Завершено Рейнджерс В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
13.04.2025 - 22:00 Атлетік 3 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
10.04.2025 - 22:00 Рейнджерс 0 - 0 Завершено Атлетік Н
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.04.2025 - 16:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.04.2025 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Вулверхемптон П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
17.04.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 5 - 4 Завершено Ліон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
13.04.2025 - 18:30 Ньюкасл 4 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
10.04.2025 - 22:00 Ліон 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Атлетік
30%
Нічия
43%
Манчестер Юнайтед
27%
П1: 1.96 Х: 3.33 П2: 4.00
Склади команд
13
Agirrezabala, Julen
17
Berchiche, Yuri
5
Alvarez, Yeray
3
Vivian, Dani
18
Оскар де Маркос
36
Jauregizar, Mikel
16
Ruiz De Galarreta, Inigo
10
Williams, Nico
7
Berenguer, Alex
9
Iньякi Вiльямс
21
Sannadi, Maroan
24
Андре Онана
15
Yoro, Leny
5
Харрі Магуайр
2
Віктор Нільссон-Лінделеф
3
Mazraoui, Noussair
25
Ugarte, Manuel
18
Карлос Каземiро
13
Dorgu, Patrick
8
Fernandes, Bruno
9
Hojlund, Rasmus
17
Garnacho, Alejandro
Стартовий склад
  • 21
    Sannadi, Maroan
    Форвард
  • 10
    Williams, Nico
    Форвард
  • 7
    Berenguer, Alex
    Півзахисник
  • 9
    Iньякi Вiльямс
    Форвард
  • 36
    Jauregizar, Mikel
    Півзахисник
  • 16
    Ruiz De Galarreta, Inigo
  • 17
    Berchiche, Yuri
    Захисник
  • 5
    Alvarez, Yeray
  • 3
    Vivian, Dani
  • 18
    Оскар де Маркос
    Форвард
  • 13
    Agirrezabala, Julen
    Воротар
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 13
    Dorgu, Patrick
    Захисник
  • 15
    Yoro, Leny
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 2
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрнесто Вальверде
  • Рубен Аморим
Статистика матчу
38
Володіння м'ячем
38
3
Кутові
3
2
Фоли
2
LIVE
Трансляція матчу Атлетік - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
13'
Фол Доргу на лівому фланзі оборони проти Де Маркоса.
13'
Пас Бруну з глибини до правого флангу штрафного перехопили захисники.
11'
Небезпечний момент
Іньякі вискочив на межу штрафного під подачу з лівого флангу від Беренгера, але головою пробив над воротами.
10'
Атлетік перевів м'яч на чужу половину.
8'
Небезпечний момент
Беренгер утратив рівновагу під час удару з лівого флангу штрафного в ближній, але Онана все одно довелось тягнути.
6'
Інфо
Таки офсайд.
5'
Офсайд
Офсайд! Далот віддав у офсайд на правий фланг штрафного для Гарначо, який пробив у дальній кут.
3'
Спокійний початок матчу, хоча Сан-Мамес уже вимагає більше.
1'
Пресинг від Юнайтед на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Баїндир, Гітон, де Лігт, Маунт, Еріксен, Діалло, Шоу, Мейну, Амасс, Фредріксон, Камсон, Мантато.
Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро, Магвайр, Лінделеф — Мазрауї, Угарте, Каземіро, Доргу — Фернандеш, Гойлунн, Гарначо.
Запасні: Сімон, Горосабель, Паредес, Весга, Джало, Гурусета, Нуньєс, Лекуе, Гомес, Прадос, Каналес, Бойро.
Атлетік: Агірресабала — Де Маркос, Вівіан, Альварес, Берчіче — Галаррета, Хаурегісар — І. Вільямс, Беренгер, Н. Вільямс — Саннаді.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Манчестер Юнайтед до цього вибив Реал Сосьєдад (5:2) та Ліон (7:6).
Інфо
Атлетік до цього вибив Рому (4:3) та Рейнджерс (2:0).
Еспен Ескес (Норвегія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію першого поєдинку півфіналу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Сан-Мамес (Більбао, Іспанія) зіграють баскський Атлетік та Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу Атлетік - "Манчестер Юнайтед" 01.05.2025, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Атлетік (Бильбао) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сан-Мамес.

Дата проведення матчу: 01.05.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Атлетік (Бильбао) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Атлетік, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення Атлетік та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 15.03.2012 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрнесто Вальверде и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Атлетік - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 01.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Атлетік - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетік (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Попередній матч команди Атлетік був зіграний проти Лас-Пальмас - 23.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Борнмут" - 27.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Атлетік - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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