Атлетік - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Атлетік - "Манчестер Юнайтед" 01.05.2025, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Атлетік (Бильбао) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сан-Мамес.

Дата проведення матчу: 01.05.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Атлетік (Бильбао) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Атлетік, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення Атлетік та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 15.03.2012 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрнесто Вальверде и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Атлетік (Бильбао)

Рік заснування Атлетік (Бильбао): 1898

Країна: Испания

Тренер: Эрнесто Вальверде



Попередній матч команди Атлетік був зіграний проти Лас-Пальмас - 23.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Борнмут" - 27.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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