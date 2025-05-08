  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Манчестер Юнайтед - Атлетік Дивитися онлайн

У тренді

Манчестер Юнайтед - Атлетік онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 08 травня 2025, 22:00 - Олд Траффорд . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Даниел Сиберт
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
9'
Атлетік
Бильбао
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
39%
Нічия
28%
Атлетік
33%
П1: 2.05 Х: 3.50 П2: 3.50
Цікаві факти
  • The result of the first leg: Athletic Bilbao - Manchester United 0-3.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Manchester United wins 1st half in 23% of their matches, Athletic Bilbao in 35% of their matches.
  • Manchester United wins 23% of halftimes, Athletic Bilbao wins 35%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Athletic Bilbao leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 35% of their matches.
  • When Athletic Bilbao is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Manchester United has better performance than Athletic Bilbao.
  • Athletic Bilbao's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Athletic Bilbao have lost just 1 of their last 4 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Manchester United won 1, Athletic Bilbao won 2, 1 draws.
  • Manchester United scores 1.75 goals in a match against Athletic Bilbao and Athletic Bilbao scores 1.5 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Athletic Bilbao is 3.25.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Athletic Bilbao is 1.75.
  • Manchester United scores 1.9 goals when playing at home and Athletic Bilbao scores 1.1 goals when playing away (on average).
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 3 goals.
  • Athletic Bilbao have lost just 1 of their last 3 UEFA Europa League games against Manchester United.
  • Manchester United have won just 1 of their last 3 UEFA Europa League games against Athletic Bilbao.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
1
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Атлетік
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
01.05.2025 - 22:00 Атлетік 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2011/2012
15.03.2012 - 20:00 Атлетік 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2011/2012
08.03.2012 - 22:05 Манчестер Юнайтед 2 - 3 Завершено Атлетік
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.05.2025 - 16:00 Брентфорд 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
01.05.2025 - 22:00 Атлетік 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.04.2025 - 16:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.04.2025 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Вулверхемптон П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
17.04.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 5 - 4 Завершено Ліон В
Показати більше
Останні матчі - Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
04.05.2025 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 0 Завершено Атлетік Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
01.05.2025 - 22:00 Атлетік 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.04.2025 - 20:00 Атлетік 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.04.2025 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Атлетік П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
17.04.2025 - 22:00 Атлетік 2 - 0 Завершено Рейнджерс В
Показати більше
Новини команд
Баски сподіваються на диво. Манчестер Юнайтед - Атлетік. Текстова трансляція матчу Ліги Європи 08.05.2025 в 21:01 Баски сподіваються на диво. Манчестер Юнайтед - Атлетік. Текстова трансляція матчу Ліги Європи ...
Манчестер Юнайтед – Атлетік. Анонс та прогноз матчу Ліги Європи на 08.05.2025 08.05.2025 в 19:01 Манчестер Юнайтед – Атлетік. Анонс та прогноз матчу Ліги Європи на 08.05.2025 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Манчестер Юнайтед" та "Атлетіком" у рамках півфіналу Ліги Європи
Беллінгем став першим гравцем Ла Ліги, який забив 10+ голів і віддав 10+ асистів у сезоні 01.04.2024 в 11:42 Беллінгем став першим гравцем Ла Ліги, який забив 10+ голів і віддав 10+ асистів у сезоні Вражаючі показники
Анчелотті: Родріго може якісно грати буде-де. Він забив дубль у півфіналі ЛЧ, граючи праворуч 01.04.2024 в 09:11 Анчелотті: Родріго може якісно грати буде-де. Він забив дубль у півфіналі ЛЧ, граючи праворуч Дон Карло оцінив виступ підопічних
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
39%
Нічия
28%
Атлетік
33%
П1: 2.05 Х: 3.50 П2: 3.50
Склади команд
24
Андре Онана
15
Yoro, Leny
5
Харрі Магуайр
2
Віктор Нільссон-Лінделеф
13
Dorgu, Patrick
25
Ugarte, Manuel
18
Карлос Каземiро
3
Mazraoui, Noussair
17
Garnacho, Alejandro
9
Hojlund, Rasmus
8
Fernandes, Bruno
13
Agirrezabala, Julen
2
Gorosabel, Andoni
5
Alvarez, Yeray
14
Nunez, Unai
17
Berchiche, Yuri
36
Jauregizar, Mikel
16
Ruiz De Galarreta, Inigo
11
Djalo, Alvaro
20
Gomez, Unai
7
Berenguer, Alex
21
Sannadi, Maroan
Стартовий склад
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 13
    Dorgu, Patrick
    Захисник
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 15
    Yoro, Leny
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 2
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 21
    Sannadi, Maroan
    Форвард
  • 11
    Djalo, Alvaro
    Форвард
  • 20
    Gomez, Unai
    Півзахисник
  • 7
    Berenguer, Alex
    Півзахисник
  • 36
    Jauregizar, Mikel
    Півзахисник
  • 16
    Ruiz De Galarreta, Inigo
  • 2
    Gorosabel, Andoni
  • 5
    Alvarez, Yeray
  • 14
    Nunez, Unai
    Захисник
  • 17
    Berchiche, Yuri
    Захисник
  • 13
    Agirrezabala, Julen
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рубен Аморим
  • Эрнесто Вальверде
Статистика матчу
59%
Володіння м'ячем
41%
3
Штрафні
1
Офсайди
Фоли
3
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - Атлетік
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався.
Перший поєдинок завершився з рахунком 0-3 на користь «червоних дияволів». Судячи зі складу, який обрав сьогодні Вальверде, у камбек іспанці вірять не дуже. Тим більше, попереду важливі матчі Ла Ліги, а в лазареті команди перебуває кілька ключових гравців.
Інфо
Арбітр — Даніель Зіберт (Німеччина).
Запасні: Баїндир (в), Гітон (в), Діалло, Камасон, Амасс, Еріксен, Мантато, Маунт, Мейну, Фредріксон, Шоу.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро, Магвайр, Ліндельоф — Доргу, Угарте, Каземіро, Мазрауї — Гарначо, Гейлунд, Фернандеш (к). Головний тренер — Рубен Аморім.
Запасні: Сімон (в), Каналес, Рего, Бойро, Варела, Весга, Гурусета, де Маркос, Лекуе, Олабарʼєтта, Паредес, Прадос Діас.
Інфо
Стартовий склад Атлетіка: Агірресабала — Берчіче, Нуньєс, Альварес (к), Горосабель — Хаурегісар, Руїс де Галарета — Беренгер, Гомес, Джало — Саннаді. Головний тренер — Ернесто Вальверде.
Формальність чи шанс на диво для басків? До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу-відповіді півфіналу Ліги Європи Манчестер Юнайтед – Атлетік Більбао.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 13:30 - Сьогодні Діназ Діназ 1 Нива Нива 1 Завершено 05:00 - Сьогодні Sporting Cristal Sporting Cristal 2 Болівар Болівар 1 Завершено 03:30 - Сьогодні Cerro Porteno Cerro Porteno 0 Палмейрас Палмейрас 2 Завершено 22:00 - Вчора Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен 2 Арсенал Арсенал 1 Завершено 13:00 - Вчора Кривбас Кривбас 4 Лівий Берег Лівий Берег 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 225 000 На сайт
2 100 000 На сайт
3 150 000 На сайт
4 5 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Атлетік 08.05.2025, Ліга Європи УЄФА

Протистояння між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Атлетік (Бильбао) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 08.05.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Атлетік (Бильбао):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Атлетік залишилася з поразкою . Зіткнення Атлетік та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 01.05.2025 закінчилось з рахунком: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Аморим и Эрнесто Вальверде розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Атлетік можна подивитися 08.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Атлетік, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Брентфорд - 04.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Команда гостей

Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетик (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Минулий поєдинок команди Атлетік був зіграний проти Реал Сосьєдад - 04.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Атлетік онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.