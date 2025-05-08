Манчестер Юнайтед - Атлетік онлайн трансляція матчу

Перший поєдинок завершився з рахунком 0-3 на користь «червоних дияволів». Судячи зі складу, який обрав сьогодні Вальверде, у камбек іспанці вірять не дуже. Тим більше, попереду важливі матчі Ла Ліги, а в лазареті команди перебуває кілька ключових гравців.