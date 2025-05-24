Карпати - Зоря онлайн трансляція матчу

Матч між командою Карпати (Львов) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Украина.
Дата проведення матчу: 25.05.2025
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між командами Карпати (Львов) та командою Зоря (Луганск):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Карпати залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Карпати у попередньому футбольному матчі 02.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Владислав Лупашко и Младен Бартулович розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпати (Львов): 2021
Країна: Украина
Попередній поєдинок команди Карпати був зіграний проти Колос - 17.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.
Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль
Попередній поєдинок команди Зоря був зіграний проти Полісся - 17.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.
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