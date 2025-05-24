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Карпати - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 25 травня 2025, 18:00 - Украина . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Виталий Романов
Карпати
Львов
0 - 0
Оновити
7'
Зоря
Луганск
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Хід матчу
Хто переможе?
13 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
54%
Нічия
23%
Зоря
23%
П1: 1.50 Х: 4.25 П2: 6.33
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Karpaty Lviv and FC Zorya Lugansk is 1-2. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with Karpaty Lviv playing at home, Karpaty Lviv have won 6 times, there have been 4 draws while FC Zorya Lugansk have won 4 times. The goal difference is 21-13 in favour of Karpaty Lviv.
  • During the last 29 meetings, Karpaty Lviv have won 8 times, there have been 8 draws while FC Zorya Lugansk have won 13 times. The goal difference is 39-35 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Karpaty Lviv's last home win against FC Zorya Lugansk was in 2013.
  • In Premier League, Karpaty Lviv have 3 successive home wins.
  • Did you know that Karpaty Lviv scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 23% of their goals between the minutes 46-60?
  • Karpaty Lviv have won 3 home matches in a row.
  • Karpaty Lviv haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Karpaty Lviv haven't won any of their last 6 games against FC Zorya Lugansk.
  • Karpaty Lviv haven't scored in 2 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 4 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Denis Miroshnichenko has assisted the most goals for Karpaty Lviv with 4. Denys Antiukh is FC Zorya Lugansk's biggest assister (6).
  • Denis Miroshnichenko has more yellow cards (8) than any other player at Karpaty Lviv. Kyrylo Dryshlyuk has collected 9 for FC Zorya Lugansk.
  • Karpaty Lviv have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Karpaty Lviv have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Karpaty Lviv wins 1st half in 41% of their matches, FC Zorya Lugansk in 37% of their matches.
  • Karpaty Lviv wins 41% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 37%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 1 goals.
  • When Karpaty Lviv leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Karpaty Lviv has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • Karpaty Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • FC Zorya Lugansk has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 games against Karpaty Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Karpaty Lviv won 0, FC Zorya Lugansk won 5, 0 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Karpaty Lviv.
  • Karpaty Lviv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • Karpaty Lviv scores 0.4 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 1.6 goals against Karpaty Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between Karpaty Lviv and FC Zorya Lugansk is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Karpaty Lviv and FC Zorya Lugansk is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Karpaty Lviv scores 1.93 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.22 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Карпати
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.12.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Карпати
Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.05.2025 - 13:00 Колос 2 - 1 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.05.2025 - 18:00 Карпати 2 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.05.2025 - 15:30 Лівий Берег 2 - 3 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 18:00 Оболонь 2 - 2 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 13:00 Карпати 3 - 1 Завершено Рух В
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.05.2025 - 13:00 Зоря 0 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.05.2025 - 15:30 Зоря 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.05.2025 - 14:00 ЛНЗ 1 - 1 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2025/2026
30.04.2025 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.04.2025 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Лівий Берег В
Показати більше
Хто переможе?
13 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
54%
Нічия
23%
Зоря
23%
П1: 1.50 Х: 4.25 П2: 6.33
Склади команд
Стартовий склад
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 8
    Амбросій Чачуа
    Захисник
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 20
    Ocheretko, Oleh
    Півзахисник
  • 23
    Alvarez, Pablo
    Півзахисник
  • 26
    Kostenko, Yan
    Півзахисник
  • 28
    Polegenko, Pavlo
    Захисник
  • 35
    Kemkin, Oleksandr
    Воротар
  • 37
    Bruninho
    Півзахисник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 6
    Popara, Dejan
    Півзахисник
  • 9
    Slesar, Artem
    Півзахисник
  • 10
    Juninho
  • 15
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
  • 28
    Пилип Будківський
    Форвард
  • 29
    Belotserkovets, Vladimir
    Півзахисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Владислав Лупашко
  • Младен Бартулович
LIVE
Трансляція матчу Карпати - Зоря
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
4'
Карпати трохи більше на м'ячі, але поки що без будь-яких загострень
2'
Мічин на газоні постраждав при зіткненні з суперником. Лікарі вже на полі
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Зорі: Турбаєвський, Мацапура, Тронтель, Кірюханцев, Маткевич, Кораблін
Інфо
Стартовий склад Зорі: Сапутін, Джордан, Башич, Жуніор Рейс, Вантух, Попара, Дришлюк, Мічин, Білоцерківець, Слюсар, Будківський
Інфо
Запасні Карпат: Кінарейкін, Киричок, Підлепенець, Ігор Невес, Квасниця, Федор, Клименко, Чабан, Танда, Шах, Жан Педросо, Домчак
Інфо
Стартовий склад Карпат: Кемкін, Мірошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруніньо, Чачуа, Костенко, Очеретько, Краснопір
А ось для Карпат матч дуже важливий. Львів'яни ще можуть посісти 4 місце, яке дає право зіграти в Лізі Конференцій. Але для цього потрібно сьогодні обіграти Зорю і чекати, що у паралельному матчі Полісся не зможе обіграти Кривбас
Для Зорі цей матч не має особливого турнірного значення. Луганці йдуть на 8-му місці в таблиці, маючи в активі 37 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 18:00, судити гру буде Віталій Романов
Доброго вечора всім шанувальникам українського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 30-го туру УПЛ, в якому Карпати приймуть Зорю.
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Анонс матчу Карпати - Зоря 25.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Карпати (Львов) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 25.05.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Карпати (Львов) та командою Зоря (Луганск):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Карпати залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Карпати у попередньому футбольному матчі 02.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Владислав Лупашко и Младен Бартулович розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Карпати - Зоря можна подивитися 25.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Карпати - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпати (Львов): 2021
Країна: Украина

Попередній поєдинок команди Карпати був зіграний проти Колос - 17.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Попередній поєдинок команди Зоря був зіграний проти Полісся - 17.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

Слідкуйте за результатами матчу Карпати - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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