Карпати - Зоря онлайн трансляція матчу

А ось для Карпат матч дуже важливий. Львів'яни ще можуть посісти 4 місце, яке дає право зіграти в Лізі Конференцій. Але для цього потрібно сьогодні обіграти Зорю і чекати, що у паралельному матчі Полісся не зможе обіграти Кривбас