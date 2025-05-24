Верес - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Верес - ЛНЗ 25.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Верес (Ровно) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 25.05.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Верес (Ровно) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Верес, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Верес у попередньому футбольному матчі 30.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Олег Шандрук



Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти ФК Олександрія - 18.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)

Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Минулий матч команди ЛНЗ був зіграний проти Ворскла - 18.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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