  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Верес - ЛНЗ Дивитися онлайн

У тренді

Верес - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 25 травня 2025, 15:30 - Авангард . Трансляція: MEGOGO
Верес
Ровно
До початку
00 : 00 : 00
ЛНЗ
Черкассы
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
11 Користувачів зробило свій вибір
Верес
45%
Нічия
36%
ЛНЗ
18%
П1: 2.30 Х: 3.25 П2: 3.14
Цікаві факти
  • Last season's matches: 0-0 (Veres Rivne at home) and 1-0 (LNZ Cherkasy at home).
  • Veres Rivne have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Veres Rivne scores 22% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Veres Rivne have lost 4 matches in a row.
  • LNZ Cherkasy haven't won in their last 8 games.
  • Veres Rivne haven't scored in 3 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 6 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Giorgi Kutsia has more yellow cards (7) than any other player at Veres Rivne. Muharrem Jashari has collected 6 for LNZ Cherkasy.
  • Veres Rivne have not managed to score in their last 3 matches.
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Veres Rivne wins 1st half in 30% of their matches, LNZ Cherkasy in 20% of their matches.
  • Veres Rivne wins 30% of halftimes, LNZ Cherkasy wins 20%.
  • The winner of their last meeting was Veres Rivne.
  • On their last meeting Veres Rivne won by 1 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Premier League, Veres Rivne has better performance than LNZ Cherkasy.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • Veres Rivne has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • In the last 3 meetings Veres Rivne won 1, LNZ Cherkasy won 1, 1 draws.
  • Veres Rivne scores 0.67 goals in a match against LNZ Cherkasy and LNZ Cherkasy scores 0.67 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and LNZ Cherkasy is 1.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and LNZ Cherkasy is 0.67.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Veres Rivne scores 1.53 goals when playing at home and LNZ Cherkasy scores 0.89 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Veres Rivne were number 14 in the table with 25 points. Now they are number 9 with 35 points.
  • In Premier League, LNZ Cherkasy has better performance than Veres Rivne.
  • LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • A year ago, LNZ Cherkasy were number 7 in the table with 38 points. Now they are number 11 with 30 points.
  • LNZ Cherkasy has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Mykola Gayduchyk is Veres Rivne's top scorer with 6 goals. Muharrem Jashari has scored 5 times for LNZ Cherkasy.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
1
Перемог
5
Ігор
3
Перемог
ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.09.2023 - 15:00 Верес 0 - 0 Завершено ЛНЗ
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
09.08.2022 - 16:00 Верес 0 - 1 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.05.2025 - 15:30 ФК Олександрія 3 - 1 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.05.2025 - 18:00 Рух 2 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.05.2025 - 18:00 Верес 0 - 2 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 13:00 Ворскла 3 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Чорноморець В
Показати більше
Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.05.2025 - 15:30 ЛНЗ 0 - 0 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.05.2025 - 15:30 Оболонь 0 - 0 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.05.2025 - 14:00 ЛНЗ 1 - 1 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 15:30 ЛНЗ 0 - 0 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 0 Завершено ЛНЗ Н
Показати більше
Хто переможе?
11 Користувачів зробило свій вибір
Верес
45%
Нічия
36%
ЛНЗ
18%
П1: 2.30 Х: 3.25 П2: 3.14
LIVE
Трансляція матчу Верес - ЛНЗ
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Запасні: Кучеренко, Пеньков, Танковський, Топалов, Г. Пасіч, Тілль, Яшарі, Ейнел, Макуана, Ассінор, Благодарний, Момо.
ЛНЗ: Самойленко — Путря, Муравський, Драмбаєв, Каплієнко — Наумець, Кушніренко, Нонікашвілі, Беннетт — Молло, Авагімян.
Запасні: Стефанюк, Кулик, Когут, Протасевич, Балаба, Сміян, Петров, Данніков, Лепський, Годя.
Верес: Кожухар — Куція, Чечер, Вовченко, Шевченко — Кльоц, Кучеров — Дахновський, Шарай — Степанюк, Гайдучик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі переміг Верес — 2:1.
Інфо
ЛНЗ іде дванадцятим із 7 перемогами, 9 нічиїми та 13 поразками — 30 очок.
Інфо
Верес іде десятим із 9 перемогами, 8 нічиїми та 12 поразками — 35 очок.
Олександр Кальонов (Львів, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 30-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Авангард (Рівне, Україна) зіграють рівненський Верес та черкаський ЛНЗ.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 05:30 - Сьогодні Сан-Хосе Эртквейс Сан-Хосе Эртквейс 3 Динамо Х'юстон Динамо Х'юстон 3 Завершено 04:30 - Сьогодні Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2 Ванкувер Вайткепс Ванкувер Вайткепс 3 Завершено 04:30 - Сьогодні Колорадо Репідз Колорадо Репідз 1 Сент-Луїс Сіті Сент-Луїс Сіті 0 Завершено 03:30 - Сьогодні Міннесота Юнайтед Міннесота Юнайтед 1 Остін Остін 1 Завершено 03:30 - Сьогодні Спортинг Канзас-Сіті Спортинг Канзас-Сіті 3 Нью-Інгленд Революшн Нью-Інгленд Революшн 3

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 225 000 На сайт
2 100 000 На сайт
3 150 000 На сайт
4 5 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Верес - ЛНЗ 25.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Верес (Ровно) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 25.05.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Верес (Ровно) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Верес, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Верес у попередньому футбольному матчі 30.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - ЛНЗ можна подивитися 25.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - ЛНЗ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти ФК Олександрія - 18.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Минулий матч команди ЛНЗ був зіграний проти Ворскла - 18.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - ЛНЗ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.