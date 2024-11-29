Інгулець - Ворскла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Інгулець - Ворскла 23.05.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Інгулець (Петрово) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 23.05.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Інгулець (Петрово) та командою Ворскла (Полтава):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Інгулець, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Інгулець у попередньому футбольному матчі 29.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Ковалец



Попередній матч команди Інгулець був зіграний проти Шахтар - 18.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



Попередній поєдинок команди Ворскла був зіграний проти ЛНЗ - 18.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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