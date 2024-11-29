Інгулець - Ворскла онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Інгулець (Петрово) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стадион Ингулец.
Дата проведення матчу: 23.05.2025
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між Інгулець (Петрово) та командою Ворскла (Полтава):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Інгулець, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Інгулець у попередньому футбольному матчі 29.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Попередній матч команди Інгулець був зіграний проти Шахтар - 18.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
Попередній поєдинок команди Ворскла був зіграний проти ЛНЗ - 18.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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