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Інгулець - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 23 травня 2025, 15:30 - Стадион Ингулец . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Oleksandr, Sandor
Інгулець
Петрово
До початку
00 : 00 : 00
Ворскла
Полтава
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
35%
Нічия
17%
Ворскла
48%
П1: 3.66 Х: 3.25 П2: 2.08
Цікаві факти
  • FC Vorskla Poltava have previously won 4 of 6 matches against FC Ingulets Petrove.
  • During the last 6 meetings, FC Ingulets Petrove have won 1 times, there have been 1 draws while FC Vorskla Poltava have won 4 times. The goal difference is 9-5 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 35% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Vorskla Poltava have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 6 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 5 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Oleksandr Pyatov is FC Ingulets Petrove's top scorer with 3 goals. Denys Ndukve has scored 4 times for FC Vorskla Poltava.
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 19% of their matches, FC Vorskla Poltava in 12% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 19% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 12%.
  • The winner of their last meeting was FC Ingulets Petrove.
  • On their last meeting FC Ingulets Petrove won by 3 goals.
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Ingulets Petrove won 1, FC Vorskla Poltava won 3, 1 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Ingulets Petrove scores 1 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 1.4 goals against FC Ingulets Petrove (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Vorskla Poltava is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Vorskla Poltava is 0.8.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.67 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 0.81 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 8 in the table with 33 points. Now they are number 13 with 26 points.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Особисті зустрічі
Інгулець
1
Перемог
6
Ігор
4
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.11.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 3 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.04.2023 - 15:05 Ворскла 1 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 13:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2021/2022
02.10.2021 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершено Інгулець
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.05.2025 - 15:30 Інгулець 1 - 4 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.05.2025 - 15:30 Інгулець 2 - 1 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2025/2026
03.05.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 4 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2025/2026
30.04.2025 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.05.2025 - 15:30 ЛНЗ 0 - 0 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.05.2025 - 13:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.05.2025 - 15:30 Колос 0 - 0 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 13:00 Ворскла 3 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2025/2026
18.04.2025 - 14:28 Ворскла 1 - 3 Завершено ФК Олександрія П
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
35%
Нічия
17%
Ворскла
48%
П1: 3.66 Х: 3.25 П2: 2.08
LIVE
Трансляція матчу Інгулець - Ворскла
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Запасні: Ющишин, Малиш, Є. Пасіч, Ієде, Авдилі, Нестеренко.
Ворскла: Ісенко — Пердута, Хрипчук, Павлюк, Бацула — Скляр, Челядін — Кане, Кулач, Салабай — Ндукве.
Запасні: Сметанка, Свистун, Бенедюк, Лісняк, Н. Попов, Меленчук, Кисленко, Сад, Скороход, Жовтенко, Катрич, Дзень.
Інгулець: Паламарчук — Пушкарьов, Дубілей, Дихтярук, Малиш, Фарасєєнко — П’ятов, Лосенко, Гаджук, Могильний — Волохатий.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Ворскла може вилетіти напряму, якщо програє.
Інфо
Ворскла може врятуватись від перехідних матчів, якщо переможе, а Оболонь програє.
Інфо
Інгулець може врятуватись від прямого вильоту, якщо переможе, а Лівий Берег програє Оболоні в паралельній грі.
Інфо
Ворскла йде тринадцятою з 6 перемогами, 8 нічиїми та 15 поразками — 26 очок.
Інфо
Інгулець іде передостаннім із 5 перемогами, 8 нічиїми та 16 поразками — 23 очки.
Олександр Шандор (Львів, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 30-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону КСК Ніка (Олександрія, Україна) зіграють петровський Інгулець та полтавська Ворскла.
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Анонс матчу Інгулець - Ворскла 23.05.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Інгулець (Петрово) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 23.05.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Інгулець (Петрово) та командою Ворскла (Полтава):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Інгулець, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Інгулець у попередньому футбольному матчі 29.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Ворскла можна подивитися 23.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Попередній матч команди Інгулець був зіграний проти Шахтар - 18.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Попередній поєдинок команди Ворскла був зіграний проти ЛНЗ - 18.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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