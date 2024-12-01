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Рух - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 24 травня 2025, 15:30 - Skif Stadium . Трансляція: MEGOGO
Рух
Львов
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
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Хто переможе?
12 Користувачів зробило свій вибір
Рух
25%
Нічия
25%
Шахтар
50%
П1: 6.33 Х: 4.25 П2: 1.50
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, FC Rukh Lviv have won 0 times, there have been 3 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 5 times. The goal difference is 13-4 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season's matches: 1-1 (FC Rukh Lviv at home) and 3-1 (FC Shakhtar Donetsk at home).
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 31% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 6 games.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost none of their last 8 away matches.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 6 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 3 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Yaroslav Karabin is FC Rukh Lviv's top scorer with 6 goals. Georgiy Sudakov has scored 13 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • Yaroslav Karabin has assisted the most goals for FC Rukh Lviv with 6. Artem Bondarenko is FC Shakhtar Donetsk's biggest assister (6).
  • Roman Didyk has more yellow cards (7) than any other player at FC Rukh Lviv. Mykola Matvienko has collected 5 for FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 30% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 35% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 30% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 35%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Rukh Lviv won 0, FC Shakhtar Donetsk won 3, 2 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Rukh Lviv scores 0.6 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 1.6 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Shakhtar Donetsk is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Shakhtar Donetsk is 1.4.
  • FC Rukh Lviv scores 1.1 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.54 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Rukh Lviv.
Особисті зустрічі
Рух
0
Перемог
9
Ігор
6
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
23.09.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 15:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Рух
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.05.2025 - 15:30 Лівий Берег 1 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.05.2025 - 18:00 Рух 2 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.05.2025 - 18:00 Рух 0 - 0 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 13:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 13:00 Карпати 3 - 1 Завершено Рух П
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.05.2025 - 15:30 Інгулець 1 - 4 Завершено Шахтар В
Кубок України 2024/2025
14.05.2025 - 18:30 Шахтар 2 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.05.2025 - 15:30 Зоря 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.05.2025 - 13:00 Чорноморець 0 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 18:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо Н
Показати більше
Хто переможе?
12 Користувачів зробило свій вибір
Рух
25%
Нічия
25%
Шахтар
50%
П1: 6.33 Х: 4.25 П2: 1.50
LIVE
Трансляція матчу Рух - Шахтар
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Запасні Рухи: Ледвій, Холод, Товарницький, Ременяк, Роман, Притула, Денисов
Інфо
Стартовий склад Руху: Герета, Дідик, Горін, Кітела, Лях, Підгурський, Пастух, Рябов, Карабін, Руніч, Фаал
Інфо
Запасні Шахтаря: Твардовський, Арройо, Конопля, Огарков, Швед, Глущенко, Цуканов, Аліссон, Невертон, Кауан Еліас
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Фесюн, Вінісіус, Назарина, Фарина, Педро Енріке, Криськів, Бондаренко, Марлон, Педріньйо, Кевін, Егіналду.
Шахтар має 61 очко і 3-е місце в турнірній таблиці, з якого команда вже не зрушиться. Головна інтрига в тому - що це буде (з величезною часткою ймовірності) останній матч Маріно Пушича біля керма гірників
Жодного турнірного навантаження матч не несе - Рух йде на 7-му місці в турнірній таблиці, маючи в активі 37 очок. Вище, в зону єврокубків команда не підніметься і залишиться в середині турнірної таблиці. Різнятися може тільки місце - від 7-го до 10-го.
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Віктор Копієвський
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу UA-Футбол пропонує до вашої уваги тестовий онлайн матчу заключного, 30-го туру УПЛ, в якому Рух прийме Шахтар.
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Останні матчі
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Анонс матчу Рух - Шахтар 24.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Рух (Львов) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 24.05.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Рух (Львов) та командою Шахтар (Донецк):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Рух у попередньому футбольному матчі 01.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Шахтар можна подивитися 24.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Минулий матч команди Рух був зіграний проти Лівий Берег - 18.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий матч команди Шахтар був зіграний проти Інгулець - 18.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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