Рух - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рух - Шахтар 24.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Рух (Львов) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 24.05.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Рух (Львов) та командою Шахтар (Донецк):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Рух у попередньому футбольному матчі 01.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Минулий матч команди Рух був зіграний проти Лівий Берег - 18.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Минулий матч команди Шахтар був зіграний проти Інгулець - 18.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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