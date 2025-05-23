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Динамо - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 24 травня 2025, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Blavatskiy, Roman
Динамо
Киев
1 - 0
Оновити
40'
Колос
Ковалевка
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Хід матчу
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
40%
Нічия
30%
Колос
30%
П1: 1.28 Х: 5.00 П2: 12.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kyiv and Kolos Kovalivka is 3-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with FC Dynamo Kyiv playing at home, FC Dynamo Kyiv have won 5 times, there have been 3 draws while Kolos Kovalivka have won 1 times. The goal difference is 22-6 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 15 meetings, FC Dynamo Kyiv have won 8 times, there have been 5 draws while Kolos Kovalivka have won 2 times. The goal difference is 34-10 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Kolos Kovalivka's last away win against FC Dynamo Kyiv was in 2019.
  • Last season's matches: 5-0 (FC Dynamo Kyiv at home) and 1-1 (Kolos Kovalivka at home).
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 20% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 19% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Kolos Kovalivka haven't lost in their last 6 games.
  • Kolos Kovalivka have a winning streak of 4 matches away from home.
  • When playing at home, FC Dynamo Kyiv have not lost to Kolos Kovalivka in their last 7 encounters.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 1 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 4 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv's home record this season: 11-3-0.
  • Vladyslav Vanat is FC Dynamo Kyiv's top scorer with 17 goals. Andriy Tsurikov has scored 5 times for Kolos Kovalivka.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 50% of their matches, Kolos Kovalivka in 22% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 50% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 22%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kyiv's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kyiv won 2, Kolos Kovalivka won 0, 3 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 0.4 goals against FC Dynamo Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kyiv and Kolos Kovalivka is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kyiv and Kolos Kovalivka is 0.8.
  • FC Dynamo Kyiv scores 1.93 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 1.27 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, Kolos Kovalivka has better performance than FC Dynamo Kyiv.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
9
Перемог
16
Ігор
2
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 15:30 Динамо 5 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 15:00 Колос 1 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 13:40 Колос 0 - 3 Завершено Динамо
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.05.2025 - 15:30 Чорноморець 1 - 1 Завершено Динамо Н
Кубок України 2024/2025
14.05.2025 - 18:30 Шахтар 2 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.05.2025 - 18:00 Полісся 0 - 0 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2025/2026
03.05.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 4 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 18:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо Н
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.05.2025 - 13:00 Колос 2 - 1 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.05.2025 - 14:38 Кривбас 0 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.05.2025 - 15:30 Колос 0 - 0 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 18:00 Шахтар 2 - 4 Завершено Колос В
Показати більше
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
40%
Нічия
30%
Колос
30%
П1: 1.28 Х: 5.00 П2: 12.00
Склади команд
Стартовий склад
  • 51
    Morgun, Valentin
    Воротар
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 17
    Brazhko, Vladimir
    Півзахисник
  • 19
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Форвард
  • 15
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 20
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 25
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 40
    Bilovar, Kristian
    Захисник
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 76
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 1
    Valentyn Horokh
    Воротар
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 6
    Микита Бурда
    Захисник
  • 32
    Kozik, Eduard
    Захисник
  • 2
    Vladoiu, Stefan
    Захисник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 99
    Rrapaj, Arinaldo
    Півзахисник
  • 20
    Gagnidze, Nika
    Півзахисник
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Півзахисник
  • 22
    Микола Ковталюк
    Форвард
  • 15
    Husol, Artem
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Shovkovskiy, Oleksandr
  • Kostyshin, Ruslan
Статистика матчу
71%
Володіння м'ячем
29%
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Колос
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
34'
Бракжо виконав чудове закидання на правий фланг на Караваєва, той в один дотик прострілив, але суперники перехопили м'яч, після цього м'яч відскочив назад до Олександра і той пробив, але м'яч полетів вище воріт
31'
Гоооол!!!
ГОЛ! Піхальонок відкриває рахунок! Бражко виконав закидання на лівий фланг куди забіг Рубчинський і головою скинув на Ваната, який стояв спиною до воріт і відкотив на Піхальонка, а той точним ударом з меж штрафного відправив м'яч у сітку воріт! Рахунок стає 1:0 на користь Динамо
28'
Поки без особливих змін на полі
25'
Останні хвилини гра перейшла в центральну частину
21'
Атака ковалівців закінчилася падінням Гусола у чужому штрафному, але свисток арбітра мовчить
19'
Останні хвилини гра помітно заспокоїлася
16'
Небезпечний момент
Ванат пробив з лінії штрафного, проте відправив м'яч вище воріт
16'
Непогану комбінацію створили господарі і Волошин отримав передачу під удар у штрафному, але той вирішив не пробивати, а віддав передачу і суперники перехопили м'яч
12'
Небезпечний момент
Брагару пробив з лінії штрафного, але не надто сильно і Горох спокійно забрав м'яч у руки
10'
Поки здебільшого кияни контролюють м'яч, але без загострень
7'
Велетень виконав закидання з лівого флангу, але надто високо і Ковталюк не зумів вдало дотягнутися до м'яча, аби переправити його у сітку воріт
4'
Волошин виконав простріл з правого флангу, проте Горох зіграв на виході та забрав м'яч у руки
2'
Бражко пробив з-за меж штрафного, метрів з 25, але м'яч полетів повз ворота
1'
Свисток
Роман Блавацький дав стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Роман Блавацький
Головний тренер Колосу: Руслан Костишин
На лаві запасних: Пахолюк, Мисак, Поправка, Сухар, Шершень, Теллес, Оріховський, Безручук, Криворучко, Кузик, Сидоров
Інфо
Стартовий склад Колосу (4-3-3): Горох - Цуріков, Бурда, Козік, Владою - Ррапай, Демченко, Гагно - Велетень, Ковталюк, Гусол
Головний тренер Динамо: Олександр Шовковський
На лаві запасних: Нещерет, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Анхель, Тимчик, Кабаєв, Буяльський, Михавко, Герреро, Дубінчак, Михайленко
Інфо
Стартовий склад Динамо (4-1-4-1) Моргун - Вівчаренко, Дячук, Біловар, Караваєв - Бражко - Брагару, Рубчинський, Піхальонок, Волошин - Ванат
Динамо буде виходити на матч в якості чинного чемпіона України з 69 очками. Колос, в свою чергу, наразі десятий з 35 балами та з шансами завершити сезон на сьомій сходинці
Поєдинок пройде у Києві на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського та розпочнеться о 18:00
Вітаємо всіх шанувальників українського футболу на текстовій трансляції матчу 30-го, заключного, туру Прем'єр-ліги, в якому Динамо прийме у гостях Колос
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Анонс матчу Динамо - Колос 24.05.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Динамо (Киев) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 24.05.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Динамо (Киев) та командою Колос (Ковалевка):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та Динамо у попередньому футбольному матчі 01.12.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Shovkovskiy, Oleksandr и Kostyshin, Ruslan розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Колос можна подивитися 24.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Чорноморець - 18.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Минулий матч команди Колос був зіграний проти Карпати - 17.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

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