Полісся - Кривбас онлайн трансляція матчу

Матч між командою Полісся (Житомир) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.
Дата проведення матчу: 25.05.2025
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між командами Полісся (Житомир) та командою Кривбас (Кривой Рог):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Полісся у попередньому футбольному матчі 30.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Maksymov, Oleksandr и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Зоря - 17.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.
Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Минулий поєдинок команди Кривбас був зіграний проти Оболонь - 17.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.
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