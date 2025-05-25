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Полісся - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 25 травня 2025, 18:00 - Tsentralnyi Stadion . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Денис Шурман
Полісся
Житомир
0 - 0
Оновити
7'
Кривбас
Кривой Рог
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Хід матчу
Хто переможе?
11 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
45%
Нічия
36%
Кривбас
18%
П1: 2.05 Х: 3.10 П2: 4.00
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Polissya Zhytomyr have won 2 times, there have been 1 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 2 times.
  • Last season's matches: 1-1 (FC Polissya Zhytomyr at home) and 0-1 (FC Kryvbas Kriviy Rih at home).
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Polissya Zhytomyr have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 3 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 5 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr's home record this season: 5-7-2.
  • Oleksiy Gutsulyak is FC Polissya Zhytomyr's top scorer with 11 goals. Yegor Tverdokhlib has scored 13 times for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 1st half in 20% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 32% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 20% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 32%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 2 goals.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya Zhytomyr's.
  • In the last 5 meetings FC Polissya Zhytomyr won 2, FC Kryvbas Kriviy Rih won 2, 1 draws.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.2 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.4 goals against FC Polissya Zhytomyr (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Polissya Zhytomyr and FC Kryvbas Kriviy Rih is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Polissya Zhytomyr and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.24 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.95 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Полісся
2
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 15:30 Кривбас 3 - 1 Завершено Полісся
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 15:30 Полісся 2 - 1 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 13:20 Кривбас 0 - 1 Завершено Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.11.2023 - 16:50 Полісся 1 - 1 Завершено Кривбас
Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.05.2025 - 13:00 Зоря 0 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.05.2025 - 18:00 Полісся 0 - 0 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.05.2025 - 18:00 Полісся 1 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Полісся Н
Кубок України 2024/2025
23.04.2025 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Шахтар П
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.05.2025 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.05.2025 - 14:38 Кривбас 0 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2025/2026
07.05.2025 - 13:00 Кривбас 4 - 0 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.05.2025 - 18:00 Рух 0 - 0 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 15:30 ЛНЗ 0 - 0 Завершено Кривбас Н
Показати більше
Хто переможе?
11 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
45%
Нічия
36%
Кривбас
18%
П1: 2.05 Х: 3.10 П2: 4.00
Склади команд
Стартовий склад
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 8
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 9
    Batista, Facundo
    Форвард
  • 10
    Yosefi, Tomer
    Півзахисник
  • 11
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
  • 23
    Євген Волинець
    Воротар
  • 31
    Maisuradze, Giorgi
    Захисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
  • 3
    Romanchuk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 11
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 14
    Lunov, Maksym
    Форвард
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 22
    Юрій Вакулко
    Півзахисник
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 40
    Jurcec, Jan
    Півзахисник
  • 66
    Konate, Bakary
    Захисник
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Maksymov, Oleksandr
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матчу
11
Володіння м'ячем
11
LIVE
Трансляція матчу Полісся - Кривбас
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
4'
Жовта картка
Крушинський грубо зіграв на чужій половині поля і своїми діями змусив арбітра вперше в цьому матчі дістати з кишені жовту картку
4'
Небезпечний момент
Непогану комбінацію створили господарі з завершенням у вигляді удару від Йосефі, але Кліщук зумів парирувати удар
1'
Свисток
Денис Шурман дав стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Денис Шурман
Головний тренер Кривбасу: Юрій Вернидуб
На лаві запасних: Маханьков, Хома, Вілівальд, Бандейра, Плічко, Понєдєльнік, Ікенна, Іліч, Гонсалез, Каменський, Ндомбазі Нланду, Мулик
Інфо
Стартовий склад Кривбасу (4-2-3-1): Кліщук - Кузик, Романчук, Конате, Юрчец - Вакулко, Луньов - Микитишин, Твердохліб, Задерака - Соса
Головний тренер Полісся: Олександр Максимов
На лаві запасних: Караман, Лєднєв, Бітон, Микитюк, Мельниченко, Гонсалвеш, Таллес, Віале, Корнійчук, Хадрой, Матіч, Кудрик
Інфо
Стартовий склад Полісся (4-3-3): Волинець - Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Майсурадзе - Бабенко, Йосефі, Андрієвський - Крушинський, Батіста, Гуцуляк
Напередодні матчу Полісся займає четверту сходинку турнірної таблиці з відривом у один бал від Карпат та Кривбасу. Саме це місце є останнім єврокубковим у Прем'єр-лізі
Поєдинок пройде у Житомирі на Центральному міському стадіоні "Полісся" та розпочнеться о 18:00
Вітаємо всіх шанувальників українського футболу на текстовій трансляції матчу 30-го, заключного, туру Прем'єр-ліги, в якому Полісся прийме у гостях Кривбас
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Останні матчі
Завершено 15:30 - Сьогодні Верес Верес 1 ЛНЗ ЛНЗ 1 Завершено 15:00 - Сьогодні Чарльтон Атлетік Чарльтон Атлетік 1 Лейтон Орієнт Лейтон Орієнт 0 Завершено 15:00 - Сьогодні Жирона Жирона 0 Атлетіко Атлетіко 4 Завершено 05:30 - Сьогодні Сан-Хосе Эртквейс Сан-Хосе Эртквейс 3 Динамо Х'юстон Динамо Х'юстон 3 Завершено 04:30 - Сьогодні Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2 Ванкувер Вайткепс Ванкувер Вайткепс 3

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Анонс матчу Полісся - Кривбас 25.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Полісся (Житомир) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 25.05.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Полісся (Житомир) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Полісся у попередньому футбольному матчі 30.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Maksymov, Oleksandr и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Полісся - Кривбас можна подивитися 25.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Полісся - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Зоря - 17.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Минулий поєдинок команди Кривбас був зіграний проти Оболонь - 17.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу Полісся - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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