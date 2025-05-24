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Чорноморець - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 24 травня 2025, 13:00 - Черноморец . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Yevhen, Tsybulko
Чорноморець
Одесса
0 - 0
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23'
ФК Олександрія
Александрия
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Хід матчу
Хто переможе?
13 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
38%
Нічия
23%
ФК Олександрія
38%
П1: 6.00 Х: 4.20 П2: 1.52
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Chernomorets Odessa and FC Oleksandriya is 1-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with FC Chernomorets Odessa playing at home, FC Chernomorets Odessa have won 4 times, there have been 2 draws while FC Oleksandriya have won 4 times. The goal difference is 17-15 in favour of FC Oleksandriya.
  • During the last 23 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 7 times, there have been 7 draws while FC Oleksandriya have won 9 times. The goal difference is 33-31 in favour of FC Oleksandriya.
  • Last season FC Chernomorets Odessa won both games against FC Oleksandriya (3-2 at home and 5-1 away).
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 45% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 5 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 3 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Denys Yanakov is FC Chernomorets Odessa's top scorer with 5 goals. Oleksandr Filippov has scored 10 times for FC Oleksandriya.
  • Oleksiy Khoblenko has more yellow cards (6) than any other player at FC Chernomorets Odessa. Ivan Kalyuzhnyi has collected 9 for FC Oleksandriya.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Oleksandriya have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 12% of their matches, FC Oleksandriya in 50% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 12% of halftimes, FC Oleksandriya wins 50%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 3 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 2, FC Oleksandriya won 2, 1 draws.
  • FC Chernomorets Odessa scores 2 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 1.8 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Oleksandriya is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Oleksandriya is 2.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.6 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.33 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Oleksandriya were number 11 in the table with 31 points. Now they are number 2 with 66 points.
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 10 in the table with 32 points. Now they are number 16 with 22 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чорноморець
7
Перемог
21
Ігор
7
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 13:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 13:00 Чорноморець 3 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.09.2023 - 19:00 ФК Олександрія 1 - 5 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.05.2025 - 15:30 Чорноморець 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.05.2025 - 13:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.05.2025 - 13:00 Чорноморець 0 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 13:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Чорноморець П
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.05.2025 - 15:30 ФК Олександрія 3 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.05.2025 - 18:00 Карпати 2 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.05.2025 - 18:00 Полісся 1 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2025/2026
18.04.2025 - 14:28 Ворскла 1 - 3 Завершено ФК Олександрія В
Показати більше
Хто переможе?
13 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
38%
Нічия
23%
ФК Олександрія
38%
П1: 6.00 Х: 4.20 П2: 1.52
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Артур Рудько
    Воротар
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 44
    Ярослав Ракицький
    Захисник
  • 24
    Moses, George
    Захисник
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 14
    Siheiev, Kyrylo
    Півзахисник
  • 25
    Ігор Когут
    Півзахисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 77
    Kysil, Yaroslav
    Захисник
  • 9
    Олексій Хобленко
    Форвард
  • 11
    Popov, Kiril
    Форвард
  • 5
    Kalyuzhnyi, Ivan
  • 8
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Воротар
  • 10
    Kulakov, Andriy
    Форвард
  • 18
    Сергій Логінов
    Півзахисник
  • 22
    Skorko, Danil
    Захисник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 27
    Cara, Tedi
    Форвард
  • 31
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 59
    Kozak, Artem
    Півзахисник
  • 71
    Shostak, Denys
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Кучер, Александр
  • Руслан Ротань
Статистика матчу
30%
Володіння м'ячем
70%
2
Фоли
3
3
Штрафні
2
LIVE
Трансляція матчу Чорноморець - ФК Олександрія
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
15'
Виникли якісь проблеми у Когута, він присів на газон і здавалося, що гру продовжити не зможе. Наразі Ігор знову на полі, але не факт, що не готується заміна.
8'
Важкувато поки срібним призерам проти ешелонованої оборони Чорноморця. Ще й багатьом гравцям дав відпочити Ротань, тому взаємодія не така чітка.
3'
Мустафаєв заробив для своєї команди досить перспективний штрафний, але за подачу Ракицького ніхто не зачепився.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Євген Цибулько.
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Рудько — Ракицький, Єрмаков, Джарджу — Кисіль, Габелок, Сігєєв, Когут, Бутко (к) — Попов, Хобленко. Головний тренер — Олександр Кучер.
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Єрмаков — Мартинюк, Шабанов (к), Логінов, Скорко — Калюжний — Цара, Шостак, Булеца, Козак — Кулаков. Головний тренер — Руслан Ротань.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 30-го туру УПЛ Чорноморець – Олександрія.
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Анонс матчу Чорноморець - ФК Олександрія 24.05.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Чорноморець (Одесса) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 24.05.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Чорноморець (Одесса) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 01.12.2024 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - ФК Олександрія можна подивитися 24.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Попередній матч команди Чорноморець був зіграний проти Динамо - 18.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Верес - 18.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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