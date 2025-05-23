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Оболонь - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 23 травня 2025, 15:30 - Оболонь-Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Balakin, Mikola
Оболонь
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Лівий Берег
Киев
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Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
32%
Нічия
37%
Лівий Берег
32%
П1: 2.25 Х: 3.25 П2: 3.25
Цікаві факти
  • FC Levy Bereg Kyiv have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Levy Bereg Kyiv have lost their last 4 away matches.
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 28% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Levy Bereg Kyiv scores 28% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Levy Bereg Kyiv have lost 3 matches in a row.
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't won in their last 8 games.
  • FC Levy Bereg Kyiv have lost 4 away matches in a row.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 8 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 9 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv's home record this season: 3-6-5.
  • Rostyslav Taranukha is FC Obolon Kyiv's top scorer with 3 goals. Sidnney Silva Santos has scored 4 times for FC Levy Bereg Kyiv.
  • Denys Ustymenko has assisted the most goals for FC Obolon Kyiv with 2. Diego Henrique Souza da Silva is FC Levy Bereg Kyiv's biggest assister (2).
  • Vladyslav Pryimak has more yellow cards (6) than any other player at FC Obolon Kyiv. Yevhen Banada has collected 8 for FC Levy Bereg Kyiv.
  • FC Levy Bereg Kyiv have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 1st half in 13% of their matches, FC Levy Bereg Kyiv in 20% of their matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 13% of halftimes, FC Levy Bereg Kyiv wins 20%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Obolon Kyiv leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In Premier League, FC Obolon Kyiv has better performance than FC Levy Bereg Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Levy Bereg Kyiv's.
  • FC Obolon Kyiv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 4 meetings FC Obolon Kyiv won 1, FC Levy Bereg Kyiv won 1, 2 draws.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.75 goals in a match against FC Levy Bereg Kyiv and FC Levy Bereg Kyiv scores 1 goals against FC Obolon Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Levy Bereg Kyiv is 1.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Levy Bereg Kyiv is 0.5.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.62 goals when playing at home and FC Levy Bereg Kyiv scores 0.56 goals when playing away (on average).
  • FC Levy Bereg Kyiv have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Оболонь
1
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 18:00 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.06.2024 - 16:00 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.05.2024 - 18:27 Оболонь 1 - 0 Завершено Лівий Берег
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.05.2025 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.05.2025 - 15:30 Оболонь 0 - 0 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.05.2025 - 18:00 Верес 0 - 2 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 18:00 Оболонь 2 - 2 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.04.2025 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Оболонь П
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Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.05.2025 - 15:30 Лівий Берег 1 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.05.2025 - 15:30 Інгулець 2 - 1 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2025/2026
07.05.2025 - 13:00 Кривбас 4 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.05.2025 - 15:30 Лівий Берег 2 - 3 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.04.2025 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Лівий Берег П
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
32%
Нічия
37%
Лівий Берег
32%
П1: 2.25 Х: 3.25 П2: 3.25
LIVE
Трансляція матчу Оболонь - Лівий Берег
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Анонс матчу Оболонь - Лівий Берег 23.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Оболонь (Киев) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 23.05.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою Лівий Берег (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Лівий Берег та Оболонь у попередньому футбольному матчі 30.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Попередній матч команди Оболонь був зіграний проти Кривбас - 17.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Попередній поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Рух - 18.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

Слідкуйте за результатами матчу Оболонь - Лівий Берег онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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