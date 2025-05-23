Оболонь - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Оболонь - Лівий Берег 23.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Оболонь (Киев) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 23.05.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою Лівий Берег (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Лівий Берег та Оболонь у попередньому футбольному матчі 30.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Оболонь - Лівий Берег можна подивитися 23.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Оболонь - Лівий Берег, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Попередній матч команди Оболонь був зіграний проти Кривбас - 17.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)

Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017

Країна: Украина



Попередній поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Рух - 18.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

Слідкуйте за результатами матчу Оболонь - Лівий Берег онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.