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Шахтар - Динамо онлайн трансляція матчу

Кубок України - 14 травня 2025, 18:30 - Tsentralnyi Stadion
Шахтар
Донецк
0 - 0
Оновити
4'
Динамо
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
34%
Нічия
13%
Динамо
53%
П1: 2.25 Х: 3.33 П2: 3.10
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Dynamo Kyiv when FC Shakhtar Donetsk is playing at home is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Dynamo Kyiv is 1-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with FC Shakhtar Donetsk playing at home, FC Shakhtar Donetsk have won 17 times, there have been 6 draws while FC Dynamo Kyiv have won 6 times. The goal difference is 48-25 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 75 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 34 times, there have been 21 draws while FC Dynamo Kyiv have won 20 times. The goal difference is 102-71 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 22 games.
  • FC Dynamo Kyiv have lost none of their last 10 away matches.
  • When playing at home, FC Shakhtar Donetsk have not lost to FC Dynamo Kyiv in their last 4 encounters.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 21 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 37% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 51% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 37% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 51%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Ukraine Cup, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Dynamo Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 2, FC Dynamo Kyiv won 0, 3 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.2 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 0.8 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Dynamo Kyiv is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Dynamo Kyiv is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.27 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 1.89 goals when playing away (on average).
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 4 games.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
27
Перемог
56
Ігор
16
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 18:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 18:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.11.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершено Шахтар
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.05.2025 - 15:30 Зоря 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.05.2025 - 13:00 Чорноморець 0 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 18:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо Н
Кубок України 2024/2025
23.04.2025 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 18:00 Шахтар 2 - 4 Завершено Колос П
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.05.2025 - 18:00 Полісся 0 - 0 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2025/2026
03.05.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 4 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 18:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо Н
Кубок України 2024/2025
23.04.2025 - 16:00 Буковина 1 - 4 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.04.2025 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Оболонь В
Показати більше
Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
34%
Нічия
13%
Динамо
53%
П1: 2.25 Х: 3.33 П2: 3.10
Трансляція
1'
Шахтар пішов пресингувати на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У чемпіонаті в цьому сезоні двічі були нічиї (1:1 та 2:2).
Запасні: Моргун, Вівчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинський, Караваєв, Дячук, Герреро, Біловар, Брагару, Піхальонок, Пономаренко.
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.
Запасні: Фесюн, Траоре, Криськів, Швед, Азарові, Грам, Еліас, Цуканов, Назарина, Аліссон, Невертон, Фарина.
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — А. Бондаренко, Марлон, Судаков — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Кевін.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Динамо до цього вибило Ворсклу (2:1), Рух (1:0) та Буковину (4:1).
Інфо
Шахтар до цього вибив Зорю, Олександрію та Полісся (усі — по 1:0).
Микола Балакін (Київська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію фінального поєдинку Кубку України. На полі стадіону Центральний (Житомир, Україна) зіграють донецький Шахтар та Динамо Київ.
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Останні матчі
Завершено 03:30 - Сьогодні Sporting Cristal Sporting Cristal 0 Cerro Porteno Cerro Porteno 1 Завершено 22:30 - Вчора Севілья Севілья 1 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 0 Завершено 22:00 - Вчора Сандерленд Сандерленд 1 Ковентрі Сіті Ковентрі Сіті 1 Завершено 21:45 - Вчора Партік Тісл Партік Тісл 0 Ливингстон Ливингстон 2 Завершено 21:30 - Вчора Цюрих Цюрих 4 Винтертур Винтертур 1

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Анонс матчу Шахтар - Динамо 14.05.2025, Кубок України

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок України 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 14.05.2025
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Шахтар (Донецк) та командою Динамо (Киев):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Динамо у попередньому футбольному матчі 27.04.2025 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Динамо можна подивитися 14.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок України. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Зоря - 09.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній матч команди Динамо був зіграний проти Полісся - 09.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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