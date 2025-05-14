Шахтар - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Динамо 14.05.2025, Кубок України

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок України 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 14.05.2025

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Шахтар (Донецк) та командою Динамо (Киев):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Динамо у попередньому футбольному матчі 27.04.2025 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Зоря - 09.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Попередній матч команди Динамо був зіграний проти Полісся - 09.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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