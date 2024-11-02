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Леганес - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 24 квітня 2025, 20:00 . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Леганес
Леганес
До початку
00 : 00 : 00
Жирона
Жирона
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Леганес
32%
Нічия
37%
Жирона
32%
П1: 3.15 Х: 3.08 П2: 2.58
Особисті зустрічі
Леганес
0
Перемог
6
Ігор
3
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 24-26
02.11.2024 - 17:15 Жирона 4 - 3 Завершено Леганес
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
12.10.2020 - 19:30 Леганес 0 - 0 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018
16.03.2019 - 21:30 Леганес 0 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018
10.11.2018 - 21:45 Жирона 0 - 0 Завершено Леганес
Останні матчі - Леганес
Чемпіонат Іспанії 2025/2026
12.04.2025 - 22:00 Леганес 0 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2025/2026
29.03.2025 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Леганес П
Чемпіонат Іспанії 24-26
18.01.2025 - 17:15 Леганес 1 - 0 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 24-26
15.12.2024 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершено Леганес В
Чемпіонат Іспанії 24-26
02.11.2024 - 17:15 Жирона 4 - 3 Завершено Леганес П
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.04.2025 - 22:00 Жирона 1 - 3 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
13.04.2025 - 15:00 Осасуна 2 - 1 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.04.2025 - 15:00 Жирона 0 - 1 Завершено Алавес П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
30.03.2025 - 17:15 Барселона 4 - 1 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.03.2025 - 22:00 Жирона 1 - 1 Завершено Валенсія Н
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Новини команд
Леганес - Жирона. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу чемпіонату Іспанії 24.04.2025 в 14:06 Леганес - Жирона. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу чемпіонату Іспанії Леганес - Жирона: Дивитись онлайн трансляцію матчу ⋉ 24.04.25 ⋊ Ла Ліга на UA-Футбол
Гра забувається – результат залишається. Леганес – Барселона 0:1. Огляд матчу 13.04.2025 в 00:30 Гра забувається – результат залишається. Леганес – Барселона 0:1. Огляд матчу Каталонці укріплюються на першій сходинці
Незалежно від підсумків сезону. Головний тренер Жирони має повну підтримку від клубу 24.04.2025 в 18:45 Незалежно від підсумків сезону. Головний тренер Жирони має повну підтримку від клубу Команда Віктора Циганкова перебуває в скрутному становищі
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Леганес
32%
Нічия
37%
Жирона
32%
П1: 3.15 Х: 3.08 П2: 2.58
LIVE
Трансляція матчу "Леганес" - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Поєдинок пройде у Леганесі на Естадіо Мунісіпаль ду Бутарке та розпочнеться о 20:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 33-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Леганес прийме у гостях Жирону
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Анонс матчу "Леганес" - Жирона 24.04.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою "Леганес" (Леганес) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 24.04.2025
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Леганес" (Леганес) та командою Жирона (Жирона):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда "Леганес" залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та "Леганес" у попередньому футбольному матчі 02.11.2024 закінчилось з такими результатами: 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Леганес" - Жирона можна подивитися 24.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Леганес" - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Леганес" (Леганес)
Рік заснування "Леганес" (Леганес): 1928
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре

Минулий поєдинок команди "Леганес" був зіграний проти "Барселона" - 12.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2025/2026 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Минулий матч команди Жирона був зіграний проти Бетіс - 21.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Слідкуйте за результатами матчу "Леганес" - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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