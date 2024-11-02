Леганес - Жирона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Леганес" - Жирона 24.04.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою "Леганес" (Леганес) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 24.04.2025

Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Леганес" (Леганес) та командою Жирона (Жирона):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда "Леганес" залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та "Леганес" у попередньому футбольному матчі 02.11.2024 закінчилось з такими результатами: 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Леганес" (Леганес)

Рік заснування "Леганес" (Леганес): 1928

Країна: Испания

Тренер: Хавьер Агирре



Минулий поєдинок команди "Леганес" був зіграний проти "Барселона" - 12.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2025/2026 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Минулий матч команди Жирона був зіграний проти Бетіс - 21.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бетіс.

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