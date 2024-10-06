Манчестер Юнайтед - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олд Траффорд.
Дата проведення матчу: 25.05.2025
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):
Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Астон Вілла" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 06.10.2024 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Аморим и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Минулий поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Тоттенхем" - 21.05.2025, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".
Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери
Минулий поєдинок команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Тоттенхем" - 16.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".
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