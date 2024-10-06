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Манчестер Юнайтед - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 25 травня 2025, 18:00 - Олд Траффорд
Головний суддя: Bramall, Thomas
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
6'
Астон Вілла
Бирмингем
Хід матчу
Хто переможе?
11 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
36%
Нічия
27%
Астон Вілла
36%
П1: 4.33 Х: 4.20 П2: 1.69
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Aston Villa when Manchester United is playing at home is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Aston Villa is 1-0. 13 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 25 times, there have been 4 draws while Aston Villa have won 2 times. The goal difference is 65-20 in favour of Manchester United.
  • During the last 65 meetings, Manchester United have won 46 times, there have been 14 draws while Aston Villa have won 5 times. The goal difference is 120-46 in favour of Manchester United.
  • Last season Manchester United won both games against Aston Villa (3-2 at home and 2-1 away).
  • Manchester United have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Aston Villa have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester United scores 38% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Aston Villa scores 21% of their goals between the minutes 61-75?
  • Aston Villa have a winning streak of 3 matches.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Aston Villa in their last 4 encounters.
  • Manchester United haven't scored in 8 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • Aston Villa haven't scored in 4 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Bruno Fernandes is Manchester United's top scorer with 8 goals. Ollie Watkins has scored 16 times for Aston Villa.
  • Bruno Fernandes has assisted the most goals for Manchester United with 9. Morgan Rogers is Aston Villa's biggest assister (10).
  • Manuel Ugarte has more yellow cards (11) than any other player at Manchester United. Morgan Rogers has collected 9 for Aston Villa.
  • A year ago, Manchester United were number 8 in the table with 57 points. Now they are number 16 with 39 points.
  • Aston Villa have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Manchester United wins 1st half in 20% of their matches, Aston Villa in 25% of their matches.
  • Manchester United wins 20% of halftimes, Aston Villa wins 25%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Aston Villa leads 0-1 away, they win in 82% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 38% of their matches.
  • When Aston Villa is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Premier League, Aston Villa has better performance than Manchester United.
  • Aston Villa's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Aston Villa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 4, Aston Villa won 0, 1 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Aston Villa have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 2 goals in a match against Aston Villa and Aston Villa scores 1 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Aston Villa is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Aston Villa is 0.8.
  • Manchester United scores 1.94 goals when playing at home and Aston Villa scores 1.39 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
17
Перемог
23
Ігор
2
Перемог
Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.10.2024 - 16:00 Астон Вілла 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.02.2024 - 18:30 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Астон Вілла
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
21.05.2025 - 22:00 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.05.2025 - 22:15 Челсі 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
11.05.2025 - 16:15 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
08.05.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.05.2025 - 16:00 Брентфорд 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.05.2025 - 21:30 Астон Вілла 2 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.05.2025 - 19:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.05.2025 - 14:30 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Фулгем В
Кубок Англії 2024/2025
26.04.2025 - 19:15 Крістал Пелес 3 - 0 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.04.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Астон Вілла П
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Хто переможе?
11 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
36%
Нічия
27%
Астон Вілла
36%
П1: 4.33 Х: 4.20 П2: 1.69
Склади команд
1
Bayindir, Altay
26
Heaven, Ayden
5
Харрі Магуайр
2
Віктор Нільссон-Лінделеф
13
Dorgu, Patrick
18
Карлос Каземiро
8
Fernandes, Bruno
3
Mazraoui, Noussair
7
Мейсон Маунт
16
Diallo, Amad
9
Hojlund, Rasmus
23
Martinez, Emiliano
2
Cash, Matty
4
Konsa, Ezri
14
Torres, Pau
22
Maatsen, Ian
44
Kamara, Boubacar
24
Onana, Amadou
27
Rogers, Morgan
21
Asensio, Marco
7
McGinn, John
11
Watkins, Ollie
Стартовий склад
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 7
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 16
    Diallo, Amad
    Форвард
  • 13
    Dorgu, Patrick
    Захисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 26
    Heaven, Ayden
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 2
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 1
    Bayindir, Altay
    Воротар
  • 11
    Watkins, Ollie
  • 27
    Rogers, Morgan
  • 21
    Asensio, Marco
    Півзахисник
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
  • 44
    Kamara, Boubacar
  • 24
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 2
    Cash, Matty
    Півзахисник
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 14
    Torres, Pau
    Захисник
  • 22
    Maatsen, Ian
    Півзахисник
  • 23
    Martinez, Emiliano
Запасні гравці
Тренери
  • Рубен Аморим
  • Унаи Эмери
Статистика матчу
29
Володіння м'ячем
29
1
Штрафні
1
2
Сейви
2
Трансляція
4'
Небезпечний момент
Мазрауї протиснув захисника на правому фланзі штрафного, після чого прострілив у центр на Маунта, але той пробив у Мартінеса.
3'
Маунт у підкаті збив Камара в центрі поля.
1'
Вілла тримає м'яч на початку гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Нижче сьомої сходинки Астон Вілла не буде.
Інфо
Астон Вілла може опинитись у топ-3, але для цього має набрати в турі більше очок, аніж Ньюкасл, Челсі (+0). Або опинитись у топ-3, але для цього потрібна ще й поразка Манчестер Сіті (+2).
Запасні: Ольсен, Мінгз, Барклі, Тілеманс, Дінь, Гарсія, Мален, Ремзі, Бейлі.
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Матсен — Камара, Онана — Роджерс, Асенсіо, Макгінн — Воткінс.
Запасні: Гітон, Далот, Еванс, Фредріксон, Кольєр, Еріксен, Мейну, Угарте, Обі.
Манчестер Юнайтед: Баїндир — Лінделеф, Магвайр, Гевен — Мазрауї, Фернандеш, Каземіро, Доргу — Діалло, Маунт — Гойлунн.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі була нічия — 0:0.
Інфо
Астон Вілла йде шостою з 19 перемогами, 9 нічиїми та 9 поразками — 66 очок.
Інфо
Манчестер Юнайтед іде шістнадцятим із 10 перемогами, 9 нічиїми та 18 поразками — 39 очок.
Томас Бремолл (Шеффілд, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 38-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Олд Траффорд (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Юнайтед та бірмінгемська Астон Вілла.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вілла" 25.05.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 25.05.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Астон Вілла" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 06.10.2024 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Аморим и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вілла" можна подивитися 25.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вілла", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Тоттенхем" - 21.05.2025, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Минулий поєдинок команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Тоттенхем" - 16.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вілла" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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