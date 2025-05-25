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Ньюкасл - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 25 травня 2025, 18:00 - Сент-Джеймс Парк
Головний суддя: Тони Харринтон
Ньюкасл
Ньюкасл
0 - 0
Оновити
7'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
Хто переможе?
9 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
33%
Нічия
33%
Евертон
33%
П1: 1.33 Х: 5.33 П2: 8.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Newcastle United and Everton FC is 0-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with Newcastle United playing at home, Newcastle United have won 16 times, there have been 6 draws while Everton FC have won 8 times. The goal difference is 50-36 in favour of Newcastle United.
  • During the last 60 meetings, Newcastle United have won 23 times, there have been 14 draws while Everton FC have won 23 times. The goal difference is 82-82 in favour of Newcastle United.
  • Everton FC's last away win against Newcastle United was in 2019.
  • Last season's matches: 1-1 (Newcastle United at home) and 3-0 (Everton FC at home).
  • In Premier League, Newcastle United have 6 successive home wins.
  • Did you know that Newcastle United scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Everton FC scores 29% of their goals between the minutes 31-45?
  • Newcastle United have won 5 home matches in a row.
  • When playing at home, Newcastle United have not lost to Everton FC in their last 4 encounters.
  • Newcastle United haven't scored in 2 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 8 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Alexander Isak is Newcastle United's top scorer with 23 goals. Iliman Ndiaye has scored 9 times for Everton FC.
  • Jacob Murphy has assisted the most goals for Newcastle United with 11. Dwight McNeil is Everton FC's biggest assister (6).
  • Newcastle United have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Newcastle United wins 1st half in 56% of their matches, Everton FC in 28% of their matches.
  • Newcastle United wins 56% of halftimes, Everton FC wins 28%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 55% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Premier League, Newcastle United has better performance than Everton FC.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Newcastle United have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Newcastle United won 2, Everton FC won 1, 2 draws.
  • Newcastle United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United scores 1.2 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1 goals against Newcastle United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Newcastle United and Everton FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Newcastle United and Everton FC is 0.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Newcastle United scores 2.19 goals when playing at home and Everton FC scores 1 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ньюкасл
7
Перемог
24
Ігор
12
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 19:30 Евертон 0 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.04.2024 - 21:30 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.12.2023 - 21:30 Евертон 3 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.04.2023 - 21:45 Евертон 1 - 4 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.05.2025 - 18:30 Арсенал 1 - 0 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
11.05.2025 - 14:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.05.2025 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.04.2025 - 17:00 Ньюкасл 3 - 0 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 19:30 Астон Вілла 4 - 1 Завершено Ньюкасл П
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.05.2025 - 14:00 Евертон 2 - 0 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.05.2025 - 17:00 Фулгем 1 - 3 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.05.2025 - 17:00 Евертон 2 - 2 Завершено Ипсвич Таун Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.04.2025 - 14:30 Челсі 1 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті П
Показати більше
Хто переможе?
9 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
33%
Нічия
33%
Евертон
33%
П1: 1.33 Х: 5.33 П2: 8.00
Склади команд
22
Pope, Nick
33
Деніел Берн
4
Botman, Sven
5
Schar, Fabian
21
Livramento, Tino
8
Tonali, Sandro
39
Guimaraes, Bruno
23
Murphy, Jacob
10
Gordon, Anthony
14
Александер Ісак
11
Barnes, Harvey
1
Джордан Пікфорд
18
Young, Ashley
5
Майкл Кін
15
O'Brien, Jake
19
Віталій Миколенко
37
Garner, James
27
Gueye, Idrissa Gana
11
Джек Гарісон
24
Alcaraz, Carlos
10
Ndiaye, Iliman
14
Beto
Стартовий склад
  • 10
    Gordon, Anthony
  • 14
    Александер Ісак
    Форвард
  • 11
    Barnes, Harvey
    Півзахисник
  • 21
    Livramento, Tino
    Захисник
  • 8
    Tonali, Sandro
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 23
    Murphy, Jacob
    Півзахисник
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 4
    Botman, Sven
  • 5
    Schar, Fabian
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
  • 14
    Beto
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 24
    Alcaraz, Carlos
    Півзахисник
  • 10
    Ndiaye, Iliman
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 5
    Майкл Кін
    Захисник
  • 15
    O'Brien, Jake
    Захисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эдди Хау
  • Дэвид Мойес
Статистика матчу
74%
Володіння м'ячем
26%
1
Штрафні
Фоли
1
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Тоні Гаррінгтон.
Інфо
Стартовий склад Ньюкасла: Поуп — Берн, Ботман, Шер — Лівраменто, Тоналі, Бруно (к), Мерфі — Гордон, Ісак, Барнс. Головний тренер — Едді Гау.
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд (к) — Миколенко, ОʼБраєн, Кін, Янг — Гує, Гарнер — Ндіає, Алькарас, Гаррісон — Бету. Головний тренер — Девід Моєс.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 38-го туру АПЛ Ньюкасл – Евертон.
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Анонс матчу "Ньюкасл" - Евертон 25.05.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 25.05.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою Евертон (Ливерпуль):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Евертон та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 05.10.2024 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ньюкасл" - Евертон можна подивитися 25.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ньюкасл" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Минулий матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти Арсенал - 18.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Попередній поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Саутгемптон" - 18.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Евертон.

Слідкуйте за результатами матчу "Ньюкасл" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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