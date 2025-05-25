Ньюкасл - Евертон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ньюкасл" - Евертон 25.05.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 25.05.2025

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою Евертон (Ливерпуль):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Евертон та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 05.10.2024 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)

Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892

Країна: Англия

Тренер: Эдди Хау



Минулий матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти Арсенал - 18.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Попередній поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Саутгемптон" - 18.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Евертон.

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