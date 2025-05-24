Ноттінгем Форест - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ноттінгем Форест - "Челсі" 25.05.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 25.05.2025

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Челсі" та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 06.10.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Нуну Эшпириту Санту и Maresca, Enzo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)

Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865

Країна: Англия

Тренер: Нуну Эшпириту Санту



Минулий поєдинок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 18.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Попередній поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 16.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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