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Ноттінгем Форест - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 25 травня 2025, 18:00 - Сити Граунд
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Ноттінгем Форест
Ноттингем
0 - 0
Оновити
7'
Челсі
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
11 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
27%
Нічия
45%
Челсі
27%
П1: 3.00 Х: 3.66 П2: 2.20
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Nottingham Forest and Chelsea FC is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Nottingham Forest playing at home, Nottingham Forest have won 1 times, there have been 2 draws while Chelsea FC have won 3 times. The goal difference is 8-6 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 17 meetings, Nottingham Forest have won 3 times, there have been 5 draws while Chelsea FC have won 9 times. The goal difference is 27-15 in favour of Chelsea FC.
  • Nottingham Forest's last home win against Chelsea FC was in 1997.
  • Last season's matches: 2-3 (Nottingham Forest at home) and 0-1 (Chelsea FC at home).
  • Did you know that Nottingham Forest scores 20% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Chelsea FC scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Nottingham Forest haven't won in their last 4 games.
  • Nottingham Forest have played 4 home matches in a row without winning.
  • Nottingham Forest haven't scored in 4 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 6 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Chris Wood is Nottingham Forest's top scorer with 20 goals. Cole Palmer has scored 15 times for Chelsea FC.
  • Anthony Elanga has assisted the most goals for Nottingham Forest with 10. Cole Palmer is Chelsea FC's biggest assister (8).
  • Ryan Yates has more yellow cards (10) than any other player at Nottingham Forest. Moises Caicedo has collected 10 for Chelsea FC.
  • Nottingham Forest have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Nottingham Forest wins 1st half in 35% of their matches, Chelsea FC in 40% of their matches.
  • Nottingham Forest wins 35% of halftimes, Chelsea FC wins 40%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Nottingham Forest leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Nottingham Forest.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • In the last 5 meetings Nottingham Forest won 1, Chelsea FC won 1, 3 draws.
  • Nottingham Forest scores 1.4 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.4 goals against Nottingham Forest (on average).
  • Average number of goals in meetings between Nottingham Forest and Chelsea FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Nottingham Forest and Chelsea FC is 0.8.
  • Nottingham Forest scores 1.27 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.78 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ноттінгем Форест
1
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.10.2024 - 16:00 Челсі 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.05.2024 - 19:30 Ноттінгем Форест 2 - 3 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Челсі 2 - 2 Завершено Ноттінгем Форест
Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.05.2025 - 16:15 Вест Хем Юнайтед 1 - 2 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
11.05.2025 - 16:15 Ноттінгем Форест 2 - 2 Завершено Лестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.05.2025 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.05.2025 - 21:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Брентфорд П
Кубок Англії 2024/2025
27.04.2025 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті П
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.05.2025 - 22:15 Челсі 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
11.05.2025 - 14:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Челсі П
Ліга конференцій 2025/2026
08.05.2025 - 22:00 Челсі 1 - 0 Завершено Юргорден В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.05.2025 - 18:30 Челсі 3 - 1 Завершено Ліверпуль В
Ліга конференцій 2025/2026
01.05.2025 - 22:00 Юргорден 1 - 4 Завершено Челсі В
Показати більше
Хто переможе?
11 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
27%
Нічия
45%
Челсі
27%
П1: 3.00 Х: 3.66 П2: 2.20
Склади команд
26
Sels, Matz
7
Williams, Neco
5
Murillo
31
Нікола Міленковіч
34
Aina, Ola
8
Anderson, Elliot
6
Sangare, Ibrahim
16
Dominguez, Nicolas
10
Gibbs-White, Morgan
21
Elanga, Anthony
11
Wood, Chris
1
Sanchez, Robert
24
James, Reece
4
Adarabioyo, Tosin
6
Colwill, Levi
3
Cucurella, Marc
8
Fernandez, Enzo
25
Caicedo, Moises
11
Madueke, Noni
20
Palmer, Cole
19
Sancho, Jadon
7
Neto, Pedro
Стартовий склад
  • 21
    Elanga, Anthony
    Форвард
  • 11
    Wood, Chris
    Форвард
  • 10
    Gibbs-White, Morgan
    Півзахисник
  • 8
    Anderson, Elliot
    Півзахисник
  • 6
    Sangare, Ibrahim
    Півзахисник
  • 16
    Dominguez, Nicolas
    Півзахисник
  • 7
    Williams, Neco
    Півзахисник
  • 5
    Murillo
  • 31
    Нікола Міленковіч
    Захисник
  • 34
    Aina, Ola
  • 26
    Sels, Matz
  • 7
    Neto, Pedro
  • 11
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 19
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 4
    Adarabioyo, Tosin
    Захисник
  • 6
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Нуну Эшпириту Санту
  • Maresca, Enzo
Трансляція
4'
Небезпечний момент
Гіббс-Уайт вже був готовий завдати удару з лінії штрафного, але Джеймс в останній момент вибив м'яч з-під ноги суперника. Чисто!
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався.
Інфо
«Челсі»: Санчес, Джеймс, Тосін, Колвілл, Кукурелья, Кайседо, Енцо, Мадуеке, Палмер, Санчо, Нету
Інфо
«Ноттінгем Форест»: Селс, Мурілло, Сангар, Вільямс, Андерсон, Гіббс-Вайт, Вуд, Домінґес, Еланґа, Міленкович, Айна
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Раді вітати вас на текстовому онлайні матчу 38-го туру АПЛ. «Ноттінгем» (65 очок, 7-ме місце) приймає «Челсі» (66 балів, 5-й рядок). Важливий поєдинок за зону Ліги чемпіонів.
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Анонс матчу Ноттінгем Форест - "Челсі" 25.05.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 25.05.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Челсі" та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 06.10.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Нуну Эшпириту Санту и Maresca, Enzo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Челсі" можна подивитися 25.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Минулий поєдинок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 18.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 16.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу Ноттінгем Форест - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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