Жирона - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - "Атлетіко" 25.05.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Жирона (Жирона) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 25.05.2025

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Жирона (Жирона) та командою "Атлетіко" (Мадрид):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Атлетіко", тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення "Атлетіко" та Жирона у попередньому футбольному матчі 25.08.2024 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Salva и Диего Симеоне розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Попередній поєдинок команди Жирона був зіграний проти Реал Сосьєдад - 18.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)

Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903

Країна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Попередній поєдинок команди "Атлетіко" був зіграний проти Бетіс - 18.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

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