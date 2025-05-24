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Жирона - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 25 травня 2025, 15:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Жирона
Жирона
0 - 0
Оновити
2'
Атлетіко
Мадрид
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Хід матчу
Хто переможе?
8 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
25%
Нічия
38%
Атлетіко
38%
П1: 3.40 Х: 3.60 П2: 2.05
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Girona FC and Atletico Madrid is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 1 times, there have been 3 draws while Atletico Madrid have won 1 times.
  • During the last 11 meetings, Girona FC have won 1 times, there have been 5 draws while Atletico Madrid have won 5 times.
  • Last season's matches: 4-3 (Girona FC at home) and 3-1 (Atletico Madrid at home).
  • Did you know that Girona FC scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Atletico Madrid scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Girona FC haven't scored in 5 of their 18 home matches in LaLiga this season.
  • Atletico Madrid haven't scored in 5 of their 18 away matches in LaLiga this season.
  • Yangel Herrera has more yellow cards (10) than any other player at Girona FC. Clement Lenglet has collected 9 for Atletico Madrid.
  • Girona FC wins 1st half in 24% of their matches, Atletico Madrid in 42% of their matches.
  • Girona FC wins 24% of halftimes, Atletico Madrid wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Atletico Madrid.
  • On their last meeting Atletico Madrid won by 3 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Atletico Madrid leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • Atletico Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 1, Atletico Madrid won 4, 0 draws.
  • Atletico Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Atletico Madrid.
  • Girona FC scores 1.2 goals in a match against Atletico Madrid and Atletico Madrid scores 2.4 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Atletico Madrid is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Atletico Madrid is 2.
  • Girona FC scores 1.46 goals when playing at home and Atletico Madrid scores 1.91 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Girona FC were number 3 in the table with 78 points. Now they are number 15 with 41 points.
  • In LaLiga, Atletico Madrid has better performance than Girona FC.
  • Atletico Madrid's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
1
Перемог
11
Ігор
5
Перемог
Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.08.2024 - 22:30 Атлетіко 3 - 0 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.04.2024 - 15:00 Атлетіко 3 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.01.2024 - 22:30 Жирона 4 - 3 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.03.2023 - 22:00 Жирона 0 - 1 Завершено Атлетіко
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.05.2025 - 20:00 Реал Сосьєдад 3 - 2 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
13.05.2025 - 20:00 Вальядолід 0 - 1 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.05.2025 - 19:30 Жирона 0 - 1 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.05.2025 - 22:00 Жирона 1 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2025/2026
24.04.2025 - 20:00 Леганес 1 - 1 Завершено Жирона Н
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Останні матчі - Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.05.2025 - 20:00 Атлетіко 4 - 1 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.05.2025 - 20:00 Осасуна 2 - 0 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.05.2025 - 22:00 Атлетіко 4 - 0 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.05.2025 - 15:00 Алавес 0 - 0 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.04.2025 - 22:30 Атлетіко 3 - 0 Завершено Райо Вальєкано В
Показати більше
Хто переможе?
8 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
25%
Нічия
38%
Атлетіко
38%
П1: 3.40 Х: 3.60 П2: 2.05
Склади команд
25
Krapyvtsov, Vladyslav
17
Blind, Daley
18
Krejci, Ladislav
16
Frances, Alejandro
4
Arnau, Martinez
10
Asprilla, Yaser
12
Артур
21
Herrera, Yangel
8
Віктор Циганков
7
Крістіан Стуані
24
Порту
1
Musso, Juan
16
Molina, Nahuel
20
Аксель Вітсель
15
Lenglet, Clement
3
Сезар Аспiлiкуета
14
Маркос Льоренте
5
Родрiго де Пауль
6
Коке
12
Lino, Samuel
7
Антуан Грiзманн
19
Alvarez, Julian
Стартовий склад
  • 7
    Крістіан Стуані
    Форвард
  • 24
    Порту
    Півзахисник
  • 10
    Asprilla, Yaser
    Півзахисник
  • 12
    Артур
    Воротар
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 17
    Blind, Daley
  • 18
    Krejci, Ladislav
    Півзахисник
  • 16
    Frances, Alejandro
    Захисник
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 25
    Krapyvtsov, Vladyslav
    Воротар
  • 7
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 14
    Маркос Льоренте
    Півзахисник
  • 5
    Родрiго де Пауль
    Півзахисник
  • 6
    Коке
    Захисник
  • 12
    Lino, Samuel
    Форвард
  • 16
    Molina, Nahuel
    Захисник
  • 20
    Аксель Вітсель
    Півзахисник
  • 15
    Lenglet, Clement
    Захисник
  • 3
    Сезар Аспiлiкуета
  • 1
    Musso, Juan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Salva
  • Диего Симеоне
LIVE
Трансляція матчу Жирона - "Атлетіко"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Хесус Хіль Мансано.
Інфо
Стартовий склад Жирони: Крапивцов — Блінд, Крейчі, Франсес, Арнау — Аспрілья, Артур, Еррера, Циганков — Стуані (к), Порту. Головний тренер — Мічел.
Інфо
Стартовий склад Атлетіко: Муссо — Аспілікуета, Лангле, Вітсель, Моліна — Ліно, Коке (к), Де Пауль, Льоренте — Альварес, Грізманн. Головний тренер — Дієго Сімеоне.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 38-го раунду Ла Ліги між Жироною і Атлетіко.
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Анонс матчу Жирона - "Атлетіко" 25.05.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Жирона (Жирона) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 25.05.2025
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Жирона (Жирона) та командою "Атлетіко" (Мадрид):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Атлетіко", тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення "Атлетіко" та Жирона у попередньому футбольному матчі 25.08.2024 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Salva и Диего Симеоне розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - "Атлетіко" можна подивитися 25.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - "Атлетіко", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Попередній поєдинок команди Жирона був зіграний проти Реал Сосьєдад - 18.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Попередній поєдинок команди "Атлетіко" був зіграний проти Бетіс - 18.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - "Атлетіко" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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