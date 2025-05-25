Атлетік - Барселона онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГОЛ! Левандовський оформлює дубль! Перший кутовий у матчі заробили каталонці і після навісу від Рафіньї з правого флангу на дальню стійку на ближній Гомес намагався вибити м'яч, але зумів тільки зачепити його, а на дальній стійці Левандовський відірвався від опіки Паредеса та точним ударом головою відправив м'яч у сітку воріт! Рахунок стає 2:0 на користь Барселони