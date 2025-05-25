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Атлетік - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 25 травня 2025, 22:00 - Сан-Мамес . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Фуэртес, Пабло Гонсалес
Атлетік
Бильбао
0 - 2
Оновити
43'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
14' Роберт Левандовскі 17' Роберт Левандовскі
Хто переможе?
11 Користувачів зробило свій вибір
Атлетік
18%
Нічия
27%
Барселона
55%
П1: 3.20 Х: 3.75 П2: 2.08
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Athletic Bilbao and FC Barcelona is 0-2. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 40 meetings with Athletic Bilbao playing at home, Athletic Bilbao have won 9 times, there have been 13 draws while FC Barcelona have won 18 times. The goal difference is 59-42 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 82 meetings, Athletic Bilbao have won 11 times, there have been 19 draws while FC Barcelona have won 52 times. The goal difference is 170-69 in favour of FC Barcelona.
  • Athletic Bilbao's last home win against FC Barcelona was in 2020.
  • Last season's matches: 0-0 (Athletic Bilbao at home) and 1-0 (FC Barcelona at home).
  • In LaLiga, Athletic Bilbao have 3 successive home wins.
  • FC Barcelona have a winning streak of 6 matches in LaLiga.
  • Did you know that Athletic Bilbao scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Barcelona scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Athletic Bilbao haven't scored in 3 of their 18 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 18 away matches in LaLiga this season.
  • Athletic Bilbao's home record this season: 11-6-1.
  • FC Barcelona's away record this season: 13-3-2.
  • Oihan Sancet is Athletic Bilbao's top scorer with 15 goals. Robert Lewandowski has scored 25 times for FC Barcelona.
  • Inaki Williams has assisted the most goals for Athletic Bilbao with 9. Lamine Yamal is FC Barcelona's biggest assister (13).
  • Benat Prados has more yellow cards (7) than any other player at Athletic Bilbao. Inigo Martinez has collected 5 for FC Barcelona.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 34 consecutive matches.
  • Athletic Bilbao wins 1st half in 33% of their matches, FC Barcelona in 50% of their matches.
  • Athletic Bilbao wins 33% of halftimes, FC Barcelona wins 50%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 2 goals.
  • When Athletic Bilbao leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Athletic Bilbao is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 54% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Athletic Bilbao.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Athletic Bilbao's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Athletic Bilbao (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Athletic Bilbao won 1, FC Barcelona won 3, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Athletic Bilbao.
  • Athletic Bilbao have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Athletic Bilbao scores 1 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1.4 goals against Athletic Bilbao (on average).
  • Average number of goals in meetings between Athletic Bilbao and FC Barcelona is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Athletic Bilbao and FC Barcelona is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Athletic Bilbao scores 1.79 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.72 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Атлетік
7
Перемог
39
Ігор
26
Перемог
Барселона
Суперкубок Іспанії 2025
08.01.2025 - 21:00 Атлетік 0 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.08.2024 - 20:00 Барселона 2 - 1 Завершено Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.03.2024 - 22:00 Атлетік 0 - 0 Завершено Барселона
Кубок Іспанії 2023/2024
24.01.2024 - 22:49 Атлетік 4 - 2 Завершено Барселона
Останні матчі - Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.05.2025 - 20:00 Валенсія 0 - 1 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.05.2025 - 22:30 Хетафе 0 - 2 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
11.05.2025 - 19:30 Атлетік 1 - 0 Завершено Алавес В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
08.05.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
04.05.2025 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 0 Завершено Атлетік Н
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.05.2025 - 20:00 Барселона 2 - 3 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.05.2025 - 22:30 Еспаньол 0 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
11.05.2025 - 17:15 Барселона 4 - 3 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.05.2025 - 22:00 Інтер 4 - 3 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.05.2025 - 22:00 Вальядолід 1 - 2 Завершено Барселона В
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Головні події
17'
Роберт Левандовскі ГООЛ!
14'
Роберт Левандовскі ГООЛ!
Хто переможе?
11 Користувачів зробило свій вибір
Атлетік
18%
Нічия
27%
Барселона
55%
П1: 3.20 Х: 3.75 П2: 2.08
Склади команд
1
Simon, Unai
17
Berchiche, Yuri
4
Paredes, Aitor
14
Nunez, Unai
18
Оскар де Маркос
36
Jauregizar, Mikel
16
Ruiz De Galarreta, Inigo
10
Williams, Nico
20
Gomez, Unai
7
Berenguer, Alex
21
Sannadi, Maroan
13
Pena, Inaki
24
Garcia, Eric
4
Araujo, Ronald
2
Cubarsi, Pau
3
Balde, Alejandro
16
Lopez, Fermín
6
Gavi
8
Pedri
19
Yamal, Lamine
9
Роберт Левандовскі
11
Raphinha
Стартовий склад
  • 21
    Sannadi, Maroan
    Форвард
  • 10
    Williams, Nico
    Форвард
  • 20
    Gomez, Unai
    Півзахисник
  • 7
    Berenguer, Alex
    Півзахисник
  • 36
    Jauregizar, Mikel
    Півзахисник
  • 16
    Ruiz De Galarreta, Inigo
  • 17
    Berchiche, Yuri
    Захисник
  • 4
    Paredes, Aitor
    Захисник
  • 14
    Nunez, Unai
    Захисник
  • 18
    Оскар де Маркос
    Форвард
  • 1
    Simon, Unai
    Воротар
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
    17 14
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 16
    Lopez, Fermín
    Форвард
  • 6
    Gavi
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 24
    Garcia, Eric
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 13
    Pena, Inaki
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрнесто Вальверде
  • Flick, Hansi
Статистика матчу
71%
Володіння м'ячем
29%
8
Штрафні
4
4
Фоли
8
Офсайди
4
4
Кутові
1
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу Атлетік - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
37'
Стандарт на чужій половині поля виконали баски і після навісу у штрафний суперники вибили м'яч
36'
Кутовий
Кутовий виконали каталонці і після навісу Сімон вибив м'яч кулаком
35'
Ямаль пробив з-за меж штрафного і після рикошету від суперника м'яч полетів за межі поля
34'
Стандарт на чужій половині поля виконали гості і після навісу у карний майданчик суперники вибили м'яч
32'
Небезпечний момент
Де Маркос виконав чудовий простріл з правого флангу і на ближню стійку набіг Саннаді, проте разом з ним двоє опонентів, які завадили пробити і вибили м'яч
29'
Офсайд
Чергову непогану атаку створили баски, але вона знову закінчилася неточним ударом, а після цього свистком арбітра, який зафіксував положення поза грою
27'
Кутовий
Другий поспіль корнер каталонці також розіграли, але після спроби ввести м'яч у чужий штрафний втратили його
26'
Кутовий
Ще один кутовий виконали гості і після розіграшу та прострілу від Ямаля суперники перевели м'яч за межі поля
24'
Саннаді виконав простріл з правого флангу, але суперники перехопили м'яч
20'
Офсайд
Господарі заробили стандарт на чужій половині поля і після навісу на дальню стійку та прострілу у штрафному Саннаді пробивав, але відправив м'яч повз ворота, а після цього арбітр зафіксував положення поза грою
18'
Гоооол!!!
ГОЛ! Левандовський оформлює дубль! Перший кутовий у матчі заробили каталонці і після навісу від Рафіньї з правого флангу на дальню стійку на ближній Гомес намагався вибити м'яч, але зумів тільки зачепити його, а на дальній стійці Левандовський відірвався від опіки Паредеса та точним ударом головою відправив м'яч у сітку воріт! Рахунок стає 2:0 на користь Барселони
15'
Інфо
Левандовський забив 100-й гол за Барселону у своїй кар'єрі і 100-й гол Барселони у поточному сезоні Ла Ліги
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Левандовський відкриває рахунок! Стандарт на власній половині поля заробили каталонці і Педрві швидко його розіграв віддавши передачу на Лопеса, той прорвався правив флангом та віддав м'яч Левандовського, при чому повз Нуньєса, який постелився у підкаті, Роберт увірвався у штрафний та перекинув Сімона відправивши м'яч у сітку! Рахунок стає 1:0 на користь Барселони
12'
Педрі віддав непогану передачу на Левандовського у півколо штрафного, але суперники зупинили прорив Роберта вибивши м'яч з його ніг
10'
Чудова атака басків з прориванням Вільямса лівим флангом, але після серії передач у штрафному вони втратили м'яч
8'
Небезпечний момент
Вільямс пробив з лінії штрафного, але м'яч пролетів над поперечиною
5'
Офсайд
Гомес відкрив рахунок після прострілу від Саннаді з правого флангу, але свисток арбітра скасував взяття воріт через положення поза грою
2'
Ямаль виконав непогане закидання на хід Лопесу, але Сімон випередив опонента та забрав м'яч у руки
1'
Свисток
Пабло Гонсалес Фуертес дав стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Пабло Гонсалес Фуертес
Головний тренер Барселони: Ганзі Флік
На лаві запасних: Віктор, де Йонг, Касадо, Крістенсен, Мартінес, Мартін, Ольмо, тер Штеген, Торре, Фаті, Форт, Щенсний
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-3-3): Пенья - Бальде, Кубарсі, Араухо, Гарсія - Педрі, Гаві, Лопес - Рафінья, Левандовський, Ямаль
Головний тренер Атлетіка: Ернесто Вальверде
На лаві запасних: Агірресабала, Бойро, Весга, Вівіан, Вільямс, Горосабель, Гурусета, Джало, Каналес, Лекуе, Прадос Діас, Сансет
Інфо
Стартовий склад Атлетіка (4-2-3-1): Сімон - Берчіче, Передес, Нуньєс, де Маркос - Хуарегісар, Руїс де Галаррета - Вільямс, Гомес, Беренгер - Саннаді
Напередодні матчу командам відомі їх фінальні позиції. Атлетік, якщо не поступиться з різницею у вісім та більше голів, фінішує на четвертому місці. В свою чергу Барселона - діючий чемпіон Іспанії
Поєдинок пройде у Більбао на Естадіо Сан-Мамес та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції заключного матчу Ла Ліги сезону 2024/25, в якому Атлетік прийме у гостях Барселону
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Анонс матчу Атлетік - "Барселона" 25.05.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Атлетік (Бильбао) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сан-Мамес.

Дата проведення матчу: 25.05.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Атлетік (Бильбао) та командою "Барселона" (Барселона):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Атлетік залишилася з поразкою . Зіткнення Атлетік та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 08.01.2025 закінчилось з наступним результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрнесто Вальверде и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Атлетік - "Барселона" можна подивитися 25.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Атлетік - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетік (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Минулий матч команди Атлетік був зіграний проти "Валенсія" - 18.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Вільярреал - 18.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Слідкуйте за результатами матчу Атлетік - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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