Реал - Реал Сосьєдад онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 24.05.2025
Час початку матчу: 17:15
Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян):
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 01.04.2025 закінчилось з рахунком: 4:4 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу Реал - Реал Сосьєдад можна подивитися 24.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Реал Сосьєдад, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Попередній матч команди Реал був зіграний проти "Севілья" - 18.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил
Минулий поєдинок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Жирона - 18.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.
Слідкуйте за результатами матчу Реал - Реал Сосьєдад онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.