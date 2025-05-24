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Реал - Реал Сосьєдад онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 24 травня 2025, 17:15 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Марио Мелеро Лопес
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
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Хто переможе?
7 Користувачів зробило свій вибір
Реал
43%
Нічия
29%
Реал Сосьєдад
29%
П1: 1.46 Х: 4.75 П2: 6.00
Цікаві факти
  • During the last 30 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 19 times, there have been 6 draws while Real Sociedad San Sebastian have won 5 times. The goal difference is 77-38 in favour of Real Madrid.
  • During the last 61 meetings, Real Madrid have won 35 times, there have been 12 draws while Real Sociedad San Sebastian have won 14 times. The goal difference is 128-78 in favour of Real Madrid.
  • Last season Real Madrid won both games against Real Sociedad San Sebastian (2-1 at home and 1-0 away).
  • In LaLiga, Real Madrid have 3 successive home wins.
  • Did you know that Real Madrid scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Real Sociedad San Sebastian scores 34% of their goals between the minutes 76-90?
  • Real Madrid have won 3 home matches in a row.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 18 home matches in LaLiga this season.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't scored in 10 of their 18 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 15-1-2.
  • Kylian Mbappe is Real Madrid's top scorer with 29 goals. Mikel Oyarzabal has scored 9 times for Real Sociedad San Sebastian.
  • Vinicius Junior has more yellow cards (8) than any other player at Real Madrid. Jon Aramburu has collected 8 for Real Sociedad San Sebastian.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 40% of their matches, Real Sociedad San Sebastian in 33% of their matches.
  • Real Madrid wins 40% of halftimes, Real Sociedad San Sebastian wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Real Sociedad San Sebastian.
  • On their last meeting Real Sociedad San Sebastian won by 0 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Real Sociedad San Sebastian.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Real Sociedad San Sebastian's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Real Sociedad San Sebastian (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 4, Real Sociedad San Sebastian won 1, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Sociedad San Sebastian.
  • Real Sociedad San Sebastian have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 2 goals in a match against Real Sociedad San Sebastian and Real Sociedad San Sebastian scores 1 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Real Sociedad San Sebastian is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Real Sociedad San Sebastian is 1.
  • Real Madrid scores 2.56 goals when playing at home and Real Sociedad San Sebastian scores 1.21 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Real Sociedad San Sebastian were number 6 in the table with 60 points. Now they are number 11 with 46 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
19
Перемог
30
Ігор
4
Перемог
Реал Сосьєдад
Кубок Іспанії 2024/2025
01.04.2025 - 22:30 Реал 4 - 4 Завершено Реал Сосьєдад
Кубок Іспанії 2024/2025
26.02.2025 - 22:30 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.09.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.04.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.05.2025 - 20:00 Севілья 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.05.2025 - 22:30 Реал 2 - 1 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
11.05.2025 - 17:15 Барселона 4 - 3 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
04.05.2025 - 15:00 Реал 3 - 2 Завершено Сельта В
Кубок Іспанії 2024/2025
26.04.2025 - 23:00 Барселона 3 - 2 Завершено Реал П
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Останні матчі - Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.05.2025 - 20:00 Реал Сосьєдад 3 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
13.05.2025 - 21:00 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Сельта П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.05.2025 - 22:00 Атлетіко 4 - 0 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
04.05.2025 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 0 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.04.2025 - 22:30 Алавес 1 - 0 Завершено Реал Сосьєдад П
Показати більше
Хто переможе?
7 Користувачів зробило свій вибір
Реал
43%
Нічия
29%
Реал Сосьєдад
29%
П1: 1.46 Х: 4.75 П2: 6.00
LIVE
Трансляція матчу Реал - Реал Сосьєдад
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Запасні: Реміро, Одріосола, Субіменді, Субельдія, Елустондо, Барренечеа, захарян, Оярсабаль, Лопес, Оласагасті, Траоре, Мендес.
Реал Сосьєдад: Марерро — Арамбуру, Пачеко, Х. Мартін, Муньйос — Кубо, Турр’єнтес, Сучич, Гомес — Маріезкуррена, Марін.
Інфо
Іманоль Альгуасіль проведе останню гру за Реал Сосьєдад.
Інфо
Модрич, Васкес та Карло Анчелотті проводять останній матч за Реал.
Запасні: Куртуа, Ф. Гонсалес, Вінісіус, Вальєхо, Юссеф, Гонсало, Хакобо, Чема.
Реал: Лунін — Васкес, Чуамені, Асенсіо, Ф. Гарсія — Модрич, Вальверде, Себальйос — Гюлер — Діас, Мбаппе.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У півфіналі Кубка Іспанії пройшов Реал (1:0 та 4:4).
Інфо
У першому колі переміг Реал (2:0).
Інфо
Реал Сосьєдад може стати 10, якщо переможе, а Мальорка — ні.
Інфо
Реал фінішує другим за будь-яких умов.
Маріо Мелеро Лопес (Андалусія, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 38-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та баскський Реал Сосьєдад.
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Анонс матчу Реал - Реал Сосьєдад 24.05.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 24.05.2025
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 01.04.2025 закінчилось з рахунком: 4:4 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Реал Сосьєдад можна подивитися 24.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Реал Сосьєдад, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній матч команди Реал був зіграний проти "Севілья" - 18.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Минулий поєдинок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Жирона - 18.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Реал Сосьєдад онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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