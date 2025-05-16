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Крістал Пелес - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 17 травня 2025, 18:30 - Уэмбли . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Крістал Пелес
Лондон
1 - 0
Оновити
27'
Манчестер Сіті
Манчестер
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Хід матчу
16' Eze, Eberechi
Хто переможе?
10 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
30%
Нічия
40%
Манчестер Сіті
30%
П1: 4.33 Х: 4.00 П2: 1.76
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Manchester City when Crystal Palace is playing at home is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with Crystal Palace playing at home, Crystal Palace have won 4 times, there have been 4 draws while Manchester City have won 11 times. The goal difference is 31-17 in favour of Manchester City.
  • During the last 37 meetings, Crystal Palace have won 6 times, there have been 8 draws while Manchester City have won 23 times. The goal difference is 81-35 in favour of Manchester City.
  • Crystal Palace's last home win against Manchester City was in 2015.
  • Crystal Palace haven't lost in their last 4 games.
  • Manchester City have a winning streak of 5 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 10 games.
  • Manchester City have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Crystal Palace wins 1st half in 33% of their matches, Manchester City in 43% of their matches.
  • Crystal Palace wins 33% of halftimes, Manchester City wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 3 goals.
  • When Crystal Palace leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Crystal Palace won 0, Manchester City won 3, 2 draws.
  • Crystal Palace scores 1.6 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.8 goals against Crystal Palace (on average).
  • Average number of goals in meetings between Crystal Palace and Manchester City is 4.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Crystal Palace and Manchester City is 1.8.
  • Crystal Palace scores 1.61 goals when playing at home and Manchester City scores 1.64 goals when playing away (on average).
  • Manchester City have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Крістал Пелес
3
Перемог
25
Ігор
17
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 14:30 Манчестер Сіті 5 - 2 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2024/2025
07.12.2024 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 14:30 Крістал Пелес 2 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 2 Завершено Крістал Пелес
Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2024/2025
11.05.2025 - 16:15 Тоттенхем 0 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.05.2025 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Кубок Англії 2024/2025
26.04.2025 - 19:15 Крістал Пелес 3 - 0 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.04.2025 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Борнмут Н
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.05.2025 - 17:00 Саутгемптон 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.05.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Кубок Англії 2024/2025
27.04.2025 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.04.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
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Головні події
ГООЛ! Eze, Eberechi
16'
Хто переможе?
10 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
30%
Нічия
40%
Манчестер Сіті
30%
П1: 4.33 Х: 4.00 П2: 1.76
Склади команд
1
Henderson, Dean
6
Guehi, Marc
5
Lacroix, Maxence
26
Richards, Chris
3
Mitchell, Tyrick
18
Kamada, Daichi
20
Wharton, Adam
12
Munoz, Daniel
10
Eze, Eberechi
7
Ісмаїла Сарр
14
Жан-Филипп Матета
18
Ortega, Stefan
25
Мануель Аканджі
3
Рубен Діаш
24
Gvardiol, Josko
75
O'Reilly, Nico
20
Silva, Bernardo
17
De Bruyne, Kevin
26
Savinho
7
Marmoush, Omar
11
Doku, Jeremy
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Форвард
  • 10
    Eze, Eberechi
    Півзахисник
    16
  • 7
    Ісмаїла Сарр
    Півзахисник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 18
    Kamada, Daichi
    Півзахисник
  • 20
    Wharton, Adam
    Захисник
  • 12
    Munoz, Daniel
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 5
    Lacroix, Maxence
    Захисник
  • 26
    Richards, Chris
    Захисник
  • 1
    Henderson, Dean
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 26
    Savinho
  • 7
    Marmoush, Omar
    Форвард
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 75
    O'Reilly, Nico
    Півзахисник
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Glasner, Oliver
  • Хосеп Гвардиола
LIVE
Трансляція матчу "Крістал Пелес" - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
24'
Небезпечний момент
Хах, цікаво!Воротар Кристал Пелас, здається, зіграв рукою за штрафною, зривають прохід Голланда! Банальний, здавалося, епізод, але суддя слухає ВАР!
22'
Уболівальників склярів також багато на Уемблі. Команда, нагадаємо, із Лондона
20'
Небезпечний момент
І ще одна атака Пелас - знову швидко вискочили, знову Муньйос класно прострілив з флангу, і Сарр хитро пробивав, прихованою ногою, але кіпер Сіті на місці!
19'
Це гра Пелас, чудова атака – і знову сіли в оборону! А у Сіті вже не все так добре ментально...
16'
Гоооол!!!
А забиває Пелес! Перший випад – і одразу гол! Класна, швидка атака, яку розігнав Матета, потім пас на фланг на Муньоса, який чудово прострелив у штрафний майданчик, де Езе вколотив у сітку! Так ось, 1:0!
14'
Небезпечний момент
І знову кутовий, і знову удар Аканжі після навісу! Трохи вище воріт! Досить небезпечно виглядало все!
12'
Інфо
13:87 володіння, така красномовна статистика на цю хвилину
11'
Кутовий
А ось після навісу з кутового Гвардіол виграв повітря та пробив головою. Хендерсен на місці. Не те що дуже небезпечно було, але момент слід відзначити
9'
Поки що Пелес тільки обороняється, але видно, що команда Гласнера це приймає і досить високо не пресингує
7'
Кутовий
Пару кутових подав Сіті, але впевнено відбилися від навісів склярі
6'
Небезпечний момент
А ось і момент! Де Брюйне класно навісив у воротарську, де Голанд у падінні ногою намагався замкнути, але Хендесрон встигає зреагувати!
3'
Забрав Сіті м'яч, але поки що катає його поперек поля. Пелес опускається все нижче
2'
Поки що спокійний початок. Ось фол у центрі поля, Мармуша збили у центрі поля
1'
Свисток
Ну що, поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Штефан Ортега, Рубен Діаш, Йошко Гвардіол, Жеремі Доку, Мануель Аканджі, Савіо, Ніко О'Райлі, Бернарду Сілва, Кевін Де Брейне, Омар Мармуш, Ерлінг Голанд
Інфо
Стартовий склад Крістал Пелес: Дін Хендерсон, Кріс Річардс, Максанс Лакруа, Марк Гехі, Даніель Муньос, Тайрік Мітчелл, Еберечі Езе, Адам Уортон, Даїті Камада, Ісмаїла Сарр, Жан-Філіп Матета
Шлях Манчестер Сіті до фіналу - перемоги над Солфорд Сіті, Лейтон Орієнт, Плімутом, Борнмутом та Ноттінгем Форест
Кристал Пелас поетапно вибив із турніру Стокпорт Каунті, Донкастер, Міллуолл, Фулхем та Астон Віллу
Звичайно, Сіті фаворит, але це фінал Кубка, тут можуть бути різні сюрпризи
Інфо
Матч розпочнеться о 18:30 і пройде на Уемблі. Судити гру буде Стюарт Атвелл
Доброго вечора всім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн фінального матчу Кубка Англії, в якому сьогодні, 17 травня, зіграють Крістал Пелес та Манчестер Сіті
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Анонс матчу "Крістал Пелес" - "Манчестер Сіті" 17.05.2025, Кубок Англії

Поєдинок між командою "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Уэмбли.

Дата проведення матчу: 17.05.2025
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Крістал Пелес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Крістал Пелес" у попередньому футбольному матчі 12.04.2025 закінчилось з такими результатами: 5:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Glasner, Oliver и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Крістал Пелес" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 17.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Крістал Пелес" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Крістал Пелес" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер

Минулий поєдинок команди "Крістал Пелес" був зіграний проти "Тоттенхем" - 11.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Саутгемптон" - 10.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Крістал Пелес" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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