Крістал Пелес - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Уэмбли.
Дата проведення матчу: 17.05.2025
Час початку матчу: 18:30
Історія протистоянь між командами "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Крістал Пелес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Крістал Пелес" у попередньому футбольному матчі 12.04.2025 закінчилось з такими результатами: 5:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Glasner, Oliver и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Крістал Пелес" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер
Минулий поєдинок команди "Крістал Пелес" був зіграний проти "Тоттенхем" - 11.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Саутгемптон" - 10.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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