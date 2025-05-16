Крістал Пелес - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

А забиває Пелес! Перший випад – і одразу гол! Класна, швидка атака, яку розігнав Матета, потім пас на фланг на Муньоса, який чудово прострелив у штрафний майданчик, де Езе вколотив у сітку! Так ось, 1:0!