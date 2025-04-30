Інгулець - Зоря онлайн трансляція матчу

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 .
Дата проведення матчу: 30.04.2025
Час початку матчу: 12:00
Історія протистоянь між клубами Інгулець (Петрово) та командою Зоря (Луганск):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Інгулець у попередньому футбольному матчі 04.08.2024 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Попередній матч команди Інгулець був зіграний проти ФК Олександрія - 25.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль
Попередній матч команди Зоря був зіграний проти Лівий Берег - 25.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.
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