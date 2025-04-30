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Інгулець - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 30 квітня 2025, 12:00
Інгулець
Петрово
1 - 0
Оновити
58'
Зоря
Луганск
Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
34%
Нічия
22%
Зоря
44%
П1: 2.23 Х: 3.00 П2: 3.90
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інгулець
2
Перемог
8
Ігор
5
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 14:00 Зоря 2 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
05.12.2021 - 14:00 Зоря 1 - 0 Завершено Інгулець
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 0 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.04.2025 - 15:30 Інгулець 1 - 2 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2025/2026
28.03.2025 - 13:20 Інгулець 0 - 0 Завершено Верес Н
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.04.2025 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 13:00 Кривбас 3 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.04.2025 - 18:00 Зоря 1 - 2 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.04.2025 - 13:45 Ворскла 1 - 2 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 18:00 Зоря 0 - 3 Завершено Колос П
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Новини команд
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Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
34%
Нічия
22%
Зоря
44%
П1: 2.23 Х: 3.00 П2: 3.90
Трансляція
52'
Жовта картка
46'
Попара завдав удару злету з межі штрафного майданчика, мʼяч не ліг на ногу та полетів значно вище воріт.
46'
Свисток
Другий тайм стартував.
Інфо
Поєдинок відновиться з 46ʼ та рахунку 1-0 на користь Інгульця.
Інфо
Арбітр — Сергій Задиран.
Запасні: Жилкін (в), Чабан, Скороход, Дзень, Меленчук, Попов, Кисленко, Гаджук, Бенедюк, Сад, Лісняк.
Інфо
Склад Інгульця: Паламарчук (к) — Катрич, Жовтенко, Дихтярук, Свистун — Лосенко — Могильний, Пʼятов, Волохатий, Фарсєєнко — Пушкарьов. Головний тренер — Василь Кобін.
Запасні: Мацапура (в), Слесар, Вантух, Кораблін.
Інфо
Склад Зорі: Сапутін — Жуніньйо, Башич, Джордан, Тронтель — Дришлюк, Попара, Мічин — Яцик, Будківський (к), Антюх. Головний тренер — Младен Бартулович.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію догравання матчу 16-го раунду УПЛ між Інгульцем і Зорею.
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Анонс матчу Інгулець - Зоря 30.04.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 30.04.2025
Час початку матчу: 12:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Інгулець (Петрово) та командою Зоря (Луганск):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Інгулець у попередньому футбольному матчі 04.08.2024 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Зоря можна подивитися 30.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Попередній матч команди Інгулець був зіграний проти ФК Олександрія - 25.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Попередній матч команди Зоря був зіграний проти Лівий Берег - 25.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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