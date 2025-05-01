Юргорден - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Юргорден - "Челсі" 01.05.2025, Ліга конференцій

Протистояння між командою Юргорден (Стокгольм) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга конференцій 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 01.05.2025

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Юргорден (Стокгольм)

Рік заснування Юргорден (Стокгольм): 1891

Країна: Швеция



Попередній матч команди Юргорден був зіграний проти Рапід - 17.04.2025, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди Юргорден.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Евертон - 26.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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