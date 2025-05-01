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Юргорден - Челсі онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 01 травня 2025, 22:00 . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Юргорден
Стокгольм
0 - 1
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14'
Челсі
Лондон
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Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Юргорден
30%
Нічия
27%
Челсі
43%
П1: 8.00 Х: 4.75 П2: 1.36
Прогноз на матч
Останні матчі - Юргорден
Ліга конференцій 2024/2025
17.04.2025 - 22:00 Рапід 1 - 4 Завершено Юргорден В
Ліга конференцій 2024/2025
10.04.2025 - 22:00 Юргорден 0 - 1 Завершено Рапід П
Ліга конференцій 2025/2026
13.03.2025 - 19:45 Юргорден 3 - 0 Завершено Пафос В
Ліга конференцій 2025/2026
06.03.2025 - 22:00 Пафос 1 - 0 Завершено Юргорден П
Ліга конференцій 2024/2025
19.12.2024 - 22:00 Юргорден 3 - 1 Завершено Легія В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.04.2025 - 14:30 Челсі 1 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.04.2025 - 16:00 Фулгем 1 - 2 Завершено Челсі В
Ліга конференцій 2024/2025
17.04.2025 - 22:00 Челсі 1 - 2 Завершено Легія П
Чемпіонат Англії 2024/2025
13.04.2025 - 16:00 Челсі 2 - 2 Завершено Ипсвич Таун Н
Ліга конференцій 2024/2025
10.04.2025 - 19:45 Легія 0 - 3 Завершено Челсі В
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Юргорден
30%
Нічия
27%
Челсі
43%
П1: 8.00 Х: 4.75 П2: 1.36
LIVE
Трансляція матчу Юргорден - "Челсі"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
9'
Як тільки з'являється натяк, що «Челсі» готовий відправитися в контратаку, – «Юргорден» б'є лондонців по ногах.
7'
Аналогічним пострілом відповідає Токмак. Отримав м'яч на лінії штрафного і довго не думав. У метрі від дальньої штанги пройшов снаряд.
5'
Перший удар по воротах. Мадуеке трохи змістився з флангу і пробив – неточно.
2'
Господарі намагаються притиснути гостей. Плюс вболівальники дуже сильно женуть шведів вперед.
1'
Свисток
Поїхали, є свисток!
Інфо
"Челсі": Йоргенсен, Ачемпонг, Тосін, Бадьяшиль, Кукурелья, Джеймс (к), Дьюсберрі-Холл, Мадуеке, Енцо Фернандес, Санчо, Джордж
Інфо
«Юргорден": Рінне, Штель, Уне, Даніельсон, Косугі, Фінделл, Штенссон, Гюлліксен, Хаарала, Токмак, Пріске
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Вітаємо вас на текстовій трансляції першого матчу півфіналу Ліги конференцій між «Юргорденом» і «Челсі».
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Останні матчі
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Анонс матчу Юргорден - "Челсі" 01.05.2025, Ліга конференцій

Протистояння між командою Юргорден (Стокгольм) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга конференцій 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 01.05.2025
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Юргорден - "Челсі" можна подивитися 01.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу Юргорден - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Юргорден (Стокгольм)
Рік заснування Юргорден (Стокгольм): 1891
Країна: Швеция

Попередній матч команди Юргорден був зіграний проти Рапід - 17.04.2025, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди Юргорден.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Евертон - 26.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу Юргорден - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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