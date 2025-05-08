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Челсі - Юргорден онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 08 травня 2025, 22:00 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: MEGOGO Футбол Третий
Головний суддя: Жуан Пиньейру
Челсі
Лондон
0 - 0
Оновити
9'
Юргорден
Стокгольм
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Хід матчу
Хто переможе?
10 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
40%
Нічия
30%
Юргорден
30%
П1: 1.13 Х: 8.00 П2: 16.00
Цікаві факти
  • The result of the first leg: Djurgardens IF - Chelsea FC 1-4.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 41% of their matches, Djurgardens IF in 29% of their matches.
  • Chelsea FC wins 41% of halftimes, Djurgardens IF wins 29%.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Djurgardens IF leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Djurgardens IF is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Conference League, Chelsea FC has better performance than Djurgardens IF.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Djurgardens IF's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Chelsea FC scores 2.31 goals when playing at home and Djurgardens IF scores 1.56 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 3 goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Юргорден
Ліга конференцій 2025/2026
01.05.2025 - 22:00 Юргорден 1 - 4 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.05.2025 - 18:30 Челсі 3 - 1 Завершено Ліверпуль В
Ліга конференцій 2025/2026
01.05.2025 - 22:00 Юргорден 1 - 4 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.04.2025 - 14:30 Челсі 1 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.04.2025 - 16:00 Фулгем 1 - 2 Завершено Челсі В
Ліга конференцій 2024/2025
17.04.2025 - 22:00 Челсі 1 - 2 Завершено Легія П
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Останні матчі - Юргорден
Ліга конференцій 2025/2026
01.05.2025 - 22:00 Юргорден 1 - 4 Завершено Челсі П
Ліга конференцій 2024/2025
17.04.2025 - 22:00 Рапід 1 - 4 Завершено Юргорден В
Ліга конференцій 2024/2025
10.04.2025 - 22:00 Юргорден 0 - 1 Завершено Рапід П
Ліга конференцій 2025/2026
13.03.2025 - 19:45 Юргорден 3 - 0 Завершено Пафос В
Ліга конференцій 2025/2026
06.03.2025 - 22:00 Пафос 1 - 0 Завершено Юргорден П
Показати більше
Хто переможе?
10 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
40%
Нічия
30%
Юргорден
30%
П1: 1.13 Х: 8.00 П2: 16.00
Склади команд
12
Jorgensen, Filip
3
Cucurella, Marc
5
Badiashile, Benoit
4
Adarabioyo, Tosin
27
Gusto, Malo
24
James, Reece
34
Acheampong, Josh-Ko
19
Sancho, Jadon
22
Dewsbury-Hall, Kiernan
81
Walsh, Reggie
32
George, Tyrique
35
Rinne, Jacob
27
Kosugi, Keita
5
Tehno, Miro
4
Une, Jacob
19
Bergh, Viktor
14
Finndell, Hampus
13
Stensson, Daniel
16
Gulliksen, Tobias Fjeld
26
Priske, August
29
Haarala, Santeri
20
Nguen, Tokmac Chol
Стартовий склад
  • 32
    George, Tyrique
    Півзахисник
  • 19
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Півзахисник
  • 81
    Walsh, Reggie
    Півзахисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 34
    Acheampong, Josh-Ko
    Захисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 5
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 4
    Adarabioyo, Tosin
    Захисник
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
  • 12
    Jorgensen, Filip
    Воротар
  • 26
    Priske, August
    Форвард
  • 29
    Haarala, Santeri
    Півзахисник
  • 20
    Nguen, Tokmac Chol
    Півзахисник
  • 14
    Finndell, Hampus
    Півзахисник
  • 13
    Stensson, Daniel
    Захисник
  • 16
    Gulliksen, Tobias Fjeld
    Півзахисник
  • 27
    Kosugi, Keita
    Захисник
  • 5
    Tehno, Miro
    Захисник
  • 4
    Une, Jacob
    Захисник
  • 19
    Bergh, Viktor
    Захисник
  • 35
    Rinne, Jacob
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Maresca, Enzo
  • Яни Хонкаваара
Статистика матчу
18%
Володіння м'ячем
82%
Штрафні
1
1
Фоли
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - Юргорден
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В ефірі
MEGOGO Футбол Третій
Трансляція
4'
«Юргорден» не соромиться атакувати. “Челсі” поки що без особливих проблем зупиняє гостей на лінії свого штрафного майданчика.
1'
Свисток
Поїхали, матч почався.
Інфо
«Юргорден": Рінне, Косугі, Теньо, Уне, Бергх, Фіннделл, Стенссон, Гюлліксен, Пріске, Хаарала, Токмак
Інфо
«Челсі": Йоргенсен, Гюсто, Тосін, Бадьяшиль, Кукурелья, Джеймс (к), Ачеампонг, Уолш, Дьюсберрі-Холл, Санчо, Джордж
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Відповідний матч півфіналу Ліги конференцій, у першому поєдинку «Челсі» обіграв «Юргорден» на виїзді з рахунком 4:1.
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Анонс матчу "Челсі" - Юргорден 08.05.2025, Ліга конференцій

Поєдинок між командою "Челсі" (Лондон) та командою Юргорден (Стокгольм) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга конференцій 2025/2026 , матч почнеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 08.05.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Челсі" (Лондон) та командою Юргорден (Стокгольм):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда Юргорден залишилася з поразкою . Зіткнення Юргорден та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 01.05.2025 закінчилось з наступним результатом: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Maresca, Enzo и Яни Хонкаваара розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - Юргорден можна подивитися 08.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - Юргорден, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Ліверпуль" - 04.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Юргорден (Стокгольм)
Рік заснування Юргорден (Стокгольм): 1891
Країна: Швеция

Минулий матч команди Юргорден був зіграний проти "Челсі" - 01.05.2025, у рамках турніру Ліга конференцій 2025/2026 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - Юргорден онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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