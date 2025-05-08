Челсі - Юргорден онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - Юргорден 08.05.2025, Ліга конференцій

Поєдинок між командою "Челсі" (Лондон) та командою Юргорден (Стокгольм) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга конференцій 2025/2026 , матч почнеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 08.05.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Челсі" (Лондон) та командою Юргорден (Стокгольм):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда Юргорден залишилася з поразкою . Зіткнення Юргорден та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 01.05.2025 закінчилось з наступним результатом: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Maresca, Enzo и Яни Хонкаваара розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Ліверпуль" - 04.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Юргорден (Стокгольм)

Рік заснування Юргорден (Стокгольм): 1891

Країна: Швеция



Минулий матч команди Юргорден був зіграний проти "Челсі" - 01.05.2025, у рамках турніру Ліга конференцій 2025/2026 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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