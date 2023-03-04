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Інгулець - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 03 травня 2025, 15:30 . Трансляція: MEGOGO
Інгулець
Петрово
0 - 0
Оновити
20'
Динамо
Киев
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Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
25%
Нічия
29%
Динамо
46%
П1: 12.00 Х: 6.00 П2: 1.26
Особисті зустрічі
Інгулець
1
Перемог
5
Ігор
3
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 14:03 Динамо 0 - 2 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
17.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
18.08.2021 - 19:30 Інгулець 1 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 Динамо 5 - 0 Завершено Інгулець
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2025/2026
30.04.2025 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 0 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.04.2025 - 15:30 Інгулець 1 - 2 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Оболонь П
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 18:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо Н
Кубок України 2024/2025
23.04.2025 - 16:00 Буковина 1 - 4 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.04.2025 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 14:05 Кривбас 0 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 15:30 Динамо 2 - 0 Завершено Лівий Берег В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
25%
Нічия
29%
Динамо
46%
П1: 12.00 Х: 6.00 П2: 1.26
LIVE
Трансляція матчу Інгулець - Динамо
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
17'
Небезпечний момент
А от Кабаєв непогано стрільнув метрів із 20-ти! І непогано вийшло, але трохи вище! Але тим не менш, майже момент для ДК!
16'
Жилкін, нагадаємо, у воротах Інгульця сьогодні грає. І це його перший матч в УПЛ
14'
А ось Волошин непогано вивалився за місцем правого інсайду, але пробив дуже слабо - абсолютно без проблем для кіпера Інгульца
13'
Динамо затиснуло Інгулець на його половині, господарі не можуть або не хочуть вийти в атаку, але моментів у киян немає
11'
Кутовий
Кутовий для Динамо, але після навісу Дубінчака захист Інгульця знімає повітря
10'
Інгулець поки що впевнено виглядає в обороні, без помилок
8'
Катають кияни м'яч. Але роблять це в центрі поля і майже пішки
6'
Загалом темп гри невисокий на старті матчу. Ну і за переваги Динамо
3'
Інгулець огризнувся, на навіс із флангу кулаком розрядив Нещерет.
2'
Перша атака Динамо – після прострілу з флангу м'яч таки прискакав до Ваната, але Владислав нормально пробити не зумів.
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Ага, з ВАР проблема, проблема із зв'язком між суддями
Невелика затримка у нас, на чогось чекає суддя
На полі вже команди
Інфо
Запасні Динамо: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Бражко, Ярмоленко, Рубчинський, Караваєв, Дячук, Лучкевич, Герреро, Брагару, Піхальонок
Інфо
Стартовий склад Динамо: Нещерет, Попов, Біловар, Буяльський, Михайленко, Дубінчак, Волошин, Шапаренко, Тимчик, Кабаєв, Ванат
Інфо
Запасні Інгульця: Паламарчук, Чабан, Свистун, П'ятов, Кисленко, Скороход, Волохатий, Меленчук, Дубілей, Малиш, Попов, Лісняк
Інфо
Стартовий склад Інгульця: Жилкін, Діхтярук, Жовтенко, Катрич, Бенедюк, Лосенко, Гаджук, Могильний, Сад, Фарасеєнко, Пушкарьов
Ну і зазначимо, що у матчі першого кола Динамо у веселому матчі у Києві розгромило Інгулець 5:2
Таким чином, у разі перемоги, Динамо сьогодні може остаточно відчепити Шахтар від останніх матчематичних шансів на чемпіонство
Динамо мчить до свого чергового чемпіонства. Кияни є лідерами у таблиці, маючи в активі 64 пункти та випереджаючи Олександрію на 4 та Шахтар на 10 пунктів
Інгулець продовжує свою боротьбу за виживання. Команда Василя Кобіна йде на передостанньому, 15-му місці у таблиці, маючи в активі 20 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30 та пройде на стадіоні Ніка в Олександрії. Судитиме гру Дмитро Панчишин!
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 27-го туру УПЛ, в якому Інгулець прийме Динамо!
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Анонс матчу Інгулець - Динамо 03.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 03.05.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Інгулець (Петрово) та командою Динамо (Киев):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Інгулець, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Інгулець у попередньому футбольному матчі 04.03.2023 закінчилось з наступним результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Динамо можна подивитися 03.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Попередній поєдинок команди Інгулець був зіграний проти Зоря - 30.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Шахтар - 27.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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