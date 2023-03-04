Інгулець - Динамо онлайн трансляція матчу

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 .
Дата проведення матчу: 03.05.2025
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між Інгулець (Петрово) та командою Динамо (Киев):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Інгулець, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Інгулець у попередньому футбольному матчі 04.03.2023 закінчилось з наступним результатом: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Попередній поєдинок команди Інгулець був зіграний проти Зоря - 30.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Інгулець.
Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Шахтар - 27.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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