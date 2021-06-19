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Німеччина - Португалія онлайн трансляція матчу

Ліга Націй - 04 червня 2025, 22:00 - Альянц Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Винчич, Славко
Німеччина
До початку
00 : 00 : 00
Португалія
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Німеччина
44%
Нічия
28%
Португалія
28%
П1: 1.84 Х: 3.75 П2: 4.00
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Germany have won 5 times, there have been 0 draws while Portugal have won 1 times.
  • Germany haven't lost in their last 8 games.
  • Germany haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Portugal haven't won any of their last 5 games against Germany.
  • Germany have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Germany wins 1st half in 50% of their matches, Portugal in 40% of their matches.
  • Germany wins 50% of halftimes, Portugal wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Germany.
  • On their last meeting Germany won by 2 goals.
  • When Germany leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Portugal leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Germany is down 0-1 home, they win 100% of their matches.
  • When Portugal is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Germany has better performance than Portugal.
  • Germany's performance of the last 5 matches is better than Portugal's.
  • Germany have lost just 0 of their last 5 games against Portugal (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Germany won 5, Portugal won 0, 0 draws.
  • Germany scores 3 goals in a match against Portugal and Portugal scores 1 goals against Germany (on average).
  • Average number of goals in meetings between Germany and Portugal is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Germany and Portugal is 1.8.
  • Germany scores 3.38 goals when playing at home and Portugal scores 1.17 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Німеччина
3
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Португалія
Євро 2024 2021
19.06.2021 - 19:00 Португалія 2 - 4 Завершено Німеччина
Чемпионат мира FIFA 2013/2014
16.06.2014 - 19:00 Німеччина 4 - 0 Завершено Португалія
Евро 2011/2012
09.06.2012 - 21:45 Німеччина 1 - 0 Завершено Португалія
Останні матчі - Німеччина
Останні матчі - Португалія
Ліга Націй 24-26
23.03.2025 - 21:45 Португалія 5 - 2 Завершено Данія В
Ліга Націй 24-26
20.03.2025 - 21:45 Данія 1 - 0 Завершено Португалія П
Ліга Націй 24-26
18.11.2024 - 21:45 Хорватія 1 - 1 Завершено Португалія Н
Ліга Націй 24-26
15.11.2024 - 21:45 Португалія 5 - 1 Завершено Польща В
Молодіжна збірна 24-26
15.11.2024 - 19:30 Португалія 3 - 3 Завершено Україна Н
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Новини команд
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Німеччина
44%
Нічия
28%
Португалія
28%
П1: 1.84 Х: 3.75 П2: 4.00
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Трансляція матчу Німеччина - Португалія
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UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу півфіналу Ліги націй між Німеччиною та Португалією.
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Останні матчі
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Анонс матчу Німеччина - Португалія 04.06.2025, Ліга Націй

Поєдинок між командою Німеччина та командою Португалія проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч пройде на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 04.06.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Німеччина та командою Португалія:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Німеччина, тоді як команда Португалія залишилася з поразкою . Зіткнення Португалія та Німеччина у попередньому футбольному матчі 19.06.2021 закінчилось з наступним результатом: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Німеччина - Португалія можна подивитися 04.06.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Націй. Текстову трансляцію матчу Німеччина - Португалія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Попередній поєдинок команди Німеччина був зіграний проти Італія - 23.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Португалія
Країна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Попередній поєдинок команди Португалія був зіграний проти Данія - 23.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Португалія.

Слідкуйте за результатами матчу Німеччина - Португалія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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