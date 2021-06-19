Німеччина - Португалія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Німеччина - Португалія 04.06.2025, Ліга Націй

Поєдинок між командою Німеччина та командою Португалія проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч пройде на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 04.06.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Німеччина та командою Португалія:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Німеччина, тоді як команда Португалія залишилася з поразкою . Зіткнення Португалія та Німеччина у попередньому футбольному матчі 19.06.2021 закінчилось з наступним результатом: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Німеччина

Країна: Германия

Тренер: Ханси Флик



Попередній поєдинок команди Німеччина був зіграний проти Італія - 23.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Португалія

Країна: Португалия

Тренер: Фернанду Сантуш



Попередній поєдинок команди Португалія був зіграний проти Данія - 23.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Португалія.

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