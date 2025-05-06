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Кривбас - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 07 травня 2025, 13:00 . Трансляція: MEGOGO
Кривбас
Кривой Рог
До початку
00 : 00 : 00
Лівий Берег
Киев
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
55%
Нічия
23%
Лівий Берег
23%
П1: 1.45 Х: 4.95 П2: 8.50
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 15:30 Лівий Берег 0 - 1 Завершено Кривбас
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.05.2025 - 18:00 Рух 0 - 0 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 15:30 ЛНЗ 0 - 0 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 13:00 Кривбас 3 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.04.2025 - 13:59 Кривбас 1 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 14:05 Кривбас 0 - 2 Завершено Динамо П
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Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.05.2025 - 15:30 Лівий Берег 2 - 3 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.04.2025 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 17:20 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.04.2025 - 15:30 Лівий Берег 0 - 2 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 15:30 Динамо 2 - 0 Завершено Лівий Берег П
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
55%
Нічия
23%
Лівий Берег
23%
П1: 1.45 Х: 4.95 П2: 8.50
LIVE
Трансляція матчу Кривбас - Лівий Берег
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Анонс матчу Кривбас - Лівий Берег 07.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 07.05.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Кривбас (Кривой Рог) та командою Лівий Берег (Киев):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Лівий Берег залишилася з поразкою . Зіткнення Лівий Берег та Кривбас у попередньому футбольному матчі 15.09.2024 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Рух - 02.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Попередній матч команди Лівий Берег був зіграний проти Карпати - 02.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - Лівий Берег онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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