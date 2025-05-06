Кривбас - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Кривбас - Лівий Берег 07.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 07.05.2025

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Кривбас (Кривой Рог) та командою Лівий Берег (Киев):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Лівий Берег залишилася з поразкою . Зіткнення Лівий Берег та Кривбас у попередньому футбольному матчі 15.09.2024 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Рух - 02.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)

Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017

Країна: Украина



Попередній матч команди Лівий Берег був зіграний проти Карпати - 02.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

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