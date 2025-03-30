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Манчестер Сіті - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 20 травня 2025, 22:00 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Bramall, Thomas
Манчестер Сіті
Манчестер
1 - 0
Оновити
22'
Борнмут
Борнмут
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Хід матчу
14' Marmoush, Omar
Хто переможе?
10 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
30%
Нічия
30%
Борнмут
40%
П1: 1.53 Х: 4.50 П2: 5.33
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and AFC Bournemouth when Manchester City is playing at home is 4-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 8 times, there have been 0 draws while AFC Bournemouth have won 0 times. The goal difference is 30-5 in favour of Manchester City.
  • During the last 17 meetings, Manchester City have won 16 times, there have been 0 draws while AFC Bournemouth have won 1 times. The goal difference is 50-11 in favour of Manchester City.
  • Last season Manchester City won both games against AFC Bournemouth (6-1 at home and 1-0 away).
  • In Premier League, Manchester City have 4 successive home wins.
  • Did you know that Manchester City scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City haven't lost in their last 10 games.
  • Manchester City have won 4 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • AFC Bournemouth have lost none of their last 4 away matches.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to AFC Bournemouth in their last 8 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 3 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 21 goals. Justin Kluivert has scored 12 times for AFC Bournemouth.
  • Manchester City have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Manchester City wins 1st half in 42% of their matches, AFC Bournemouth in 40% of their matches.
  • Manchester City wins 42% of halftimes, AFC Bournemouth wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 58% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 61% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than AFC Bournemouth.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 4, AFC Bournemouth won 1, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2.8 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 1 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and AFC Bournemouth is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and AFC Bournemouth is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Manchester City scores 2.42 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.73 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
15
Перемог
16
Ігор
1
Перемог
Борнмут
Кубок Англії 2024/2025
30.03.2025 - 18:30 Борнмут 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 19:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 6 - 1 Завершено Борнмут
Останні матчі - Манчестер Сіті
Кубок Англії 2024/2025
17.05.2025 - 18:30 Крістал Пелес 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.05.2025 - 17:00 Саутгемптон 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.05.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Кубок Англії 2024/2025
27.04.2025 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.04.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Астон Вілла В
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.05.2025 - 19:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.05.2025 - 19:30 Арсенал 1 - 2 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.04.2025 - 16:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.04.2025 - 22:00 Борнмут 1 - 0 Завершено Фулгем В
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Marmoush, Omar
14'
Хто переможе?
10 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
30%
Нічия
30%
Борнмут
40%
П1: 1.53 Х: 4.50 П2: 5.33
Склади команд
31
Едерсон
24
Gvardiol, Josko
25
Мануель Аканджі
3
Рубен Діаш
27
Nunes, Matheus
8
Матео Ковачіч
19
Ілкай Гюндоган
7
Marmoush, Omar
17
De Bruyne, Kevin
20
Silva, Bernardo
9
Haaland, Erling
13
Кепа Аррiзабалага
22
Araujo, Julian
27
Ілля Забарний
2
Huijsen, Dean
3
Kerkez, Milos
12
Adams, Tyler
4
Cook, Lewis
16
Tavernier, Marcus
19
Kluivert, Justin
24
Semenyo, Antoine
9
Evanilson
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 7
    Marmoush, Omar
    Форвард
    14
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 19
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 9
    Evanilson
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 12
    Adams, Tyler
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 22
    Araujo, Julian
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 2
    Huijsen, Dean
    Захисник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 13
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Андони Ираола
Статистика матчу
71%
Володіння м'ячем
29%
1
Сейви
2
Штрафні
2
2
Фоли
2
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Борнмут"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
14'
Гоооол!!!
«Містяни» вийшли вперед! Мармуш отримав м’яч у центрі поля, протягнув його вперед, не зустрівши жодного спротиву, і влучно пробив у дев’ятку з 35 метрів. Шикарний гол!
9'
Нунеш, по суті, вискочив сам на сам і міг створити серйозну загрозу воротам, якби не своєчасний і загалом вдалий вихід Кепи зі стрічки.
7'
Небезпечний момент
Ковачич отримав простір просто перед карним, увірвався туди та завдав удару в лівий нижній кут. Розминувся мʼяч зі стійкою, але було небезпечно.
6'
Сіті не менш активний на перших хвилинах, аніж суперник. Перспективних підходів до воріт вистачає, немає тільки якісної останньої передачі.
3'
Клюйверт вискочив на ударну позицію в результаті швидкої атаки, але кут був надто гострим, щоб серйозно потурбувати Едерсона.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Томас Бремолл.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Едерсон — Гвардіол, Аканджі, Діаш, Нунеш — Ковачич, Гюндоган — Мармуш, де Брюйне (к), Сілва — Голанд. Головний тренер — Пеп Гвардіола.
Інфо
Стартовий склад Борнмута: Кепа — Керкез, Хейсен, Забарний, Араухо — Кук (к), Адамс — Семеніо, Клюйверт, Таверньє — Еванілсон. Головний тренер — Андоні Іраола.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 37-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Борнмут.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Борнмут" 20.05.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 20.05.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 30.03.2025 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Борнмут" можна подивитися 20.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 17.05.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Минулий матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Астон Вілла" - 10.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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