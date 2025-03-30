Манчестер Сіті - Борнмут онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 20.05.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Борнмут" (Борнмут):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 30.03.2025 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 17.05.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".
Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
Минулий матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Астон Вілла" - 10.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".
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