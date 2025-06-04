Іспанія - Франція онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Іспанія та командою Франція проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч пройде на стадіоні Мерседес-Бенц Арена.
Дата проведення матчу: 05.06.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між Іспанія та командою Франція:
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Іспанія, тоді як команда Франція залишилася з поразкою . Зіткнення Іспанія та Франція у попередньому футбольному матчі 09.07.2024 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис де ла Фуэнте
Минулий поєдинок команди Іспанія був зіграний проти Нідерланди - 23.03.2025, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Іспанія.
Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам
Попередній поєдинок команди Франція був зіграний проти Хорватія - 23.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Франція.
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