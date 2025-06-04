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Іспанія - Франція онлайн трансляція матчу

Ліга Націй - 05 червня 2025, 22:00 - Мерседес-Бенц Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Оливер, Майкл
Іспанія
До початку
00 : 00 : 00
Франція
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
36%
Нічия
29%
Франція
36%
П1: 2,45 Х: 3.33 П2: 2.83
Цікаві факти
  • During the last 15 meetings, Spain have won 6 times, there have been 2 draws while France have won 7 times.
  • Spain haven't lost in their last 18 games.
  • Spain have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Spain wins 1st half in 58% of their matches, France in 31% of their matches.
  • Spain wins 58% of halftimes, France wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Spain.
  • On their last meeting Spain won by 1 goals.
  • When Spain leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When France leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Spain is down 0-1 home, they win 100% of their matches.
  • When France is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Spain has better performance than France.
  • Spain's performance of the last 5 matches is better than France's.
  • In the last 5 meetings Spain won 3, France won 2, 0 draws.
  • Spain scores 1.2 goals in a match against France and France scores 0.8 goals against Spain (on average).
  • Average number of goals in meetings between Spain and France is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Spain and France is 0.6.
  • Spain scores 2.83 goals when playing at home and France scores 1.38 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Іспанія
5
Перемог
7
Ігор
1
Перемог
Франція
Євро 2024 2024
09.07.2024 - 22:00 Іспанія 2 - 1 Завершено Франція
Ліга Націй 2020
10.10.2021 - 21:45 Іспанія 1 - 2 Завершено Франція
Євро U-21 2019/2020
27.06.2019 - 22:00 Іспанія 4 - 1 Завершено Франція
Контрольные матчи сборной 2016/2017
28.03.2017 - 22:00 Франція 0 - 2 Завершено Іспанія
Останні матчі - Іспанія
Ліга Націй 24-26
23.03.2025 - 21:45 Іспанія 4 - 3 Завершено Нідерланди В
Ліга Націй 24-26
20.03.2025 - 21:45 Нідерланди 2 - 2 Завершено Іспанія Н
Ліга Націй 24-26
18.11.2024 - 21:45 Іспанія 3 - 2 Завершено Швейцарія В
Ліга Націй 24-26
15.11.2024 - 21:45 Данія 1 - 2 Завершено Іспанія В
Ліга Націй 24-26
15.10.2024 - 21:45 Іспанія 3 - 0 Завершено Сербія В
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Останні матчі - Франція
Ліга Націй 24-26
23.03.2025 - 21:45 Франція 2 - 0 Завершено Хорватія В
Ліга Націй 24-26
20.03.2025 - 21:45 Хорватія 2 - 0 Завершено Франція П
Ліга Націй 24-26
17.11.2024 - 21:45 Італія 1 - 3 Завершено Франція В
Ліга Націй 24-26
14.11.2024 - 21:45 Франція 0 - 0 Завершено Ізраїль Н
Ліга Націй 24-26
14.10.2024 - 21:45 Бельгія 1 - 2 Завершено Франція В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
36%
Нічия
29%
Франція
36%
П1: 2,45 Х: 3.33 П2: 2.83
LIVE
Трансляція матчу Іспанія - Франція
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Переможець зіграє в неділю у фіналі проти Португалії. Той, хто програє — проти Німеччини за кілька годин до цього.
Запасні: Самба, Шевальє, Павар, Дінь, Баде, Гендузі, Чуамені, Коло Муані, Гюсто, Заїр-Емері, Баркола, Л. Ернандес, Шеркі.
Франція: Меньян — Калулу, Конате, Ленгле, Т. Ернандес — Коне, Рабьо — Дембеле, Олісе, Дуе — Мбаппе.
Запасні: Рая, Реміро, Кубарсі, Вівіан, Мората, Руїс, Гаві, Ольмо, Мінгеса, Піно, Баена, Грімальдо, Іско, Фермін, Омородіон.
Іспанія: Сімон — Порро, Ле Норман, Гюйсен, Кукурелья — Меріно, Субіменді, Педрі — Ямал, Оярсабаль, Вільямс.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Майкл Олівер (Ашингтон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію півфінального поєдинку Ліги націй УЄФА. На полі стадіону Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Німеччина) зіграють Іспанія та Франція.
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Анонс матчу Іспанія - Франція 05.06.2025, Ліга Націй

Протистояння між командою Іспанія та командою Франція проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч пройде на стадіоні Мерседес-Бенц Арена.

Дата проведення матчу: 05.06.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Іспанія та командою Франція:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Іспанія, тоді як команда Франція залишилася з поразкою . Зіткнення Іспанія та Франція у попередньому футбольному матчі 09.07.2024 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Іспанія - Франція можна подивитися 05.06.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Націй. Текстову трансляцію матчу Іспанія - Франція, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис де ла Фуэнте

Минулий поєдинок команди Іспанія був зіграний проти Нідерланди - 23.03.2025, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Команда гостей

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Попередній поєдинок команди Франція був зіграний проти Хорватія - 23.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Франція.

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