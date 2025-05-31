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Парі Сен-Жермен - Інтер онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 31 травня 2025, 22:00 - Альянц Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Истван Ковач
Парі Сен-Жермен
Париж
0 - 0
Оновити
7'
Інтер
Милан
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Хід матчу
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
40%
Нічия
26%
Інтер
34%
П1: 2.25 Х: 3.25 П2: 3.25
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Paris Saint-Germain have won 3 times, there have been 1 draws while Inter Milano have won 1 times.
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 4 matches.
  • Inter Milano haven't lost in their last 6 games.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain wins 1st half in 50% of their matches, Inter Milano in 52% of their matches.
  • Paris Saint-Germain wins 50% of halftimes, Inter Milano wins 52%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 1 goals.
  • When Paris Saint-Germain leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Paris Saint-Germain has better performance than Inter Milano.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than Paris Saint-Germain's.
  • In the last 5 meetings Paris Saint-Germain won 3, Inter Milano won 2, 0 draws.
  • Paris Saint-Germain scores 1.4 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 0.8 goals against Paris Saint-Germain (on average).
  • Average number of goals in meetings between Paris Saint-Germain and Inter Milano is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Paris Saint-Germain and Inter Milano is 0.8.
  • Paris Saint-Germain scores 2.52 goals when playing at home and Inter Milano scores 1.76 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Парі Сен-Жермен
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Інтер
Клубні товариські матчі 2019/2020
27.07.2019 - 14:15 Парі Сен-Жермен 1 - 2 Завершено Інтер
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Кубок Франції 2024/2025
24.05.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 3 - 0 Завершено Реймс В
Чемпіонат Франції 2024/2025
17.05.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 3 - 1 Завершено Осер В
Чемпіонат Франції 2024/2025
10.05.2025 - 22:00 Монпельє 1 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
07.05.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Франції 2024/2025
03.05.2025 - 18:00 Страсбур 2 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен П
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Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2024/2025
23.05.2025 - 21:45 Комо 0 - 2 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2024/2025
18.05.2025 - 21:45 Інтер 2 - 2 Завершено Лаціо Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
11.05.2025 - 19:00 Торіно 0 - 2 Завершено Інтер В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.05.2025 - 22:00 Інтер 4 - 3 Завершено Барселона В
Чемпіонат Італії 2024/2025
03.05.2025 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Еллас Верона В
Показати більше
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
40%
Нічия
26%
Інтер
34%
П1: 2.25 Х: 3.25 П2: 3.25
Склади команд
1
Джанлуїджі Доннарумма
25
Mendes, Nuno
51
Pacho, Willian
5
Маркіньйос
2
Hakimi, Achraf
8
Ruiz, Fabian
17
Vitinha
87
Neves, Joao
7
Kvaratskhelia, Khvicha
10
Усман Дембеле
14
Doue, Desire
1
Sommer, Yann
28
Бенжамен Павар
15
Франческо Ачербі
95
Алессандро Бастоні
2
Dumfries, Denzel
23
Ніколо Барелла
20
Хакан Чалханоглу
22
Генріх Мхітарян
32
Федеріко Дімарко
9
Thuram, Marcus
10
Martinez, Lautaro
Стартовий склад
  • 7
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 10
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 14
    Doue, Desire
    Півзахисник
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 87
    Neves, Joao
    Півзахисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 51
    Pacho, Willian
    Півзахисник
  • 5
    Маркіньйос
    Захисник
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 1
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
  • 9
    Thuram, Marcus
  • 10
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 2
    Dumfries, Denzel
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 28
    Бенжамен Павар
    Півзахисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Луис Энрике
  • Симоне Индзаги
Статистика матчу
15%
Володіння м'ячем
85%
2
Штрафні
Фоли
2
LIVE
Трансляція матчу "Парі Сен-Жермен" - "Інтер"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
5'
Мхітарян перехопив м'яч в центрі поля і почав прориватися в бік чужих воріт, але був повалений на газон суперником тільки но перейшовши центральну лінію
3'
Першу атаку створили парижани з вриванням Дуе правим флангом у штрафний та прострілом, але суперники перехопили м'яч, а після цього арбітр зафіксував порушення правил з боку Дезіре проти Мхітаряна
1'
Першим же ударом з центрального кола французи вибили м'яч за межі поля. Класична французька тактика
1'
Свисток
Іштван Ковач дав стартовий свисток. Парижани розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі. Все готове до початку поєдинку
Інфо
Головний арбітр матчу з Румунії: Іштван Ковач
Головний тренер Інтеру: Сімоне Індзагі
На лаві запасних: Арнаутович, Асллані, Бісек, Дарміан, Де Врей, Ді Дженнаро, Залевський, Зелінський, Карлос, Аугусто, Мартінес, Таремі, Фраттезі
Інфо
Стартовий склад Інтеру (3-5-2): Зоммер - Бастоні, Ачербі, Павар - Дімарко, Мхітарян, Чалханоглу, Барелла, Дюмфріс - Мартінес, Тюрам
Головний тренер Парі Сен-Жермен: Луїс Енріке
На лаві запасних: Беральдо, Барколя, Ернандес, Заїр-Емері, Кімпембе, Лі Кан Ін, Маюлу, Мбає, Рамос, Сафонов, Тенас
Інфо
Стартовий склад Парі Сен-Жермен (4-3-3): Доннарумма - Мендеш, Пачо, Маркіньйос, Хакімі - Руїс, Вітінья, Невес - Кварцхелія, Дембеле, Дуе
Для італійців цей фінал Ліги чемпіонів УЄФА (включно з Кубком Європейських чемпіонів) стане сьомим в історії. У сезонах 1963/64, 1964/65 та 2009/10 вони здобували перемогу, а у кампаніях 1971/72, 1966/67 та 2022/23 зазнавали поразки. Для Парі Сен-Жермен цей фінал стане лише другим після поразки у сезоні 2019/20
У своїй історії команди зустрічалися п'ять разів, при чому чотири з них у товариських матчах, та один раз у Міжнародному кубку чемпіонів. В перших трьох поєдинках перемога діставалися французам (1:0, 1:0, 3:1), а два останні поєдинки мінімально виграли Нерадзуррі (2:1, 2:1)
Інтер фінішував на четвертій сходинці на Етапі ліг, тому плей-офф розпочинав одразу з чвертьфіналу. Там Нерадзуррі впевнено пройшли Феєнорд 4:1 (2:0, 2:1), потім зуміли подолати Баварію Мюнхен 4:3 (2:1, 2:2), а в півфіналі переграли Барселону в овертаймі другого матчу 7:6 (3:3, 4:3)
Парі Сен-Жермен на Етапі ліг фінішував на п'ятнадцятій сходинці. Далі, в 1/16 фіналу, вони розгромили Брест 10:0 (3:0, 7:0), в 1/8 фіналу обіграли Ліверпуль 2:1 (0:1, 2:0), а потім здолали Астон Віллу 5:4 (3:1, 2:3). В півфіналі парижани зустрілися з Арсеналом та перемогли в обох поєдинках з загальним рахунком 3:1 (1:0, 2:1)
Нагадаємо шлях кожної з команд до сьогоднішнього фіналу
Поєдинок пройде у Мюнхені на Альянц Арені та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Як казав класик: "Цей день настав"! Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому Парі Сен-Жермен зустрінеться з Інтером
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Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - "Інтер" 31.05.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 31.05.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Інтер" (Милан):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Інтер", тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 27.07.2019 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Луис Энрике и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Інтер" можна подивитися 31.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике

Минулий поєдинок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Реймс - 24.05.2025, у рамках чемпіонату Кубок Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Минулий поєдинок команди "Інтер" був зіграний проти Комо - 23.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Слідкуйте за результатами матчу "Парі Сен-Жермен" - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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