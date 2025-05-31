Парі Сен-Жермен - Інтер онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Альянц Арена.
Дата проведення матчу: 31.05.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між клубами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Інтер" (Милан):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Інтер", тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 27.07.2019 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Луис Энрике и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике
Минулий поєдинок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Реймс - 24.05.2025, у рамках чемпіонату Кубок Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".
Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Минулий поєдинок команди "Інтер" був зіграний проти Комо - 23.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".
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