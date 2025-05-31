Парі Сен-Жермен - Інтер онлайн трансляція матчу

Для італійців цей фінал Ліги чемпіонів УЄФА (включно з Кубком Європейських чемпіонів) стане сьомим в історії. У сезонах 1963/64, 1964/65 та 2009/10 вони здобували перемогу, а у кампаніях 1971/72, 1966/67 та 2022/23 зазнавали поразки. Для Парі Сен-Жермен цей фінал стане лише другим після поразки у сезоні 2019/20