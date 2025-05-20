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Тоттенхем - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 21 травня 2025, 22:00 - Сан-Мамес . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Тоттенхем
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
31%
Нічия
19%
Манчестер Юнайтед
50%
П1: 2.83 Х: 3.33 П2: 2.45
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Manchester United when Tottenham Hotspur is playing at home is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Manchester United is 0-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 9 times, there have been 9 draws while Manchester United have won 15 times. The goal difference is 51-42 in favour of Manchester United.
  • During the last 71 meetings, Tottenham Hotspur have won 14 times, there have been 14 draws while Manchester United have won 43 times. The goal difference is 119-75 in favour of Manchester United.
  • Manchester United haven't won any of their last 3 games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 40% of their matches, Manchester United in 22% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 40% of halftimes, Manchester United wins 22%.
  • The winner of their last meeting was Tottenham Hotspur.
  • On their last meeting Tottenham Hotspur won by 1 goals.
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 61% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • Tottenham Hotspur have lost just 0 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 4, Manchester United won 0, 1 draws.
  • Tottenham Hotspur scores 2.4 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Manchester United is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Manchester United is 1.2.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Tottenham Hotspur scores 2 goals when playing at home and Manchester United scores 1.41 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Тоттенхем
11
Перемог
29
Ігор
12
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.02.2025 - 18:30 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2024/2025
19.12.2024 - 22:00 Тоттенхем 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.09.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.01.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.05.2025 - 21:30 Астон Вілла 2 - 0 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
11.05.2025 - 16:15 Тоттенхем 0 - 2 Завершено Крістал Пелес П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
08.05.2025 - 22:00 Буде-Глімт 0 - 2 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.05.2025 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Тоттенхем Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
01.05.2025 - 22:00 Тоттенхем 3 - 1 Завершено Буде-Глімт В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.05.2025 - 22:15 Челсі 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
11.05.2025 - 16:15 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
08.05.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.05.2025 - 16:00 Брентфорд 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
01.05.2025 - 22:00 Атлетік 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Новини команд
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
31%
Нічия
19%
Манчестер Юнайтед
50%
П1: 2.83 Х: 3.33 П2: 2.45
LIVE
Трансляція матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Запасні: Баїндир, Лінделеф, Зікрзе, Еріксен, Гарначо, Далот, Угарте, Гевен, Еванс, Мейну, Амасс, Кольєр.
Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро, Магвайр, Шоу — Мазрауї, Каземіро, Фернандеш, Доргу — Діалло, Маунт — Гойлунн.
Запасні: Остін, Вайтмен, Дансо, Сон, Тель, Грей, Спенс, Одобер, Девіс, Скарлетт, Мур, Аджаї.
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Сарр, Біссума, Бентанкур — Джонсон, Соланке, Рішарлісон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У Кубку англійської ліги переміг Тоттенгем — 4:3.
Інфо
У АПЛ двічі переміг Тоттенгем — 3:0 та 1:0.
Інфо
Манчестер Юнайтед до цього вибив Реал Сосьєдад (5:2), Ліон (7:6) та Атлетік (7:1).
Інфо
Тоттенгем до цього вибив АЗ (4:1), Айнтрахт Франкфурт (2:1) та Буде/Глімт (5:1).
Фелікс Цваєр (Берлін, Німеччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку фінального поєдинку Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Сан-Мамес (Більбао, Іспанія) зіграють лондонський Тоттенгем та Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед" 21.05.2025, Ліга Європи УЄФА

Протистояння між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сан-Мамес.

Дата проведення матчу: 21.05.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 16.02.2025 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 21.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Минулий поєдинок команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Астон Вілла" - 16.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Челсі" - 16.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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