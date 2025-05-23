Бетіс - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Бетіс - "Челсі" 28.05.2025, Ліга конференцій

Протистояння між командою Бетіс (Севилья) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга конференцій 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Мейски.

Дата проведення матчу: 28.05.2025

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бетіс (Севилья)

Рік заснування Бетіс (Севилья): 1907

Країна: Испания

Тренер: Мануэль Пеллегрини



Попередній матч команди Бетіс був зіграний проти "Валенсія" - 23.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 25.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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