  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Бетіс - Челсі Дивитися онлайн

У тренді

Бетіс - Челсі онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 28 травня 2025, 22:00 - Мейски . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Ирфан Пельто
Бетіс
Севилья
До початку
00 : 00 : 00
Челсі
Лондон
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Бетіс
39%
Нічия
15%
Челсі
45%
П1: 4.50 Х: 3.50 П2: 1.77
Цікаві факти
  • Real Betis Seville haven't won in their last 5 games.
  • Real Betis Seville have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • Real Betis Seville have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • Real Betis Seville wins 1st half in 35% of their matches, Chelsea FC in 40% of their matches.
  • Real Betis Seville wins 35% of halftimes, Chelsea FC wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Real Betis Seville.
  • On their last meeting Real Betis Seville won by 1 goals.
  • When Real Betis Seville leads 1-0 at home, they win in 59% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Real Betis Seville is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In UEFA Conference League, Chelsea FC has better performance than Real Betis Seville.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Real Betis Seville's.
  • Real Betis Seville scores 1.69 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.78 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.05.2025 - 22:00 Бетіс 1 - 1 Завершено Валенсія Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.05.2025 - 20:00 Атлетіко 4 - 1 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.05.2025 - 20:00 Райо Вальєкано 2 - 2 Завершено Бетіс Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
11.05.2025 - 22:00 Бетіс 1 - 1 Завершено Осасуна Н
Ліга конференцій 2024/2025
08.05.2025 - 22:00 Фіорентина 2 - 2 Завершено Бетіс Н
Показати більше
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.05.2025 - 18:00 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.05.2025 - 22:15 Челсі 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
11.05.2025 - 14:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Челсі П
Ліга конференцій 2025/2026
08.05.2025 - 22:00 Челсі 1 - 0 Завершено Юргорден В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.05.2025 - 18:30 Челсі 3 - 1 Завершено Ліверпуль В
Показати більше
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Бетіс
39%
Нічия
15%
Челсі
45%
П1: 4.50 Х: 3.50 П2: 1.77
LIVE
Трансляція матчу Бетіс - "Челсі"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Запасні: Санчес, Бергстрем, Адарабіойо, Колвілл, Нкунку, Санчо, Дьюзбері-Голл, Джеймс, Джордж, Ачімпонг, Гую, Амугу.
Челсі: Йоргенсен — Гюсто, Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Нету, К. Палмер, Мадуеке — Джексон.
Запасні: Вієйтес, Гонсалес, Перро, Альтіміра, Ло Чельсо, Руїбаль, Менді, Х. Родрігес, Ортіс, П. Гарсія.
Бетіс: Адріан — Сабалі, Бартра, Натан, Р. Родрігес — Форнальс, Іско, Кардосо — Антоні, Бакамбу, Еззалзулі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ірфан Пельто (Сараєво, Боснія і Герцеговина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію фінального поєдинку Ліги конференцій УЄФА. На полі стадіону Міський (Вроцлав, Польща) зіграють севільський Бетіс та лондонський Челсі.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 03:30 - Сьогодні Independiente del Valle Independiente del Valle 2 Барселона Барселона 1 Завершено 01:30 - Сьогодні Club Libertad Club Libertad 2 Альянса Ліма Альянса Ліма 2 Завершено 22:00 - 26.05.2025 Росс Каунти Росс Каунти 2 Ливингстон Ливингстон 4 Завершено 21:30 - 26.05.2025 Эльвeрсберг Эльвeрсберг 1 Гайденгайм Гайденгайм 2 Завершено 20:00 - 26.05.2025 Хатайспор Хатайспор 4 Фенербахче Фенербахче 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 225 000 На сайт
2 100 000 На сайт
3 5 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Бетіс - "Челсі" 28.05.2025, Ліга конференцій

Протистояння між командою Бетіс (Севилья) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга конференцій 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Мейски.

Дата проведення матчу: 28.05.2025
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бетіс - "Челсі" можна подивитися 28.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу Бетіс - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетіс (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Попередній матч команди Бетіс був зіграний проти "Валенсія" - 23.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 25.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу Бетіс - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга конференцій та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.