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Нова Зеландія - Україна онлайн трансляція матчу

Міжнародні товариські матчі - 11 червня 2025, 00:00 . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Нова Зеландія
До початку
00 : 00 : 00
Україна
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Хто переможе?
9 Користувачів зробило свій вибір
Нова Зеландія
44%
Нічия
22%
Україна
33%
П1: 3.65 Х: 3.80 П2: 1.84
Цікаві факти
  • New Zealand have a winning streak of 7 matches.
  • New Zealand haven't lost in their last 8 games.
  • New Zealand have won 5 home matches in a row.
  • New Zealand haven't lost in any of their last 15 home matches.
  • New Zealand have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • New Zealand have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Ukraine have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • New Zealand wins 1st half in 55% of their matches, Ukraine in 30% of their matches.
  • New Zealand wins 55% of halftimes, Ukraine wins 30%.
  • When New Zealand leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Ukraine leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Ukraine is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • New Zealand's performance of the last 5 matches is better than Ukraine's.
  • New Zealand scores 4.6 goals when playing at home and Ukraine scores 1.62 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Нова Зеландія
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Україна
Чемпіонат Австралії 2014/2015
30.05.2015 - 04:00 Нова Зеландія 0 - 0 Завершено Україна
Останні матчі - Нова Зеландія
Міжнародні товариські матчі 2024
11.09.2024 - 02:00 США 1 - 1 Завершено Нова Зеландія Н
Міжнародні товариські матчі 2024
08.09.2024 - 04:00 Мексика 3 - 0 Завершено Нова Зеландія П
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 22:00 Нова Зеландія 0 - 0 Завершено Туніс Н
Міжнародні товариські матчі 2023
21.11.2023 - 21:45 Ірландія 1 - 1 Завершено Нова Зеландія Н
Міжнародні товариські матчі 2023
17.11.2023 - 19:00 Греція 2 - 0 Завершено Нова Зеландія П
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Останні матчі - Україна
Міжнародні товариські матчі 2025
07.06.2025 - 22:30 Канада 4 - 2 Завершено Україна П
2025/2026
06.06.2025 - 21:30 Іспанія 0 - 1 Завершено Україна В
Ліга Націй 24-26
23.03.2025 - 21:45 Бельгія 3 - 0 Завершено Україна П
Ліга Націй 24-26
20.03.2025 - 21:45 Україна 3 - 1 Завершено Бельгія В
Ліга Націй 24-26
19.11.2024 - 21:45 Албанія 1 - 2 Завершено Україна В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
9 Користувачів зробило свій вибір
Нова Зеландія
44%
Нічия
22%
Україна
33%
П1: 3.65 Х: 3.80 П2: 1.84
LIVE
Трансляція матчу Нова Зеландія - Україна
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Запасні: Барбарусес, Елліот, Олд, Паульсен, Пейнакер, Руфер, Сміт, Тулома, Цанев, Де Вріс, Вуд.
Нова Зеландія: Крокомб — Боксолл, Сурман, Біндон, Какаче — Стаменич, Белл — Джаст, Гарбетт, Вейн — Сінгх.
Запасні: Трубін, Різник, Мартинюк, Таловєров, Бондар, Калюжний, Судаков, Яремчук, Шапаренко, Циганков, Бондаренко, Зінченко, Матвієнко.
Україна: Лунін — Тимчик, Чеберко, Забарний, Михайліченко — Піхальонок, Михайленко, Назарина — Зубков, Гуцуляк, Кабаєв.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Україна до цього програла Канаді (2:4).
Інфо
Нова Зеландія до цього обіграла Кот-д'Івуар (1:0).
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію товариського матчу. На полі стадіону BMO Field (Торонто, Канада) зіграють Нова Зеландія та Україна.
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Останні матчі
Завершено 21:15 - Сьогодні Саудівська Аравія Саудівська Аравія 1 Австралія Австралія 2 Завершено 20:00 - Сьогодні Швеція Швеція 4 Алжир Алжир 3 Завершено 20:00 - Сьогодні Данія Данія 5 Литва Литва 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Азербайджан Азербайджан 1 Угорщина Угорщина 2 Завершено 19:00 - Сьогодні Словенія Словенія 2 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 1

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Анонс матчу Нова Зеландія - Україна 11.06.2025, Міжнародні товариські матчі

Поєдинок між командою Нова Зеландія та командою Україна проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Міжнародні товариські матчі 2025 .

Дата проведення матчу: 11.06.2025
Час початку матчу: 00:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Нова Зеландія та командою Україна:

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Нова Зеландія та Україна у попередньому футбольному матчі 30.05.2015 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Нова Зеландія - Україна можна подивитися 11.06.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Міжнародні товариські матчі. Текстову трансляцію матчу Нова Зеландія - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нова Зеландія
Країна: Новая Зеландия

Минулий матч команди Нова Зеландія був зіграний проти США - 11.09.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Минулий поєдинок команди Україна був зіграний проти Канада - 07.06.2025, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2025 та закінчився перемогою команди Канада.

Слідкуйте за результатами матчу Нова Зеландія - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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