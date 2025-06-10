Нова Зеландія - Україна онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Нова Зеландія - Україна 11.06.2025, Міжнародні товариські матчі

Поєдинок між командою Нова Зеландія та командою Україна проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Міжнародні товариські матчі 2025 .

Дата проведення матчу: 11.06.2025

Час початку матчу: 00:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Нова Зеландія та командою Україна:

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Нова Зеландія та Україна у попередньому футбольному матчі 30.05.2015 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нова Зеландія

Країна: Новая Зеландия



Минулий матч команди Нова Зеландія був зіграний проти США - 11.09.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Україна

Країна: Украина

Тренер: Александр Петраков



Минулий поєдинок команди Україна був зіграний проти Канада - 07.06.2025, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2025 та закінчився перемогою команди Канада.

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